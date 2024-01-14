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الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل إيصال المساعدات إلى غزة

1/14/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، في اجتماع بحث سبل تعزيز الجهود المستهدفة إيصال المساعدات الإنسانية والغذائية الكافية والعاجلة والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وأكد اللقاء على ضرورة حماية المدنيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى ