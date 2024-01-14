الفيصلي ينهي عقد مدرب اللياقة البرازيلي رودريجو
التاريخ
1/14/2024 2:29:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي، الأحد، إنهاء عقد مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو بالتراضي.
وحسب الموقع الرسمي للنادي، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وعمل مخالصة مع المدرب ولن يترتب على النادي أي التزامات مالية أو رواتب إضافية.
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