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16 ميدالية ملونة لـالسباحة في ختام مشاركته بالبطولة العربية

1/14/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري ظفر المنتخب الوطني للسباحة، بـ16 ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالبطولة العربية الثانية للألعاب المائية، والتي استضافتها قطر مؤخرا، ليحل المنتخب الوطني سادسا في الترتيب العام بين 16 دولة مشاركة.
وتقلد ستة من اللاعبين الميداليات الذهبية، وهم: عادي العابد (50 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما، وسيما الخالدي (50 متر ظهر) لفئة تحت 14 عاما، ونتاشا العزوني (50 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما، وعماد الزبن (50 + 100 متر حرة) لفئة تحت 18 عاما، ونزار الصوفي (100 متر صدر) لفئة تحت 16 عاما، فيما جاءت الميداليات الفضية الثلاث عبر اللاعبين، نتاشا العزوني (100 + 200 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما، ونزار الصوفي (50 متر صدر) لفئة تحت 16 عاما.
وجاءت الميداليات البرونزية السبعة عن طريق السباحين، عماد الزبن (50 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما وكارين بلبيسي (800 + 1500 متر حرة و400 متنوع) لفئة تحت 15 عاما، وسيما الخالدي (200 متر ظهر) لفئة تحت 14 عاما، وهادي العابد (100 متر فراشة) لفئة تحت 18 عاما، ونتاشا العزوني (400 متر حرة) لفئة تحت 14 عاما.
وأشرف على تدريب لاعبي المنتخب الوطني في البطولة، المدربين: الأميركي جاي بينير ورهف بقله ومحمد الردايدة، وإلى جانبهم المعالجة نوار الوادي.
وتصدرت الجزائر الترتيب العام لرصيد الميداليات بإجمالي 81 ميدالية منها 24 ذهبية، تليها لبنان بـ55 ميدالية ملونة منها 24 ذهبية، وتأتي تونس ثالثة بـ64 ميدالية منها 23 ذهبية، وقطر رابعة بـ38 ميدالية منها 16 ذهبية، والسعودية خامسة بـ6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات، والأردن سادسة بـ6 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات.

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