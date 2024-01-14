مندوبا عن جلالة الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين السابق محمد صامد الرقاد

ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة الرقاد ولأسرة وذوي المرحوم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. كما حضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.

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