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حوادث التخييم

1/14/2024 2:29:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التخييم الموسمي نشاط ترفيهي وفرصة لعزل النفس، للاستمتاع بجمال الطبيعة، والهروب مؤقتا من تعقيدات الحياة الحضرية وصخبها، كما ان التخييم مرتبط بالبساطة، وترافقه جملة من الضوابط التي تضعها الأجهزة المعنية منها، اختيار موقع مرتفع ليكون آمنا ومحميا من سيول الأمطار، والابتعاد عن الطريق العام وخطوط الضغط العالي للكهرباء والمنشآت العسكرية والنفطية، والتأكد من عدم وجود تشققات أرضية للحفاظ على سلامة مرتادي البر من الحشرات الضارة والزواحف، وترك مسافة بين كل خيمة لضمان عدم انتقال الحريق ـ لا قدر الله ـ في حال نشوبه، وتمديد أسلاك الكهرباء وفقا لاشتراطات وزارة الكهرباء وعدم تركها مكشوفة لتجنب التماس الكهربائي، وتجنب تركيب مصابيح حرارية والاستعاضة بمصابيح توفير الطاقة والنيون وعدم تركيبها ملاصقة لسقف الخيمة من دون وجود عازل.
للأسف ومع كل موسم للبر، نلاحظ وفيات واصابات تنتج سواء عن طريق استخدام «دوة» الفحم في الأماكن المغلقة او استخدام الهاتف النقال في حالة الأمطار الرعدية واستغلال بعض من هذه المخيمات في غير المخصص لها، وحوادث يذهب ضحيتها شباب أو شابات بعمر الزهور نتيجة قيادتهم للدراجات النارية والبقيات، وهذه مشكلة يتحمل المسؤولية عنها نحن الآباء، فليس من المنطق ان نترك أدوات الموت في يد أبنائنا باعتبارها أدوات لهو.
سرقة مخيمات أو محتوياتها غالبا ما تقع بعيدا عن العطل الرسمية باعتبار أن اغلب المخيمات خالية من الأسر، وهؤلاء يجب ملاحقتهم بتكثيف أمني وإبلاغ من يقوم بحراسة المخيمات من العمالة في سبل التواصل مع وزارة الداخلية، وتدشين «الداخلية» لنقاط أمنية قريبة من البر كفيل بدرجة كبيرة بالتخلص من الكثير من مشكلات كثيرة، ويسهم في الحد من السرقات، فوزارة الداخلية لا تستطيع منفردة التعامل مع تجاوزات قد تحدث في هذا الموسم دون مساندة ودعم من قبل اصحاب هذه المخيمات.
أخيرا، علينا الحد من مشكلة المخلفات مع نهاية موسم التخييم، حيث تظهر مشكلة كبيرة من وجهة نظري وهي عند مغادرتنا البر تاركين وراءنا كميات كبيرة من المخلفات مما تسبب في تلوث البيئة والتربة.
آخر الكلام
تدشين وزارة الداخلية وبدعم من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد زورقين لرصد المخالفين في المياه الاقليمية وبسواعد وطنية من الاخبار التي تدخل البهجة في نفوسنا جميعا.
إثبات الزورقين الوطنيين جدارة وتصميمهما بمواصفات عالمية يؤكد قدرة أبنائنا على عمل أي شيء، وهذا يدعونا للعمل بجد لتذليل كل العقبات أمام الصناعة المحلية وصولا الى الاكتفاء الذاتي في العديد من الانشطة والصناعات، حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

MENAFN14012024000130011022ID1107719497

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