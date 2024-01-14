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ساحة السلام.. واجهة ثقافية تحتضن تاريخ وتراث الأجداد في مادبا

1/14/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة تعد "ساحة السلام" في مدينة مادبا، واجهة سياحية، ثقافية، اجتماعية، إذ تمتلك ذاكرة تاريخية تعطي انطباعا جميلا لزوار المدينة لما تحتويه من مواقع أثرية وسياحية وتراثية.
وتختزن ساحة السلام الكثير من الصور والذكريات والأحداث التي ارتبطت بتاريخ مادبا وكان لها الأثر الكبير من خلال إقامة الفعاليات والنشاطات التي مرت على المدينة منذ إنشائها، ضمن مشروع تطوير وسط مدينة مادبا السياحي والتراثي التي بدأت مراحله في أوائل العام 2008 واستمرت لغاية العام 2010.
تمتد "ساحة السلام" من محيط مبنى بلدية مادبا الكبرى الذي يقع ضمن حدود وسط المدينة وصولاً إلى شارع فلسطين الموصل إلى كنيسة القديس جاورجيوس "الخارطة" والتي تعد أهم وأقدم كنائس المدينة، حيث تم تأسيسها في العام 1896، وتزهو الساحة بمسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال، وقد تبرع بقطعة الأرض التي بني عليها المسجد في أربعينيات القرن الماضي، أحد أبناء العشائر المسيحية من عائلة "المرار"، ما يؤسس حالة أخرى من الوئام والتفاهم بين ساكني المدينة من مسلمين ومسيحيين، كما أنه يعطي مثالاً رائعاً على قيم الحياة المشتركة بين الأديان.
ويتميز المسجد بطرازه المعماري العثماني في محاولة لمحاكاة مسجد السلطان أحمد في إسطنبول بتركيا، ويرتبط اسم المسجد بالملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لأنه هو الذي أمر بإعادة بنائه بمكرمة ملكية في زيارته لمادبا العام 1998، وفق مدير أوقاف مادبا هاني الشوابكة.
كما يحيط بـ"ساحة السلام" التي تبلغ مساحتها (425) متراً مربعاً العديد من مبانٍ قديمة مثيرة للاهتمام، وبخاصة السوق القديم الذي ما يزال يحتفظ بالعديد من المتاجر القديمة التي بنيت في العقود العشرين الأولى.
وأكد رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف محمود الرواجيح، أنه تمت تهيئة الساحة من خلال تبليطها وعمل ممرات للمشاة بأشكال فنية متعددة، وتوفير البنية التحتية من توصيل التيار الكهربائي وإضاءة المكان وتوصيل شبكة المياه، حيث أضحت الساحة متنفساً لأبناء المدينة وزائريها يلمسون فيها التآلف والتحاور التاريخي، وخاصة بوجود أنماط عمارة الأبنية يتناوب عليها القدم والحداثة.
وأضاف الرواجيح، أن للساحة روحاً وإيقاعاً خاصا، ما يجعل البلدية توليها جل الاهتمام والرعاية من خلال بناء نصب تذكارية لمجسم حمامة السلام المطلية باللون الأبيض ونافورة، مشيراً إلى أن هناك خطة تنوي البلدية تنفيذها في القريب العاجل لتطوير هذا الموقع المهم الذي يحتضن العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية والاجتماعية والدينية، مشيراً إلى أن النية تتجه نحو بناء نصب يخص مادبا عاصمة السياحة العربية للعام 2022.
وأشار الرواجيح إلى أن ساحة السلام تستقبل خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد أعدادا كبيرة من الزوار والمصلين احتفالا بالعيد وزيارة شجرة الميلاد والتقاط الصور التذكارية والعائلية للأطفال والأهالي هناك بمناسبة الأعياد المجيدة، وهذا يؤكد ما يميز مادبا أنها مدينة الحياة المشتركة بين الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية، مبيناً أن الساحة في مضمونها تجمع بين العناصر التاريخية والثقافية من خلال إقامة الفعاليات الاحتفالية الثقافية والاجتماعية والتطوعية والدينية، ما يجذب العديد من المواطنين والسياح للحضور والمشاركة في الأجواء الاحتفالية المقامة في فضاءات الساحة.
ووضع الفنان التشكيلي خالد الجفيرات بصمته في المجسمات المنصوبة في ساحة السلام، إذ استطاع أن يقدم في منحوتاته الحديدية والإسمنتية ورسوماته مفردات جمالية، تحاكي الواقع وتاريخ الأردن وجماليات مناطقه والحضارات التي مرت عليها عبر العصور والأزمنة. وفق ما ذكر.
ويطوع الجفيرات، الحديد بصلابته لينفذ مواضيعه وأفكاره بمهارة وحرفية وتقنية عالية مكنته من الإبداع الحسي والبصري لينشأ ثقافة بصرية وحسية عالية، بإثبات قدرته على تطويع المعدن والحجر والرخام والخشب والإسمنت بين يديه، إذ يطويها وينشرها ويتحكم بها، ليستخرج منها الأشكال التي يريدها لتكون أعماله في غاية الدهشة والتعبير عن كل ما هو جميل وشفاف في الطبيعة.

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