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الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو تجتمع اليوم

1/14/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعقد الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو اجتماعها العادي عند الساعة السادسة من مساء اليوم، وذلك للمصادقة على ‏التقريرين المالي ‏والإداري للعام الماضي/ وإقرار خطة العام الحالي، ومناقشة آخر التطورات على صعيد اللعبة.، ‏والملفات الأساسية التي سيتم العمل بها العام الحالي من بينها مناقشات الخطة الأولمبية للاعبين المتأهلين لأولمبياد ‏باريس 2024، ‏والتي تم وضعها من قبل الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية‎، إضافة إلى اعتماد المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية كبطولات ‏الجائزة الكبرى والآسيوية والعربية.‏
ويذكر أن اتحاد التايكواندو يعد من الاتحادات البارزة والمميزة في الرياضة الأردنية، وذلك للإنجازات التي حققها نجوم المنتخبات الوطنية في العديد من المحافل الرياضية، أبرزها تأهل 3 لاعبين مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، وهم جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى، كما حقق المنتخب الوطني إنجازات كبيرة في سلسلة الجائزة الكبرى وفي بطولات دولية مهمة.

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