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قتل البشر وتدمير الحجر.. ندوة ترصد جرائم الاحتلال في غزة

1/14/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي قال أستاذ الآثار في معهد الآثار والانثروبولوجيا في جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان عبد كفافي: إن صراعنا مع الصهيونية العالمية قائم على المكان، فهم يعتمدون في قصتهم على الدينية، بينما أهل البلاد يعتمدون على قصتهم التاريخية، التي تعتمد على الوثائق التاريخية والآثار الباقية. لذا نجد أن إسرائيل تحاول في عدوانها الحالي تحقيق هدفين هما: قتل الإنسان، ومحو القصة التاريخية المكانية بتدمير الأوابد الأثرية والمتاحف والمكتبات التي هي مستودع الذاكرة التاريخية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمت في متحف الأردن، تحدث فيها عالم الآثار العالمي الدكتور زيدان كفافي بعنوان "قتل البشر وتدمير الحجر– محو الذاكرة والهوية العربية في قطاع غزة"، بحضور مدير المتحف المهندس ايهاب عمارين، ورئيس وأعضاء مجلس شعبة الهندسة المعمارية وعدد من الأكاديميين من أقسام وكليات العمارة والتراث في الجامعات الأردنية.
واستعرض كفافي، الحقب التاريخية التي تعاقبت على قطاع غزة وعرض لمحة تاريخية عن أهمية قطاع غزة عبر التاريخ، كما استعرض أهم الآثارالموجودة في القطاع، مبينا أن غزة لها جذور تاريخية عميقة، ومن هذه المباني التاريخية وفنون العمارة التي استخدمها سكان غزة عبر العصور في بناء المساجد، والكنائس، والمدارس، والآسواق، إلى جانب عرض صور تبين الدمار الذي حل بها بعد العدوان الهمجي على القطاع.
وأكد، أن الاحتلال دمر أكثر من "200"، موقع أثري "12" متحفا، إضافة إلى المكتبات ومراكز التوثيق، ما يؤكد على أن هذا التدمير ممنهج ومخطط له لمحو الذاكرة والتاريخ والهوية ولقتل الإنسان، مؤكدا على أن التراث الثقافي هو "الهوية وأن الآثار هي وثائق سياسية وأن معرفة هذه الآثار وهذا التراث يعزز الانتماء".
ورأى كفافي، أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تدمير للتراث هو تدمير للهوية العربية التي هي جزء من التراث العالمي، مشددا على أن هذا التدمير هو "مخالف لكل الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على التراث"، متسائلا عن دور المؤسسات الدولية مثل اليونسكو وجمعية التراث العالمي، وجمعية المتاحف العالمية التي لم تحرك ساكنا عندما قامت إسرائيل بتدمير التراث الأثري الفلسطيني.
وخلص كفافي إلى أنه في هذه الندوة تقدم البيانات، على أمل أن تكون مسموعة لهذا العالم الذي أصم آذانه، وأغلق فاه أما المجازر التي تصيب أهلنا بفلسطين، وفي هذه المجزرة التي يرتكبها الاحتلال نرى حكومات العالم الغربي تمدُّ يد العون للظالم، وأكثرنا في العالم العربي يرفع أكفه عالية للسماء بالدعاء طالبين العون من رب العالمين. وكأننا نسينا قول رب العالمين "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".
وقال عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، إن هذه الفعالية تأتي لتبرز أمام العالم أجمع ما يقوم به العدو الصهيوني من قتل وتهجير وتجويع وهدم للمنازل ولكل مقدرات الحياة في خطوة ترقى إلى الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني في غزة وفي كافة انحاء فلسطين، مشيرا إلى الدور المميز الذي تقوم به الدولة الأردنية وعلى رأسها الجهود الملكية في الدفاع عن الأشقاء في فلسطين، وأن الدفاع عن قضايا الأمة هو جزء من عقيدة الهاشميين وهو عنوان مسيرة الوطن منذ تأسيسه.
