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شباب الحسين وعيرا يؤكدان قوة المشاركين وقدرتهما على المنافسة

1/14/2024 2:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو أفرزت قرعة بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة، عن وقوع ممثلي الأردن فريقي شباب الحسين وعيرا في مجموعتين متباينتين، حين جاء شباب الحسين في المجموعة الثالثة، إلى جانب فريقي مصافي الشمال (العراقي) وكاظمة (الكويت)، فيما ضمت مجموعة عيرا الرابعة إلى جانب فرق غاز الجنوب (العراق)، والأهلي بنغازي (ليبيا)، والنجمة (البحرين)، ما أعطى انطباعا أن طريق شباب الحسين إلى دور الثمانية، أسهل من طريق عيرا، لكن تبقى للواقع التنافسي كلمة الفصل، في المباريات التي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.
شباب الحسين.. نبحث
عن المراكز الأولى
وحول مجموعة شباب الحسين في المنافسات العربية، رد مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب: "جميع الفرق المشاركة في النسخة 42 من بطولة الأندية العربية في عمان، تملك القوة التنافسية وقادمة بخبرة لاعبيها ومحترفيها واستعداداتها المثالية، للمنافسة القوية نحو المراكز الأولى، وإن تتباين موازين القوى من فريق إلى آخر، إلا انه لا يوجد فريق سهل أو حتى صعب بمعنى الكلمة، ما أعطى هذه النسخة باعتبارها الأقوى فنيا في بطولات الأندية العربية".
وأضاف: "أعطتنا تعليمات البطولة، والتي تمنح بطل الدولة المستضيفة اختيار فرق مجموعته، ووفقا للمعطيات الفنية ووفق اختيارات المدير الفني للفريق وليد العسود، جاء الاختبار على فريقي مصافي الشمال العراقي، وكاظمة الكويتي، واخترنا استهلالية مشوارنا بمواجهة كاظمة الكويتي، ولدينا ارتياح تنافسي، ونتطلع إلى المنافسة على المراكز الأولى في البطولة، والبحث عن إنجاز خارجي يليق بعراقة النادي، ويزين خزينة النادي إلى جانب الكؤوس المحلية، ويروي عطش جماهيره الوفية، والأهم تأكيد حضور الطائرة الأردنية في العرس العربي".
من جانبه، اعتبر المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود، أن الفريق الذي يبحث عن المراكز الأولى لا ترهبه أسماء الخصوم، والملعب هو الحكم، مفسرا: "أستنفر طاقات لاعبي الفريق دائما، لتقديم أفضل ما لديهم مهما تباينت قوة المنافسين، لذا الآراء الفنية النظرية تبقى على الورق، والميدان هو الحكم، ومن تابع لقاءات فريقنا في بطولة أندية غرب آسيا الأولى في عمان، يجد أن مستوى فريق شباب الحسين كان ثابتا إلى حد كبير، وقدم أفضل مبارياته أمام الفرق المرشحة للقب، ولا سيما أمام الريان القطري حامل اللقب، والكويت الكويتي اللذان اقتربنا من تخطيه إلى دور الأربعة، ووقفنا في المركز الخامس لما تعرض له اللاعبين من
إرهاق في البطولات المجمعة، وكان بالإمكان أفضل مما كان".
وأضاف: "أسوق هذه المقدمة الفنية، ومن حكم خبرتي لاعبا ومدربا، وقد شاركت فريق شباب الحسين لاعبا في بطولات الأندية العربية في الأعوام (84، 85، 93، 94، و95)، وكانت أفضل مشاركاتنا في البطولة العربية بالقاهرة العام 1993، والتي وقفنا فيها بالمركز الخامس، وكنا نقدم الأفضل أمام الفرق القوية، وما أريد تأكيده أن شباب الحسين وإن يحترم المنافسين وتاريخهم، إلا أنه ينظر إلى القمة، ومجموعتنا تضم فريقان لهما وزنهما وتاريخهما، وما فعلناه اخترنا الطريق التنافسية التي تتناسب وطموحاتنا الكبيرة بالدفاع عن تطور الطائرة الأردنية".
