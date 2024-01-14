الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو تجتمع اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تعقد الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو اجتماعها العادي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وذلك للمصادقة على التقريرين المالي والإداري للعام الماضي/ وإقرار خطة العام الحالي، ومناقشة آخر التطورات على صعيد اللعبة.، والملفات الأساسية التي سيتم العمل بها العام الحالي من بينها مناقشات الخطة الأولمبية للاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، والتي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية، إضافة إلى اعتماد المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية كبطولات الجائزة الكبرى والآسيوية والعربية.
ويذكر أن اتحاد التايكواندو يعد من الاتحادات البارزة والمميزة في الرياضة الأردنية، وذلك للإنجازات التي حققها نجوم المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل الرياضية، أبرزها تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، كما حقق المنتخب الوطني إنجازات كبيرة في سلسلة الجائزة الكبرى وفي بطولات دولية مهمة.
MENAFN14012024000072011014ID1107719496
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.