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الشخاترة أمينا عاما للتربية للشؤون الإدارية والمالية

1/14/2024 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين سحر حمَّاد الشَّخاترة أميناً عامَّاً لوزارة التَّربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.

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