وحول اختياره فريق كاظمة الكويتي في مباراة الافتتاح، أجاب العسود: "يعتبر فريق كاظمة من الفرق ذات التاريخ والعراقة والإمكانات الفنية المميزة، وما أزال متفائلا بأجمل مباراة أديتها لاعبا في صفوف شباب الحسين لاعبا، في البطولة العربية العام 1993، كانت أمام كاظمة الكويتي وفزنا فيها بنتيجة 3-2، لذا جاء اختيار كاظمة في مباراة الافتتاح، متمنيا أن تكون "فال خير"، لفريقي في مستهل مشوارنا العربي، الذي أجد الطريق إلى المراكز الأولى مزدحمة بالمنافسين من المجموعات الأربع".
وعن استعدادات شباب الحسين للمنافسات العربية، قال العسود: "انطلقنا في استعداداتنا مبكرا، ونشكر الدعم المطلق من قبل مجلس إدارة النادي وإدارة النشاط، ونجتهد وزميلي حسن حسونة في تجهيز الفريق بدنيا وفنيا، ولدينا مجموعة متجانسة ومميزة من لاعبي الشباب والخبرة، من أبناء النادي ونجوم المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات، وعززنا صفوفنا بلاعب السنتر المحلي محمود عبدالعزيز، وعززنا صفوفنا بالغاني إبراهيم عبدالحميد، والنيجيري بيلو، وننظر إلى مشاركتنا الإقليمية في بطولة غرب آسيا الثانية في عُمان، خلال الفترة من 2-12 شباط(فبراير) المقبل باتجاهين، الأول التمثيل المشرف للطائرة الأردنية وتجاوز ما حققناه بالنسخة الماضية في عمان، والثاني بالاستفادة من الوجبات الاحتكاكية التنافسية القوية، لرفع وتيره جاهزية الفريق قبيل البطولة العربية في عمان".
عيرا.. مجموعتنا قوية ولكن
على صعيد متصل، أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أن القرعة وضعت فريقه الذي يشارك لأول مرة خارجيا في مجموعة قوية مقارنة بالمجموعات الأخرى، موضحا: "ننظر باحترام إلى فرق جميع المجموعات، وندرك أنها فرق ألقاب في دوريات بلادها، لكن في الوقت ذاته، أجد أن مجموعتنا قوية إلى حد ما، تبعا للقيمة الفنية لفرقها، ولا سيما غاز الجنوب حامل لقب الدوري العراقي والمتوج به 7 مرات، ويعتبر أهلي بنغازي من أعرق الفرق الليبية".
وزاد توفيق: "الطائرة " الليبية لها وزنها عربيا وأفريقيا وضمنت مقعدها في كأس العالم في فرنسا المقبلة، وقادم برفقة مواطنه السويحلي زعيما للطائرة الليبية في الدوري والكأس، والنجمة وصيفا لمواطنه دار كليب بطل دوري راشد بن عيسى بالبحرين، وما يزيد من صعوبة المهمة، تأهل فريقان عن المجموعة "النارية" إلى دور الثمانية".
وشدد توفيق: "ورغم تلك الصعوبات، إلا أن نادي عيرا لا يعترف بالمستحيل، ولديه ثقة بجميع لاعبيه، وننطلق بهمة قوية متسلحين بالدعم الكبير من مجلس الإدارة برئاسة بشير العلوان، ووقفة الجماهير التواقة للإنجازات المحلية والخارجية، ونكثف حاليا التدريبات الأسبوعية، وعززنا صفوف الفريق بنخبة من لاعبي الخبرة والشباب، إلى جانب أبناء النادي المميزين، وأتمننا أمس صفقتي الإعارة للاعبين القادمين من نادي الوحدات محمد جمال وفهد نعمان، وتعاقدنا مع اللاعب الكوبي كايرو الذي سبق وأن مثل الوحدات، إلى جانب الليبي أنس الوداني، وننتظر التحاقهما بالفريق قبل أسبوع من انطلاق المنافسات العربية، ونرنو من تحقيق نتائج تليق بسمعة الطائرة الأردنية، وتدفعنا للذهاب بعيدا في المنافسات العربية".
