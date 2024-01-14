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الإصابات وإنهاء التعاقدات صعوبات تواجه الفيصلي قبل فترة القيد

1/14/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات زادت إصابة مدافع فريق الفيصلي لكرة القدم محمد الكلوب، بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي، من صعوبات ومعاناة "الأزرق" في تحضيراته للمرحلة المقبلة، وخصوصا المباراتين المؤجلتين أمام فريقي العقبة ومغير السرحان، ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، والمقررتين بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته بنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
ووجد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، نفسه أمام تحد جديد، يضاف إلى التحديات السابقة، بعد إصابة الكلوب وقبل ذلك إصابة اللاعب أمين الشناينة، والمعاناة الصحية لقائد الفريق بهاء عبد الرحمن، وكذلك إنهاء عقود المحترفين التونسي رفيق الكامرجي، والإنجليزي ناثان، والحارس اللبناني مهدي خليل، إضافة إلى الأخبار التي تؤكد نيته إدارة النادي حسم موضوع اللاعب إحسان حداد.
وتكمن الصعوبة التي يواجهها الفيصلي، في قرار اتحاد الكرة بإقامة المباريات المؤجلة بقائمة اللاعبين نفسها، الذين تواجدوا في كشوفات الفرق خلال مرحلة الذهاب، وعدم فتح فترة القيد الثانية حتى نهاية المباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب.
وواجه قرار اتحاد الكرة، انتقادات واسعة من إدارات الأندية، التي اعتبرته غير منصف، ويحمل صناديق الأندية أعباء مالية إضافية.
وشكل خروج أكثر من 6 لاعبين من خيارات هايل في المباراتين المؤجلتين بسبب الاصابات والاستغناءات، ضربة لطموحات المدرب الشاب الذي بدأ مرحلة جديدة في تعزيز معنويات لاعبي الفريق وإعادته إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من النتائج غير الإيجابية خلال الفترة الماضية، حيث أثبت هايل قدراته الفنية من خلال فوزين على فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ما أعاد ثقة الجماهير بإمكانيات وقدرات "الأزرق" في المحافظة على لقب دوري المحترفين موسما آخر، وكذلك المنافسة على لقب كأس الأردن، خصوصا مع دعم الإدارة المطلق للجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، وتشكيل لجنة تعاقدات برئاسة نائب رئيس النادي أحمد وريكات، والبدء بتعاقدات جديدة من خلال استقطاب اللاعبين صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، وحارس المنتخب الأولمبي أنطون عوض، وعودة المهاجم المعار عبدالله عوض من فريق السلط.
ويأمل الجهاز الفني للفيصلي، أن تسير الفترة المقبلة من التحضيرات من دون إصابات جديدة قد يتعرض لها اللاعبون، والحال ينطبق على الأجهزة التدريبية المحلية كافة، حيث إن إصابة لاعب تحرم فريقه من جهوده في المباريات المؤجلة، في ظل عدم السماح بتسجيل لاعب جديد.
وتعيش فرق أندية المحترفين ظروفا مالية صعبة، في ظل عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين والأجهزة الفنية بشكل منتظم، ما يؤثر على أداء اللاعبين وعطائهم داخل المستطيل الأخضر، الأمر الذي أثر على طموحات مدرب الفيصلي في تحقيق أهدافه الرامية إلى إعادة الفريق لسابق عهده خلال فترة سريعة.
ويعمل هايل حاليا، على تجهيز مجموعة من اللاعبين الشباب، لسد النقص في صفوف الفريق تحضيرا لمواجهتي مغير السرحان والعقبة، حيث يملك "الأزرق" العديد من الوجوه الشابة القادرة على إثبات نفسها وسد احتياجات الفريق.
وفرض هايل البالغ من العمر 40 عاما، حضوره بصورة لافتة منذ اعتزاله الكرة لاعبا، حيث كان معاونا للمدرب الأسبق للمنتخب الوطني للرجال فيتال بوركلمانز، إلى جانب تسلمه مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، وكان أول مدرب في تاريخ المنتخبات الوطنية يحقق لقب غرب آسيا في العام 2021، إضافة إلى توليه مهمة المدرب العام مع الحسين إربد بداية الموسم الحالي.
ويرى المشجع خالد أبو بكر، أن قرار اتحاد الكرة إقامة المباريات المؤجلة بلاعبي مرحلة الذهاب أنفسهم، فيه ظلم واضح للأندية، ويخالف التعليمات العالمية.
وقال أبو بكر: "عندما يخسر الفيصلي 6 لاعبين في المواجهتين المؤجلتين، فهذا يؤثر على الفريق فنيا، والحال ينطبق على الأندية كافة، والمطلوب من الاتحاد إعادة النظر في القرار".
وقال المشجع الفيصلاوي محمد بني صخر: "شكلت إصابات الكلوب والشناينة وبهاء عبد الرحمن، وإنهاء عقود المحترفين والذين لم يقدموا المطلوب، مشكلة للجهاز الفني بقيادة أحمد هايل، في تجهيز عدد كاف من اللاعبين للمباريات المؤجلة".

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