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العدد الجديد من مجلة أفكار يحتفي بالقاص الراحل صادق عبد الحق

1/14/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن وزارة الثقافة، عدد جديد من مجلة "أفكار 419" الشهرية الثقافية التي ترأس تحريرها الروائية سميحة خريس، حيث يحتفي العدد بالتجربة الإبداعية للقاص الراحل صادق عبد الحق.
شارك في هذا العدد مجموعة من الكتاب والباحثين، فقد كتب رمزي العزوي عن "صادق عبد الحق: قمر (سامتا)"، وكتب مصطفى أبو لبدة "الصادق القدوم والقُرمية"، فيما كتب د.إبراهيم خليل عن "صادق عبدالحق شاعرا وناثرا"، وكتبت الشاعر زليخة أبو ريشة "صادق عبد الحق؛ القومية والمرأة"، وقدم الناقد زياد أبو لبن قراءة في المجموعة القصصية "(في ذكرى الغبار وشانيل) للكاتب صادق عبد الحق".
الدكتور عمر الغول كتب مفتتح عدد المجلة بعنوان "ما يدعيه الغرب من قيم"، يقول فيه إن هذا العدد يصدر في وقت تجد الأمة فيه نفسها، مرة أخرى، في صراع وجودي، ليس مع أعدائها وحسب، بل ومع العالم "المتحضر"، أيضا. وكان الغرب "المتمدن"، عزم منذ منتصف القرن التاسع عشر على إخراجنا من الظلمات إلى النور، فساق علينا مفاهيمه في "التقدم، المدنية، الديمقراطية، الخير، العدل، الصدق"، جاعلا أخذنا بها واتباعنا لها شرطا لمهرنا ومهر حياتنا بختمي "التحضر والتمدن"، فبهر حينذاك المغلوب بالغالب، وراح يتقفى خطاه، يروم أن يذوب فيه ويتماهى معه".
ويرى الغول أن الأحداث التي شهدها العالم كشفت لنا أن ما ادعاه الغرب من قيم ليست، في العموم، سوى عباءة يلبسها وقتما شاء، ويخلعها عنه كلما اقتضت الحاجة، والشواهد على ذلك كثيرة، منها حربان عالميتان، قتل الغربيون في ثانيتهما ستة وأربعين مليون إنسان، واستعمار إفريقيا الذي ما يزال قائما اليوم من وراء حجاب، بكل ما اشتمل عليه ذلك من نبذ لقيم "الحضارة"، كما بشر بها الغرب ودعا إليها.
ويتحدث الغول عن المثقف وموقفه، فيقول: هذه المواقف تضع المثقف العربي في أزمة، أيمضي في اتباع القيم التي روج لها الغرب، والتي باتت تشكل منذ مطلع القرن العشرين الإطار الأخلاقي والقيمي لأكثر المثقفين العرب، أم يخرج عليها فاضحا آنيتها وانتقائيتها؟ وإذا خرج فإلى أين يخرج؟ ينبه هذا السؤال، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة مراجعة المثقف العربي لمنظومة قيمه المستقاة من الغرب، بل إلى حاجة المثقفين العرب إلى مراجعة علاقتهم بأنفسهم، وبهويتهم، وتراثهم، ويحثهم على البدء بحوار يسعى إلى وضع هوية ثقافية عربية مستقلة، مستندة إلى مفاهيم مستقاة من تاريخنا ومن حياتنا في الخير، والعدل، والصلاح.
ويرى الغول أن هذا الطريق ليس سهلا بل هو طريق وعر، ولكن يمكن طرقه، فقد سلكته في العقود الماضية أجيال من المفكرين والأدباء العرب، ناهضوا في أعمالهم سلطة الغرب الفكرية، وتصدوا في أدبهم لتجليات القهر والطغيان المدعومين غربيا بأشكالها المختلفة، ودعوا إلى خلق عالم جديد قائم على العدل والخير.
يتابع الغول: "الأدب المقاوم، ليس هو الذي يتصدى للأعداء، وفظائعهم في فلسطين وفي سائر بلاد العرب. بل وفي العالم كله وحسب؛ بل هو الأدب الذي يقاوم استلاب الغربي لتاريخنا وحضارتنا، وينبري لمواجهة الوصاية القيمية الغربية على الشرق".
ويقول الغول "عندما تنتهي الحرب في غزة، وسيبدأ البناء، ليس بناء المساكن التي هدها العدو على رؤوس أصحابها وحسب، بل وبناء ما انهدم، في النفوس، وفي العقول، فعلى المفكرين والمثقفين والأدباء بناء منظومة قيم جديدة، تنبت من تاريخنا وواقعنا، وتسعى إلى بناء مستقبلنا، لتحل محل مجموعة من المصطلحات الغربية التي تكشف الأزمات، مرة بعد مرة، عن زيفها".
يضم العدد مجموعة من الزاوية. ففي زاوية دارسات ومقالات كتب كل من: جهاد الرنتيسي "مقدمة متأخرة لسؤال غالب هلسا"، فيما كتبت رند الرفاعي عن "البحث عن غربة أخرى؛ قراءة في رواية (تغريبة القافر)"، وكتب د.حفيظ اسليماني "وقفة مع التصوف والأخلاق: رؤية (ولتر ستيس)"، وعن "مصحف تبريزي أنتج بتقنيتين مختلفتين؛ (الطباعة، والخطاطة) يان يوست ويتكام" نقله إلى العربية وعلق عليه محمد مجدي الديب.
وقدم قراءة في "ميلان كونديراه: قراءة في موضوعاته الأدبية ومرجعياته الفكرية والفنية"، د.يحيى البشتاوي، وعن "إدوارد سعيد: أماكن الفكر- لتمثي برنن" ترجمة محمد عصفور، مراجعة سارة زهير، وكتبت عن "الأمير الإيطالي (ليون كايتني) مؤسس المدرسة الاستشراقية"، لطيفة محمد حسيب القاضي، وعن "التشكيل الزماني المكاني في الرواية"، رناد الطريفي، وعن "التدوير مُحركا نصيا في شعر محمود درويش"، كتب د.حمد محمود الدوخي.
وكتب عن "أنماط حركة الفراغ في شعر عزالدين المناصرة"، صالح عوض حماد، وكتب د.سلطان المعاني عن "بترا: حكايا القوافل، وذاكرة الصخر"، فيما قدم ضياء حامد عرض لكتاب "مسرح الشارع في العالم العربي، للكاتب والباحث عيد عبدالحليم"، وكتبت زينة عبدي عن "سليم بركات، بين كرديته واللغة الباذخة في أدبياته"، وكتب الشاعر عمر أبو الهيجاء عن ديوان "فاصلة.. نقطتان"، للشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.
وفي زاوية إبداع، كتب كل من المتوكل طه "نهر وقلبان"، ود.حكمت النوايسة "قصيدتان"، ويسري الغول "تشابه وجوه"، وفي زاوية نوافذ ثقافية: كتب محمد سلام جميعان، وفي مدارات كتب د.إبراهيم غبيش.

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