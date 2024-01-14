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الفيصلي ينهي عقد مدرب اللياقة البرازيلي رودريجو

1/14/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي، الأحد، إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو بالتراضي.
وحسب الموقع الرسمي للنادي، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وعمل مخالصة مع المدرب ولن يترتب على النادي أي التزامات مالية أو رواتب إضافية.

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