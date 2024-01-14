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اليابان تفتتح رصيد انتصاراتها أمام فيتنام.. والعراق يسعى لتجاوز إندونيسيا

1/14/2024 2:29:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق منتخب اليابان فوزاً مثيراً على فيتنام بنتيجة 4-2 أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
وسجل تاكومي مينامينو (11 و45) وكيتو ناكامورا (45+4) واياسي اويدا (85) أهداف اليابان، في حين أجرز نجوين دينه باك (16) وفام توان هاي (33) هدفي فيتنام.
وتقام المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلتقي إندونيسيا مع العراق على ستاد أحمد بن علي في الريان.
وسيطر الحذر على الدقائق الأولى من بداية اللقاء، مع أفضلية نسبية للمنتخب الياباني الذي حاول الاستحواذ على الكرة خصوصا منطقة وسط الميدان.
ونجح المنتخب الياباني في استغلاله سيطرته بافتتاحه باب التسجيل مبكراً، بعد ركلة ركنية مرسلة من الجهة اليمنى داخل المنطقة، وصلت إلى يوكيناري سوجاوارا الذي سددها مباشرة قبل أن ترتد من الدفاع الفيتنامي، لتصل أمام تاكومي مينامينو الذي صوبها بدوره مباشرة داخل الشباك (11).
ولم ينتظر المنتخب الفيتنامي طويلاً حتى نجح في تعديل النتيجة، حينما أرسل دو هونج دونج كرة عالية من ركلة ركنية من الجهة اليسرى باتجاه القائم القريب حوّلها نجوين دينه باك برأسه مباشرة باتجاه القائم البعيد فشل الحارس زيون سوزوكي في التصدي لها لتسكن الشباك (16).
وأهدر المنتخب الياباني فرصة خطيرة عندما استلم مينامينو كرة على مشارف منطقة الجزاء ليسددها قوية بقدمه اليسرى مرت قريبة بجوار القائم الأيسر لمرمى الحارس نجوين فيليب (23).
في المقابل، فاجأ المنتخب الفيتنامي منافسه بإحرازه هدف التقدم الثاني إثر كرة مرسلة من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء حوّلها بوي هوانج فيت انه برأسه قبل أن تصل إلى القادم من الخلف فان توان هاي الذي سددها بدوره مباشرة من مسافة قريبة باتجاه الزاوية اليسرى داخل الشباك (33).
عاد المنتخب الياباني ليتمكن من معادلة النتيجة بعد تبادل لاعبوه الكرة على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يمررها واتارو إندو بينية باتجاه مينامينو الذي سددها بدوره أرضية متقنة باتجاه الزاوية اليمنى بعيدا عن متناول الحارس الفيتنامي فيليب داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه (45).
استمر المنتخب الياباني في ضغطه على مرمى منافسه، لينجح في إحراز هدف التقدم الثالث بعد أن استلم كيتو ناكامورا كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء راوغ من خلالها الدفاع الفيتنامي قبل أن يسدد الكرة بطريقة جميلة لتستقر في أعلى الزاوية اليمنى داخل الشباك (45+4).
مع بداية الشوط الثاني، سعى المنتخب الفيتنامي إلى السيطرة على الكرة في محاولة للعودة في النتيجة، لكن دون أن يصنع فرصاً حقيقة على مرمى المنتخب الياباني الذي أحكم إغلاق مناطقه الدفاعية.
وسنحت فرصة خطيرة لليابان بعد توغل جونيا ايتو من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة باتجاه هيديماسا موريتا الذي سددها قوّية باتجاه المرمى، أبعدها المدافع الفيتنامي برأسه في اللحظة الأخيرة إلى ركنية (63).
وعاد منتخب "الساموراي الأزرق" ليهدد مرمى منافسه مرة أخرى، عندما سدد مينامينو كرة قوية بقدمه اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء تصدى لها الحارس الفيتنامي بنجاح (68).
أجرى كلا المدربين مجموعة التبديلات في صفوف الفريقين خصوصا على مستوى خطي الوسط والهجوم، حيث سعى المنتخب الياباني لتعزيز تقدمه، في حين حاول المنتخب الفيتنامي معادلة النتيجة من جديد.
ونجح منتخب اليابان في توسيع الفارق بإحرازه الهدف الرابع، حينما تبادل لاعبوه الكرة على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يمرر البديل تاكيفوسا كوبو الكرة إلى البديل الآخر اياسي اويدا الذي سددها بدوره من منتصف الصندوق قوية داخل الشباك (85).
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.
العراق يتطلع للفوز على إندونيسيا
يتطلع منتخب العراق لتحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع إندونيسيا اليوم على ستاد أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.
ويتطلع المنتخب العراقي لتأكيد تفوقه على إندونيسيا قبل شهرين في التصفيات الآسيوية المشتركة، وتحقيق بداية إيجابية في المنافسة.
وقال جيسوس كاساس مدرب العراق: "المباراة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا، لأن هذه المباراة الافتتاحية، وأنا أريد أن نبدأ بتحقيق الفوز، ولكن منتخب إندونيسيا يريد تحقيق الفوز أيضاً".
وأضاف: المباريات في هذه البطولة مختلفة، حيث تقابلنا مع إندونيسيا قبل شهرين في البصرة، ولكن الأجواء كانت مختلفة، حيث كانت أكثر أريحية بالنسبة لنا، أما غداً فإن الوضع مختلف لأنه في مثل هذه البطولات المجمعة هنالك عدة عوامل تؤثر على المباراة، فأي حالة طرد أو توتر لدى اللاعبين تجعل كل شيء يتغير، وأنا واثق أن هذه المباراة ستكون مختلفة".
