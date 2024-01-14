وزارة الثقافة الفلسطينية: 41 مبدعاً استشهدوا في غزة



ورصدت الوزارة خلال التقرير ما تعرّض له القطاع الثقافي من تدميرٍ واعتداءات متواصلة طالت الممتلكات الثقافية.



وفقد المشهد الثقافي العديد من المبدعين في مختلف المجالات عُرف منهم حتى اللحظة 41 استشهدوا، من بينهم 4 أطفال، وتضرّرت عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 24 مركزاً، كما تضرّر نحو 195 مبنى تاريخياً، منها 10 مساجد وكنائس، وتضرّرت 8 دور نشر ومطابع، و3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.



ومن بين الشهداء الإعلامي والفنان أحمد نعيم بدير، الذي استشهد أمس الأربعاء في قصف "إسرائيلي" استهدف مشفى الأقصى في مدينة دير البلح.



ويعتبر الشهيد بدير إضافة إلى كونه صحافياً، فناناً وعضواً في "اتحاد الفنانين الفلسطينيين"، وممثّلاً وفاعلاً في "جمعية حكاوي للثقافة والفنون" في القطاع.



وقال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، إن: "حرب الرواية والسردية التي تقوم بها دولة الاحتلال من أجل استهداف وجود شعبنا هي استكمال لجريمة النكبة التي لم تتوقّف منذ قرابة 76 عاماً، فالاحتلال يستهدف المباني التاريخية والمواقع التراثية والمتاحف والمساجد والكنائس التاريخية، إضافة إلى المؤسسات الثقافية من مراكز ومسارح ودور نشر ومكتبات عامة ومحلات بيع وجامعات ومدارس وجداريات فنية وكتب، ويقوم باغتيال الشعراء والكتّاب والفنانين والمؤرخين".



وشدّد على أنه رغم صعوبة الكشف عن الحقائق الشاملة والدقيقة حول الخسائر التي تكبّدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن التقرير الذي أعدّه فريق الوزارة يوضح واقع الممتلكات الثقافية والتراث المادي وغير المادي في غزة، حيث تعرّض المشهد الثقافي في القطاع إلى اعتداءات متعدّدة ومركّبة النتائج.



ويشمل التقرير نبذة عن حياة شهداء القطاع، وعن الأماكن المستهدفة من قبل طائرات الاحتلال وهي أماكن تاريخية ومسيحية وإسلامية ومراكز ثقافية كان لها أثر كبير في المشهد الثقافي الفلسطيني في غزة. -الميادين

اقرأ أيضاً:

"أكثر الأشياء حدة بحوزتي هو قلمي".. فلسطينيون يرثون الشاعر الغزي رفعت العرعير

الحجر والبشر لم يسلموا من القصف.. معالم وآثار غزة تناشد اليونسكو