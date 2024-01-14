طبيبة أردنية في أمريكا تساهم بعلاج نوع نادر من سرطان الأطفال

MENAFN - Alghad Newspaper) نجحت طبيبة أردنية في الولايات المتحدة مع فريق طبي بعلاج نوع نادر جداً من السرطان نتيجة طفرة جينية لأحد الأطفال في مستشفى ميتشيغان للأطفال.وأشرفت الطبيبة ايمان العنتري، على حالة الطفلة "كاسيدي" التي شُخصت بأنها تعاني من نوع نادر من أورام الأطفال، حيث أتمت ثلاث دورات من العلاج الكيميائي.



واليوم وبعد عام الطفلة بحالة ممتازة جداً بعد العلاج وزراعة نخاع العظم كما عادت لتمارس حياتها الطبيعية، حيث احتفل الفريق بشفائها التام.



وقدم والدا الطفلة زاك ومونيكا شكرهما للطبيبة الأردنية العنتري.









والجدير بالذكر أن الدكتورة العنتري هي خريجة الجامعة الأردنية تخصص الطب البشري، كما أتمت تخصصها بالولايات المتحدة الأمريكية في أورام الأطفال.



علاوة على أنها كانت من أوائل المملكة في التوجيهي.