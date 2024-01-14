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في الليالي الباردة.. أطعمة تساعدك على نوم دافئ

1/14/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إن صعوبة النوم بسبب البرد أمر مألوف لدى الكثير منا، ولكن مع أزمة تكلفة المعيشة، ليس من الممكن ترك جهاز التدفئة قيد التشغيل طوال الليل. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وكشف الخبراء أن الأطعمة مثل سمك السلمون والحليب الدافئ والثوم وغيرها، يمكن أن تساعدك على الشعور بالدفء عند الخلود للنوم.
وقالت خبيرة النوم ريبيكا سوين: "قد يكون من الصعب الحصول على نوم جيد أثناء الليل في برد الشتاء، لذا فإننا ما نزال نبحث عن طرق للحصول على الدفء على الفور والنوم بشكل أسرع".
أطعمة ستبقيك دافئا وتنام بشكل أسرع:
سمك السالمون: من المعروف أن سمك السلمون يحتوي على نسبة عالية من أوميغا 3 والتي يمكن أن تساعد في دعم الدورة الدموية وتوفير الدفء.
الخضراوات الجذرية: يعد الجزر والبطاطا والبقدونس من الخضراوات الجذرية التي تساعد على الاحتفاظ بحرارة الجسم جيدة قبل النوم.
الموز: مليء بالفيتامينات والمواد المغذية التي تساعدك على الاسترخاء ويمكنك الاستفادة منه قبل التوجه إلى النوم.
كما أنه يحتوي على المغنزيوم الذي يمكن أن الذي يساعد على الاسترخاء.
حليب دافئ: كوب دافئ من الحليب قبل النوم يساعدك على الاسترخاء والنوم بسرعة.
شاي الأعشاب: يعد النعناع والكركديه والمريمية من الخيارات القابلة للتطبيق التي ستوفر الدفء المريح قبل التوجه إلى السرير.
الشوفان: في حين أن الشوفان مصدر كبير للألياف ومفيد لمشاكل الجهاز الهضمي، إلا أنه يمكن أن يساعدك أيضا على الاسترخاء والحصول على نوم جيد ليلا.
اللوز: هو مثال جيد للحصول على الدهون الصحية في نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعدك على الاحتفاظ بحرارة الجسم.

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