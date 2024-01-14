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الرواشدة يتصدر فئة الإليت في الجولة الأولى بدوري الجولف

1/14/2024 2:29:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدوري الأردني للجولف للموسم الحالي 2024، أول من أمس، في ملعب نادي واحة آيلة بمدينة العقبة، وسط مشاركة قياسية لـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون مختلف الأعمار وللجنسين.
وأقيمت الجولة الأولى للدوري من فئات، الإيليت والكبار والناشئين والناشئات تحت 18 عاما والبراعم تحت 10 أعوام، حيث تصدر محمد الرواشدة ترتيب فئة الإيليت، متقدما عن اللاعبين سالم العبداللات وياسمين ظاهر، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا، فيما حقق كريم البرغوثي ترتيب فئة الكبار أمام سامر حلاوة وإياد يونس.
وانفرد مراد الرواشدة بترتيب فئة الناشئين تحت 18 عاما، يليه يوسف قطاطشة وكريم أبو الرب، فيما تصدرت ليليان مجاهد ترتيب فئة الناشئات للفئة ذاتها، تليها اللاعبتان سارية عساسفة وليان العبداللات، في الوقت الذي حقق فيه اللاعب تاج عكروش ترتيب فئة الأكاديمية (البراعم)، ثم سيمون عكروش وسند شنواني في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
وقام رئيس اتحاد الجولف، كريم البرغوثي بتتويج الفائزين في المراكز الأولى، وذلك بحضور نائبه ناصر الشوملي وأمين سر الاتحاد مجد النجادا والمدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في واحة آيلة منصور الكباريتي.
وثمن البرغوثي في كلمته على هامش حفل التتويج، جهود اللاعبين وأهاليهم ومديرية الأمن العام في إنجاح البطولة، مؤكدا: "شهدت البطولة مشاركة قياسية بالموسم الحالي، وهو ما سيحفزنا على مضاعفة الجهود لتطوير الدوري وضمان استدامة اللعبة"، مثمنا في الوقت ذاته الجهد المبذول من القائمين على ملعب نادي واحة آيلة في تسخير مرافقه كافة، ووضعها تحت تصرف الاتحاد لتسهيل أمور البطولة وضمان إنجاحها.

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