وأشار الدباس إلى الموقف الأردني الذي يرتكز تاريخيا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حيث تؤكد السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك في كل مناسبة على الرابطة القوية دينيا وقوميا وتاريخيا للهاشميين بالقدس، وعلى مكانة هذه المدينة المقدسة لديهم، وهو ارتباط وثيق توارثه الهاشميون كابراً عن كابر.
وأوضح الدباس، أن نقابة المهندسين الأردنيين جزء لا يتجزأ من المقاومة وهي ترفع شعار المقاومة بالإعمار من خلال حملاتها السنوية لإعمار وتمكين المقدسيين في القدس من خلال حملة "فلنشعل قناديل صمودها"، إضافة إلى أن نقابة المهندسين تترأس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين التي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنية، حيث نظمت حملة بعنوان "غزة معا ننصرها"، لجمع التبرعات وقد تم جمع أكثر من "3 ملايين دينار"، وهي مستمرة في جمع التبرعات في كافة فروعها، وشاركت النقابة في كافة الفعاليات التي ينظمها مجمع النقابات المهنية من مسيرات ووقفات احتجاجية وحملات لدعم صمود أهلنا في غزة وفلسطين.
وقالت رئيسة لجنة الحفاظ على الأبنية التراثية في شعبة الهندسة المعمارية المهندسة مرح خياط، إن المعاناة المستمرة في قطاع غزة المحتل هي أزمة إنسانية ملحة تتطلب اهتمام ومساهمة الجميع، وأنها قضية تتجاوز الحدود والانتماءات السياسية. وهي قضية صراع طال أمده وخلف عددا لا يحصى من الأرواح المحطمة، كما دمر تراثا ثقافيا غنيا ومميزا، لافتة إلى أن الحفاظ على الهوية الثقافية من الضروريات الأساسية، فتراث غزة ليس مجرد طوب وقذائف هاون، بل هو شهادة على الذاكرة الجماعية والتطلعات لشعب يتم الاعتداء عليه في محاولة متعمدة لمحو الجذور التي تربطه بأرضه وماضيه.
تلا ذلك، حوار جرى بين الدكتور كفافي والحضور، أدارته المهندسة لين فاخوري، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للجامعات دور في توثيق المناطق التراثية، وأن تعمل نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية على تشكيل لجنة متخصصة في توثيق ما دمره العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وبعد انتهاء المحاضرة اصطحب مدير متحف الأردن المهندس ايهاب عمارين، الضيوف في جولة في المتحف حيث قدم شرحا تفصيليا عن موجودات المتحف والدور الذي يقوم به في الحفاظ على آثار الأردن والتعريف بتاريخها.
ويذكر أن الدكتور زيدان كفافي، حاصل على درجة الدكتوراة في عام 1982، وكان عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك. رقي لرتبة استاذ مشارك في عام 1987، واستاذ في بداية عام 1993. كما عمل خلال مدة عمله في جامعة اليرموك أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأردنية والعربية والأوروبية وهي: الأردنية، والهاشمية (الأردن)، الملك سعود (المملكة العربية السعودية)، برلين الحرة، وفرايبورغ (ألمانيا)، كما عمل باحثا زائرا لمدة عام (2000/2001) في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث (CNRS) في باريس.
وعمل كفافي عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك، عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك، مديرا (برتبة عميد) لمعهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، رئيسا لقسم الآثار في جامعة اليرموك، رئيسا لقسم النقوش في جامعة اليرموك، وعميدا لمعهد الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية.
وقد حصل كفافي على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها أنعم عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بوسام "الملك عبدالله الثاني للتميز" من الدرجة الثانية، تم اختياره من قبل الهيئة العلمية المنظمة لمنتدى العلوم العالمي الذي عقد في، الأردن "نجم العلوم الأردنية في الآثار"، وسام الفارس: سعفات النخيل الأكاديمية/ من الحكومة الفرنسية، جائزة الدولة التقديرية في الآثار.

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