الشخاترة أمينا عاما للتربية للشؤون الإدارية والمالية

الشخاترة أمينا عاما للتربية للشؤون الإدارية والمالية
التاريخ
1/14/2024 2:29:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس
الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين سحر حمَّاد الشَّخاترة أميناً
عامَّاً لوزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد
حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على
الوظائف القياديَّة.
MENAFN14012024000072011014ID1107719477
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.