وفي السياق ذاته، أكد نجم عيرا والمنتخب الوطني يعقوب القهوجي قوة الفرق المشاركة في هذه النسخة بشكل عام، ومجموعة فريقه الرابعة بشكل خاص، محللا: "هناك 3 مجموعات ضمت 3 فرق، فيما ضمت مجموعتنا 4 فرق متساوية القوة الفنية والحظوظ، وتبعا لنظام البطولة الذي يتأهل فيه فريقان من كل مجموعة، فإن مهمة الفرق في المجمعات التي تضم 3 فرق، أسهل من مهمتنا التي تنافسنا 4 فرق على بطاقتي التأهل".
وأضاف القهوجي: "يدخل فريق عيرا المنافسات العربية، بروح الفريق إداريا وفنيا وجماهيريا، وهو ما يعزز الجاهزية النفسية التي تتقدمنا في التدريبات الأسبوعية، في الوقت الذي نجتهد لتنفيذ تعليمات المدرب القدير إياد توفيق، صاحب التجربة المحلية الثرية، والعربية لاعبا، ومدربا لعدد من الفرق المحلية، ولدينا مجموعة منسجمة وتضم عناصر مميزة في مختلف مراكز اللعب، مما يزيد من جاهزيتنا فنيا وتكتيكيا، ونتطلع إلى تمثيل اللعبة خير تمثيل، وتحقيق طموحات النادي وجماهيره في المنافسات العربية.
من القرعة
جرت القرعة في مقر الاتحاد العربي للكرة الطائرة في البحرين، بحضور رئيس الاتحاد العربي الشيخ علي آل خليفة، ونائبيه الأول نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، والثاني العُماني إبراهيم المقبالي، حيث أكد قطيشات قبل إجراء القرعة، على جاهزية اتحاد اللعبة وإنجاز التحضيرات والمتطلبات كافة، لاستضافة المنافسات العربية، مشيرا إلى استنفار جميع لجانه بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، منوها إلى اتفاقية الرعاية التي أنجزت مع مدارس التربية الريادية توجيه بنودها ماليا لتجهيز صالات اللعب بمستوى الحدث، متمنيا للفرق العربية طيب الإقامة في بلدهم الأردن، والحظ الأوفر للفرق المشاركة في هذه النسخة.
ورد رئيس الاتحاد العربي آل خليفة: "نشكر الأردن على تصديه لاستضافة هذه النسخة من البطولة العربية، والاهتمام على أعلى المستويات الرياضية، وما نقله الأمين العام للاتحاد العربي خلال كشفه على صالات اللعب والتدريب وفنادق الإقامة، كلها أعطت دلائل على نجاح الحدث تنظيميا قبل انطلاق المنافسات الرسمية، ونتمنى لجميع الفرق التحلي بروح المنافسة الرياضية وعكس صورة مشرفة عن تطور الكرة الطائرة العربية".
ويذكر أن المجموعة الأولى تضم: السيب (عُمان)، الشرطة (قطر) وبني يااس (الإمارات)، والمجموعة الثانية كل من: دار كليب (البحرين)، قطر (قطر) والسويحلي (ليبيا)، فيما اعتذر فريق برقان الكويتي رسميا عن عدم المشاركة في هذه النسخة.
وتقام مباريات البطولة في صالتي قصر الرياضة، والأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب، فيما تحتضن صالات جامعة البتراء، مدارس المشرق، مدارس التربية الريادية تدريبات الفرق المشاركة في البطولة.

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