وأردف بالقول: "في كرة القدم لا يوجد مباريات سهلة، نحن لعبنا بصورة جيدة في المواجهة الماضية مع إندونيسيا، ولكنهم في ذات الوقت حصلوا على فرص كثيرة، في حين أننا كنا أكثر دقة أمام المرمى.. المنتخب الإندونيسي مثلنا في مرحلة التطور، ولديهم لاعبون محترفون في أوروبا، منتخب إندونيسيا وفيتنام فريقين قادرين على المنافسة، وبالتأكيد فإن منتخب اليابان هو الأفضل في المجموعة".
وأكد كاساس أن لاعبه سعد ناطق سيكون قادراً على المشاركة، رغم تعرضه للإصابة قبل أربعة أيام، مضيفا: "يجب أن نقوم بتقييم حالته من جديد.. هنالك عدة عوامل تؤثر على اختيار التشكيلة الأساسية، ولكن بالتأكيد اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الودية لديهم فرصة أكبر باللعب، ولكن هذا ليس العامل الوحيد".
وشدد: "طموحنا هو تحقيق الفوز في هذه المباراة، ولكن يجب أن نلعب بذكاء، نحن نتواجد في قطر منذ 12 يوم بعيداً عن عائلاتنا، ونحن نقوم ببذل أقصى مجهود ممكن، وأنا عندي ثقة كبيرة باللاعبين، ونأمل أن نحقق نتائج جيدة".
في الجهة المقابلة، قال شين تاي-يونج مدرب إندونيسيا: كانت استعداداتنا جيدة لغاية الآن، وسوف نواجه فريقا واجهناه مؤخراً في التصفيات الآسيوية، ونحن ندرك أنهم أقوياء، ولكنني واثق من قدرتنا على تجاوز الخسارة السابقة أمام العراق".
وأوضح: "لعبنا مع المنتخب العراقي قبل شهرين على أرضهم، ولم نكن جيدين، حيث تأثرنا بالسفر الطويل وعدم الاستعداد المناسب، ولكن يجب أن نتقبل تلك النتيجة، والآن نحن في وضع أفضل ويمكن أن نحقق نتيجة أفضل".
وختم: "نحن أقل من العراق في كل الجوانب الفنية والبدنية والتكتيكية، وهذا أمر واقع، ولكننا لا نخشى مواجهتهم، وسوف نلعب بأقوى ما بوسعنا لإظهار نقاط القوة لدينا في هذه المباراة. التأهل إلى دور الـ16 سيكون صعباً بالنسبة لنا، ولكننا لن نستسلم، فمنتخب اليابان أقوى فريق في آسيا، والعراق من أفضل المنتخبات في غرب آسيا، كما أن منتخب فيتنام قوي أيضاً، ولكننا سنحاول تقديم أفضل ما بوسعنا، ورغم أننا الفريق الأقل تصنيفاً في المجموعة، إلا أننا لن نكتفي بالدفاع فقط وسنحاول لعب كرة قدم حديثة وعمل كل شيء كي نتطور".
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي العراق مع اليابان، وفيتنام مع إندونيسيا.
كوبر راض عن أداء سورية
أعرب هيكتور كوبر مدرب منتخب سورية، عن سعادته بأداء فريقه وتماسكه، بعد المباراة التي تعادل خلالها مع أوزبكستان 0-0 أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية، مع أفضلية لمنتخب أوزبكستان من ناحية الضغط والاستحواذ، لكن لم يتمكن أي من الفريقين من الوصول إلى المرمى.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً، فوز أستراليا على الهند 2-0 على ستاد أحمد بن علي في الريان.
وتصدرت أستراليا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة واحدة لكل من سورية وأوزبكستان، في حين بقي رصيد الهند خالياً من النقاط.
زقال كوبر في مؤتمر صحفي بعد انتهاء اللقاء: "كان الفريق مستعداً جيداً، وقام اللاعبون بتطبيق خطة المباراة كما تناقشنا من قبل، وأنا سعيد جداً بمستوى اللاعبين، وأعتقد أن هذه النتيجة ستكون دافعاً معنوياً لنا، منتخب أوزبكستان قوي ويمتلك مزيجاً من لاعبي الخبرة واللاعبين الشباب، وكذلك استعد لاعبوهم مع بعض طوال ثلاث سنوات، وأنا سعيد لأننا قدمنا عرضاً قوياً أمامهم".
وأضاف: "من الناحية النظرية، سيكون من الجيد أن تتمكن من وضع خطة مختلفة لكل فريق تواجهه، ولكن في ظل الفترة القصيرة التي عملنا بها معاً، فقد توجب علينا وضع نظام معين نقوم من خلال بعمل تعديلات بسيطة قبل كل مباراة".
وتابع: ""مع وجود أربعة أيام قبل المباراة المقبلة أمام أستراليا، فإنني أعتقد أننا سنكون مستعدين جيداً لمواجهتهم".
من جانبه، صرح سريشكو كاتانيتش مدرب منتخب أوزبكستان: "بالتأكيد أنا محبط بهذه النتيجة، ولكن لا يمكن وضع أي لوم على الفريق، فقد حاول اللاعبون في مواجهة 10 لاعبين أقوياء بدنياً في منتخب سورية الذي كان يلعب بطريقة دفاعية".
وأردف: "نحن نفتقد في هذه البطولة للمهاجم ايلدور شامرادوف، وهو هداف الفريق، وعندما يفقد أي فريق أهم هداف لديه فإنه يعاني من مشاكل، حتى منتخب الأرجنتين سيعاني إذا غاب عنه ليونيل ميسي، لكن يجب ألا نتعذّر بغياب شامرادوف، ونأمل أن نتمكن من معالجة أخطائنا قبل خوض المباراة الثانية".
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي سورية مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان. -(وكالات)

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