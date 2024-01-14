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تجديد الثقة بالصوص.. مباراة استعراضية لنجوم السلة في الأرينا

1/14/2024 2:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد العميري تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

"السلة" يستقر على الصوص
كشفت مصادر موثوقة لـ"الغد"، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، أكدت ثقتها بالمدرب الوطني وسام الصوص لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب الوطني الأول للرجال في عقد يمتد لنحو عامين.
وفند مصدر مسؤول في اللجنة المؤقتة لاتحاد السلة، الاشاعات الأخيرة التي تحدثت عن توجه القائمين على إدارة شؤون اللعبة في البحث عن مدرب جديد، مؤكدين ثقتهم بقدرة وسام الصوص وجهازه التدريبي المعاون على مواصلة مسيرة الإنجازات على صعيد منتخب الرجال، والتي كان آخرها التتويج بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية، وهي الميدالية الأولى في سجل مشاركات الأردن بالألعاب الجماعية على مدار تسع نسخ خاضها في الألعاب الآسيوية وبمختلف الرياضات، والأولى لكرة السلة الأردنية على صعيد مسابقات الرجال.
ومن الجدير بالذكر، أن المدرب الوطني وسام الصوص، انضم إلى نادي شنغهاي شاركس، والذي ينشط بالرابطة الصينية لكرة السلة، بمنصب مسؤول تطوير اللاعبين في النادي، إلى جانب عمله مستشارا فنيا لمدربي فرق الفئات العمرية كافة وللجنسين.
الأرجنتيني جارسيا مدربا للسعودية
أسند الاتحاد السعودي لكرة السلة، بشكل رسمي، مهمة تدريب المنتخب الأول للرجال إلى الأرجنتيني نيستور جارسيا خلفا للمدرب الأسبق علي السنحاني، وذلك للإشراف على تدريب "الأخضر" في النافذة المقبلة من التصفيات الآسيوية.
وسيحل المنتخب الوطني "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على المنتخب السعودي عند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين 26 شباط (فبراير) المقبل في صالة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، ويسبقها بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) في صالة الأمير حمزة.
ويمتلك المدرب الأرجنتيني سجلا حافلا، حيث حقق لقب بطولة أميركا الجنوبية مع منتخبي الأرجنتين وفنزويلا، وتأهل مع الأخير إلى الأولمبياد وكأس العالم، كما أشرف على تدريب منتخب جمهورية الدومينيكان بمونديالي العامين 2019 و2023، وخاض تجارب سابقة مع ناديي فونلبرادا الإسباني والأهلي السعودي.
"الأرينا" تحتضن مباراة استعراضية
أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة مباريات The Ring War عن انطلاق أولى مبارياتها "Battle 1"، والتي ستقام عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، برعاية العين محمد داودية رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان الأردني.
وقامت الجهة المنظمة بتوقيع العقود مع اللاعبين المشاركين وفقا لاختيارات المدربين عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان، حيث يضم فريق أبو قورة اللاعبين: أحمد حمارشة وفادي قرمش وفادي عواد وغيث الفرج ونادر أحمد ويزن الطويل وأحمد حسونة وخالد أبو عبود وباسل أبو عبود وعاكف الشياب، فيما يضم فريق حمدان، اللاعبين: محمود الهزايمة وأدهم الدجاني وموسى مطلق وعلاء الحسيني وهاني الفرج وأحمد حموري وروحي الكيلاني وأحمد خزعله ومحمد حسونة، إلى جانب لاعب إضافي لم تحسم هويته بعد.
وتتخلل المباراة إقامة العديد من الفقرات والعروض الشيقة للجماهير، أبرزها تحدي الرمية الذهبية مقابل 10 آلاف دينار إلى جانب تخصيص جوائز عينية ونقدية للجماهير، كما قررت الجهة المنظمة للمباراة الاستعراضية، تخصيص جزء من ريع تذاكر الجماهير، لشراء أجهزة طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وإرسالها دعما للأشقاء في قطاع غزة.
4 مباريات بدوري الناشئين اليوم
تقام اليوم أربع مباريات بدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي نجوم اتحاد عمان مع شباب بشرى عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، تليها مباراة اتحاد عمان وغزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء، والرياضي مع الإنجليزية عند الساعة 8 مساء، فيما ستكون صالة الحسن للشباب مسرحا لمواجهة كفريوبا والأرثوذكسي عتد الساعة السادسة مساء.
وسيتم بث مباراتي نجوم اتحاد عمان وشباب بشرى، والرياضي مع الإنجليزية، عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
العراق يبدي اهتمامه باستضافة غرب آسيا
كشفت وسائل إعلام عراقية، عن اهتمام الاتحاد العراقي لكرة السلة باستضافة النسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا لكرة السلة، من دون تحديد الموعد المقترح للبطولة أو الفئة المنوي استضافتها، سواء أكانت على صعيد الرجال أو الناشئين.
ووفقا لما أكده الإعلام العراقي، فإن "الآسيوي" اشترط جاهزية "قاعة الشعب" لتكون المكان المستضيف للبطولة، على أن تقوم لجان آسيوية بزيارة العراق قريبا للوقوف على مدى جاهزيته للاستضافة.
الفحيص والأرثوذكسي يمضيان بالصدارة
ارتقى فريق الفحيص إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى، بفوزه على فريق الأقصى (102-11)، ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 14 سنة بكرة السلة.
وفاز الأهلي على نجوم الأرثوذكسي (64-43)، ليتصدر الفحيص ترتيب فرق مجموعته برصيد 4 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل الأقصى الترتيب بنقطتين.
وفاز الأرثوذكسي على الإنجليزية (54-25) ونجوم الأردن على جرش (45-4)، ليتصدر الأرثوذكسي ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 4 نقاط، يليه الإنجليزية ونجوم الأردن في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 3 نقاط، ويقبع جرش في المركز الأخير برصيد نقطتين.

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