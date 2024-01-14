النشامى يبحث عن انطلاقة مثالية أمام ماليزيا في كأس آسيا - فيديو

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

يبحث المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، عن بداية مثالية في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، عندما يلاقي نظيره الماليزي، في مستهل مشواره بالمسابقة التي تقام في قطر حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويحتضن ستاد الجنوب في مدينة الوكرة عند الساعة الثامنة والنصف مساء، موقعة المنتخب الأولى في البطولة، والتي يتطلع من خلالها إلى تأكيد حضوره المميز في المباريات الافتتاحية بالمشاركة الخامسة في تاريخه.

ولن تكون مهمة المنتخب الوطني سهلة في تحقيق النقاط الثلاث والوصول إلى الدور التالي، نظرا لتطور المنتخب المنافس الذي يبحث عن إثبات ذاته هو الآخر في مشاركته الأولى منذ العام 2007، فيما يعول اللاعبون على العزيمة التي يتحلى بها المنتخب في المنافسات المجمعة الرسمية.

وشكلت النتائج الماضية للمنتخب في المباريات الودية، قلقا حول مسيرته في النهائيات التي تتسم بوجود منتخبات قوية عديدة مرشحة لنيل اللقب، إذ يبحث الفريق عن كتابة تاريخ جديد له في البطولة، رغم المشاكل العديدة التي صاحبت التحضيرات.

وخاض المنتخب 3 مباريات ودية خلال الفترة التحضيرية لنهائيات كأس آسيا، حيث خسر من المنتخب اللبناني بهدفين لهدف خارج الديار، ليسجل فوزه الأول بقيادة المدرب الحسين عموتة، على المنتخب القطري في عقر داره بهدفين لهدف، قبل أن يعود إلى أرض الواقع بخسارته من اليابان 1-6 في قطر.

وشهد التدريب الذي أقيم مساء أمس على ملعب العقلة في لوسيل، تصميم اللاعبين على الظهور بشكل مغاير في البطولة عن المباريات الودية، أملا بكسر عقدة الدور ربع النهائي، وتحقيق انطلاقة مثالية تمكنه من وضع قدمه على خريطة الطريق نحو التأهل لثمن النهائي.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق "شرارة"، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.

وعلمت "الغد" أن اللاعبين إبراهيم سعادة ويوسف أبو جلبوش "صيصا"، غابا عن التدريبات في الفترة الماضية بسبب وعكة صحية، ما يعني صعوبة إشراكهما بصفة أساسية في اللقاء، علما بأن الجهاز الفني لم يعتمد عليهما بصفة أساسية في المباريات الودية الأخيرة.

وتشير الترشيحات إلى أن عموتة سيعتمد في خياراته الأساسية على اللاعبين الذين شاركوا في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام قطر واليابان، مع احتمالية بسيطة لتغيير لاعب في مركز ما، حيث شهدت التدريبات الأخيرة شهدت تطبيق الخطط بناء على تواجد تلك الأسماء.

ومن المتوقع، أن يتواجد يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، فيما يتقدمه ثلاثي الدفاع عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب وسالم العجالين، على أن يتكون خط الوسط من 4 لاعبين بتواجد نزار الرشدان ونور الدين الروابدة في المنتصف، وحضور إحسان حداد ومحمود مرضي على الطرفين، فيما يحضر في المقدمة الثلاثي موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات.

وعلى الطرف الآخر، يتسلح المنتخب الماليزي بعناصر جيدة فرضت نفسها في الفترات الماضية، من خلال النتائج المسجلة في المباريات الرسمية والودية، حيث أظهر حضورا طيبا في التصفيات المؤهلة للبطولة، ما جعله منتخبا لا يستهان به ضمن فرق المجموعة الخامسة.

ويقود المنتخب الماليزي المدرب الكوري الجنوبي كيم بان جون، ويبرز منه عدد من اللاعبين المميزين أمثال أزري غاني، ماثيو ديفيز، شاحرول سعد، ديون كولز، دومنيك تان، أفيق بن فازيل، ناشو اينسا، إندريك دوس سانتوس، بريندان غان، فيصل حليم وباولو خوسيه.

ويحتل المنتخب الماليزي المركز 130 عالميا بالتصنيف الدولي الأخير الصادر عن "فيفا"، و23 على صعيد القارة الآسيوية، وقد تأهل للنهائيات بعد وصافته لمجموعته بفوزين وخسارة، علما بأنه سجل فوزا وحيدا في تاريخه بالبطولة الآسيوية، جاء على حساب المنتخب الإماراتي في نسخة العام 1980، من أصل 3 مشاركات سابقة آخرها العام 2007.

من ناحية ثانية، أكد عموتة، أن مباراة المنتخب الافتتاحية أمام ماليزيا في نهائيات كأس آسيا اليوم ستكون قوية، متمنيا من لاعبيه التركيز بشكل كبير للظفر بالنقاط الثلاث، بهدف المضي قدما في البطولة، واللعب بأريحية في المباريات المقبلة.

وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن المنتخب تجاوز السلبيات التي واجهته في الفترة الماضية، وآخرها أمام المنتخب الياباني، مشيرا إلى أنه عالج الأخطاء الفردية والدفاعية التي تسببت في تلقي أهدافا عديدة في مباراة واحدة، وعزا بعضها إلى تراخي عدد من اللاعبين.

وأضاف: "حاولنا الاستقرار على أسماء التشكيلة الأساسية من خلال المباراتين الوديتين أمام قطر واليابان، سنواجه اليوم منتخبا تطور كثيرا في السنوات الماضية، ولا يمكن الاستهتار به أو التفكير أنه منتخب عادي في البطولة".

وأوضح عموتة أن الفريق يحتاج إلى دعم الجماهير الأردنية في البطولة، وأنه على ثقة بحضورها وتشجيع اللاعبين، مع تمنياته بإسعادهم وتحقيق انطلاقة مثالية، مشددا على ضرورة تركيز اللاعبين ومحاولة تجاوز المرحلة الصعبة.

وتابع: "عانى أكثر من لاعب من وعكات صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وبدأت حالتهم بالتحسن مؤخرا، وأعتقد بأن الجميع جاهز لمواجهة ماليزيا ولن نعاني من أي غيابات، وسيظهر ذلك من خلال تواجد الجميع بالتدريب النهائي للمباراة، وهم متحفزون لتقديم أفضل ما لديهم بدءا من مواجهة ماليزيا".

وثمن عموتة حضور سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، لتدريب المنتخب قبل الأخير استعدادا للمواجهة، مؤكدا أن حضوره شكل دافعا معنويا للجهاز الفني واللاعبين، وأن انضمام المدرب عبد الله أبو زمع للجهاز الفني إضافة قوية للمنتخب، على اعتبار أنه كان باستمرار يتلقى النصائح منه.

وواصل: "كنت على تواصل دائم مع أبو زمع خلال تواجدنا بعمان من خلال اختيارات اللاعبين بين منتخب الرجال والمنتخب الأولمبي، وحضوره معنا الآن سيساهم في زيادة الانسجام بين عناصر المنظومة".

وشدد عموتة على أنه المسؤول الأول والأخير على نتائج المنتخب وطريقة لعبه، وأنه لا يسمح لأحد بالتدخل في خياراته، مبينا أن الجميع يجب عليه الانسجام مع الخطة الذي يراها مناسبة، وليس اللعب على إمكانيات لاعب بعينه.

من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني إحسان حداد، أن استعدادات المنتخب جيدة للمواجهة الأولى، وأن اللاعبين على أتم الجاهزية الفنية والبدنية للبطولة، مفيدا بأن المباريات الودية كانت على سوية عالية وحقق المنتخب منها المطلوب، مع تمنياته بأن يكون عند حسن ظن الجماهير.







وقدر حداد عتب الجماهير الأردنية على أداء المنتخب في الفترة الماضية، موضحا أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية، وأن جميع اللاعبين معنوياتهم عالية، وذكر أن المنتخب لا ينظر إلى تاريخ المواجهات أمام ماليزيا وبقية منتخبات جنوب شرق القارة، نظرا إلى تطور هذه المنتخبات بالفترات الماضية.

في الجهة المقابلة، أكد المدير الفني للمنتخب الماليزي كيم بان جون، أن فريقه يسعى إلى الفوز على المنتخب الوطني رغم اعترافه بصعوبة المهمة، مشيرا إلى أن طموحه يتمثل في بلوغ الدور الثاني من المسابقة الآسيوية.

وأوضح بان جون أن نتائج مباريات فريقه في الفترة الماضية، ساهمت في رفع معنويات لاعبيه، بهدف تحقيق إنجاز مميز في البطولة، مؤكدا أنه يعرف مكامن القوة للمنتخب الوطني ودرسها جيدا، مع العمل على تفعيل خطط لإيقافها.

وأوضح جون أن تركيزه لا ينصب على إيقاف لاعب بعينه من المنتخب الوطني، مؤكدا أن اللاعب موسى التعمري وغيره من اللاعيبن تمت دراستهم، وهو يقدر إمكانياتهم الفنية، إلا أنه سيعمل على الحد من خطورتهم والخروج بالنقاط الثلاث.

ومن المتوقع، أن تحظى مباراة المنتخب الوطني ونظيره الماليزي اليوم، بحضور جماهيري جيد من جانب الجالية الأردنية أو الجماهير التي سافرت إلى قطر لمؤازرة "النشامى" في مهمته الآسيوية.

وشهدت الأيام الماضية إقبالا جيدا من قبل الجماهير على تذاكر المباراة، حيث تصب الترشيحات بسيطرة الجماهير الأردنية على المدرجات، علما بأن الروابط الجماهيرية من عمان والدوحة بدأت بتحفيز الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي الأسواق القطرية، علما بأن الملعب يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتي مكون من: محمد عبد الله حكما للساحة، ومحمد الحمادي (مساعد أول)، وحسن الماهري (مساعد ثان)، والحكم الرابع السعودي محمد الهويش.