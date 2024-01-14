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النسخة الجديدة من أنفسنا.. لماذا تكون عرضة للوم وانتقاد الآخرين؟

1/14/2024 2:29:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي "ليش متغير؟ ارجع مثل ما كنت؟ من متى إنت هيك؟"، هي بعض من أسئلة كثيرة يطرحها الآخرون، ربما ليس رغبة في معرفة الإجابة بل لأنهم فقدوا بعضا من تفاصيل لم يعدوا يجدونها، متناسين أن لكل إنسان قدرة معينة على التحمل في خضم لحظات مفصلية ومواقف حقيقية كفيلة بأن تعيد تشكيله من جديد.
التغيير ليس سيئا دائما كما يعتقد البعض، فهنالك من تغير نتيجة لظروف تعرض لها ليظهر بنسخة جديدة أفضل وأنضج في قراءته للحياة والمواقف.
"تغيرت حياتي للأفضل عندما أصبحت أفعل ما أريده"؛ هذا ما تبينه مها صالح، بأن الحياة أكبر معلم وتعلمنا كيف ندير حياتنا وعلاقاتنا وكيف نسعد أنفسنا ومن حولنا دون أن نؤذي أحدا، لافتة إلى أن الناس قد تنتقد في كل الحالات لأنها لم تعش تجاربك ولم يكونوا معك في وقت حزنك وقت ضعفك وحاجتك وأيضا لم يكونوا عندما قررت أن تنهض وتقف من جديد.
أما سامر نصر فيجد أنه من الظلم في مكان أن نلوم الآخر على تغيره بل ونطالبه بأن يعود إلى ما كان عليه سابقا، فلكل شخص قصته مع الحياة فهو مختلف بشخصيته وآرائه وتحليله للمواقف، ولهذا فإن النصيحة له بأن يعود لنسخته القديمة هي نصيحة قد لا تفيده، وخاصة إذا وجد نفسه في نسخته الجديدة. ويبين "أحيانا نظلم الآخر بهذه النصيحة لأن هناك من يريد من ورائها راحته".
وفي هذا الخصوص يرى الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة أن الإنسان بطبيعته متغير وهو في تفاعل دائم مع الحياة ومعطياتها فمن خلال تجاربه واحتكاكه بالآخرين وما لديه من ثقافة ومهارات وقدرة على التحليل والتفكير الواعي، يأتي التطور والتغيير سواء في شخصيته أو أفكاره أو حتى أسلوبه في التعاطي مع الحياة.
ويشير إلى أن التغيير نحو الأفضل يمنح الإنسان مرونة ومفاهيم حياتية جديدة وخبرات تصقله نفسيا واجتماعيا، أما عن لوم الآخرين للتغيير وانتقادهم له فهو لا يعني أحدا وليس مطلوبا من الآخر أن يكون "نسخة عن أفكار ومبادئ ورغبة الآخر".
ويعطي مثالا عن الأب الذي يريد من ابنه أن يكون نسخة منه متغاضيا عن الاختلاف الموجود بينهما، ولذلك هذا جزء من محاولة السيطرة على حقه وحريته في أن يكون شخصية مستقلة ومختلفة بمبادئها وتصرفاتها تجاه نفسها وتجاه علاقاتها.
ووفق مطارنة فإن الإنسان يتغير من أجل نفسه من أجل وظيفته وأيضا من أجل مشاعره ومتطلباته فهو يوجهها بالطريقة التي تناسبه، وهناك أمثلة حية من الواقع فمن أدمن الخضوع للناس واعتادوا عليه أن يكون دائما المتلقي لأوامرهم والمنفذ لكل ما يطلبونه منه فحتما سيهاجم وينتقد في اللحظة التي يتوقف عن ذلك، ويبدأ بالبحث عن ذاته وحقوقه وشخصيته سواء كان ذلك في دائرة العمل أو الأسرة أو حتى المجتمع ككل فالخطأ والصواب نسبي والمفاهيم تختلف من شخص لآخر.
