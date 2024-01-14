Monday, 15 January 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طبيبة أردنية في أمريكا تساهم بعلاج نوع نادر من سرطان الأطفال

1/14/2024 2:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نجحت طبيبة أردنية في الولايات المتحدة مع فريق طبي بعلاج نوع نادر جداً من السرطان نتيجة طفرة جينية لأحد الأطفال في مستشفى ميتشيغان للأطفال.
وأشرفت الطبيبة ايمان العنتري، على حالة الطفلة "كاسيدي" التي شُخصت بأنها تعاني من نوع نادر من أورام الأطفال، حيث أتمت ثلاث دورات من العلاج الكيميائي.


واليوم وبعد عام الطفلة بحالة ممتازة جداً بعد العلاج وزراعة نخاع العظم كما عادت لتمارس حياتها الطبيعية، حيث احتفل الفريق بشفائها التام.


وقدم والدا الطفلة زاك ومونيكا شكرهما للطبيبة الأردنية العنتري.





والجدير بالذكر أن الدكتورة العنتري هي خريجة الجامعة الأردنية تخصص الطب البشري، كما أتمت تخصصها بالولايات المتحدة الأمريكية في أورام الأطفال.


علاوة على أنها كانت من أوائل المملكة في التوجيهي.

MENAFN14012024000072011014ID1107719476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث