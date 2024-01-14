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العجلوني: الصريح يدرس طلبات من أندية المحترفين لإعارة اللاعبين

1/14/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن الإدارة تلقت خلال الأيام الماضية عروضا من أندية المحترفين، لاستقطاب عدد من لاعبي الفريق للاستفادة من إمكانيتهم على سبيل الإعارة، في ظل عدم وجود منافسات لفريق الصريح الذي تأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.
وكشف العجلوني في حديثه لـ"الغد": "أن اللاعبين المستهدفين هم: عدي رقيبات، طارق تميم، معاذ العجلوني، يوسف الدراغمة، هذال السرحان، خالد العثامنة، وقصي نمر، الذين أثبتوا حضورهم الجيد خلال منافسات دوري المظاليم، وكانوا محط أنظار وإعجاب الأجهزة الفنية".
وبين العجلوني، أن العروض المقدمة لم تلب الطموح من الناحية المادية للاعبين والنادي، حيث تتضمن عقودا لمدة أربعة أشهر، فيما تطالب إدارة النادي برواتب شهرية للاعبين المعارين، قائلا: "إن أبواب النادي مفتوحة للجميع والمفاوضات جارية بشرط تحقيق مصلحة اللاعبين المعارين والنادي".
وشكر العجلوني إدارات الأندية التي زارت النادي لتقديم التهنئة بالعودة السريعة لدوري الكبار، ومشيدا بالعلاقات الأخوية التي تربط إدارات الأندية لما فيه مصلحة الكرة الأردنية.
وتطرق العجلوني، إلى ملف الفريق في الموسم المقبل مؤكدا أن إدارة النادي جددت الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني وجهازه المساعد، خصوصا في ظل قيادته للفريق للعودة القوية لدوري المحترفين من خلال انتصارات كبيرة وعروض فنية متطورة بشهادة المتابعين والجماهير.
وأضاف، أن إعداد ملف المشاركة في الدوري المقبل، يتم بعناية من خلال مراقبة عدد من المحترفين لتعزيز قدراته وإمكانياته الفنية في دوري صعب، وأكد أن هناك عددا من اللاعبين سيتم الاستغناء عنهم حسب رؤية المدير الفني الذي يملك أفضل وأعلى الشهادات التدريبية في الأردن "برو"، وستعمل إدارة النادي على رفد الفريق بعدد من الصفقات المحلية.
وأعاد العجلوني التأكيد مرة أخرى، أن اللاعب المميز عارف الحاج، والذي أثبت حضوره في الموسم الماضي، في مقدمة هؤلاء اللاعبين، خصوصا بعدما ساهم مع فريق جبل المكبر الفلسطيني بالتتويج بلقبي الدوري وكأس أبو عمار، وكان أحد أبرز المحترفين في الدوري الفلسطيني، ونال الإشادة من الأوساط الكروية والمتابعين لمنافسات البطولات الفلسطينية.
وبين العجلوني، أن الحاج الذي يلعب في صفوف المنتخب الأولمبي، يرتبط مع النادي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مضيفا أن فريق الصريح يضم مجموعة من اللاعبين الذين يمزجون بين الخبرة والشباب".
وتتجه أنظار أندية المحترفين صوب لاعبي فريقي الجزيرة والصريح للاستفادة من إمكانيتهم على سبيل الإعارة، خصوصا وأن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد مع أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي، خصوصا أن الفريقين تأهلا رسميا لدوري المحترفين الموسم المقبل، ولديهما فترة راحة طويلة، وهي فرصة ثمينة لتحقيق مكاسب مالية تعود بالفائدة على صندوق الناديين، إضافة إلى تجهيز اللاعبين المعارين بصورة فنية جيدة خلال التواجد من أندية المقدمة التي تنافس على الألقاب في الموسم الحالي.

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