ويذهب إلى أنه من الأنانية أن نفرض على الآخر أن يعيش ضمن اطار قناعاتنا وأفكارنا، والأسرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن إعداد الأبناء وتنشئتهم بناء على متطلبات الزمن الذي يعيشون فيه فمن واجب الأم والأب أن يفهما احتياجات أبنائهم وأن يصقلوا شخصياتهم بما يتناسب مع زمنهم الحالي، والتأقلم مع الواقع وما فيه من ظروف ومتغيرات والمحافظة على الجوهر كإنسان يدرك حقوقه وحدوده معا.
وتشير خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم إلى أن الحرية الفردية أو الشخصية غير كاملة في مجتمعاتنا، "نحن لسنا أحرارا بالمعنى المطلق للحرية لنعيش حياتنا كما نريد نحن.. نستمد أفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا من المجتمع.. وعندما يقرر الإنسان أن يتغير يجب أن يكون هذا التغيير مرتبطا برضى وموافقة كل ما ذكر وإلا سيتم انتقاده أو محاسبته أو ممكن أن يتهم بالخروج من الدائرة المحيطة به وسيواجه الكثير من المتاعب".
وتلفت ابراهيم إلى أن التغيير جزء مهم من النمو الشخصي والتطور، ويمكن أن يحدث نتيجة المرور بتجارب أو خبرات أو التفكير والتحليل أو حتى الصدمات أو تغير الظروف المحيطة التي يعيشها الإنسان، لذلك يستطيع الشخص إجراء تغييرات في سلوكه ومواقفه وأفعاله من خلال النمو الشخصي وتحسين الذات والتأمل الذاتي ويمكن أن يتعلم من تجارب وخبرات الماضي، كما يمكن أن يستعين أو يستفيد من توجيهات وتجارب الآخرين.
وتنوه ابراهيم إلى أن الإنسان بطبعه قادر على التكيف مع العالم من حوله، وهذا جانب متأصل في الطبيعة البشرية، وفي الغالب يحاول الشخص أن يتغير بما يتناسب مع شخصيته وأفكاره، ولكن لا يكون التغير دائماً إيجابياً أو مفيدا لأن هذه مهارة يجب أن تتم عن وعي ودراسة، وأن يكون هناك بعد نظر "نحاول من خلاله عدم التأثير سلبا على حياتنا أو حياة الأشخاص من حولنا".
ومن خلال هذا التغير من المهم الوصول لمرحلة الاستقرار العاطفي والتوازن النفسي والصحة الجسدية والعقلية، والوعي لفكرة أن التغيرات في الشخصية تكون دائماً في حالة مواجهة مع الضغوطات المجتمعية، ولكن لكل شخص الخيار في المقاومة والاستمرار أو التوقف والاستسلام. وترى ابراهيم؛ "نحن مُنذ ولادتنا وحتى وفاتنا نعيش في عمليات مستمرة لتحقيق الهوية الذاتية ومواجهة المجتمع، كما أن القدرة على التغيير وإثبات الشخصية تتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية والنفسية والتنشئة الأسرية والاجتماعية".
إلى ذلك، من المهم تربية الأطفال على حُب الذات واحترامها وتطويرها بشكل مُستمر وتعليمهم مهارات الذكاء الاجتماعي لكي لا تكون شخصياتهم في حالة تصادم دائم مع المجتمع. وأيضا، تربية الصغار على احترام حريات الآخرين واختياراتهم وقراراتهم لنصنع جيلا يحترم الخصوصية الشخصية للآخرين ولا يتدخل كثيرا في شؤونها، وأن لا نجبر أو نطلب من أحد أن يكون نسخه منا أو أن ننتقده أو نعطيه التعليمات والنصائح التي تخص شخصيته وحياته إذا لم يطلب هو منا ذلك.
وتختم ابراهيم حديثها، بأهمية أن لا نستنزف الآخرين عصبياً ونفسياً في محاولاتهم لتغير أنفسهم، إنما اعطاء المساحة الكافية لهم ليعيشوا حياتهم كما يريدون وأن لا نلومهم أو نعاتبهم أبداً على التغيير إلا في حاله واحدة إن كان هذا التغير غير سوي ومن الممكن أن يوقعهم في المخاطر أو يسبب لهم الكثير من المتاعب.

MENAFN14012024000072011014ID1107719479

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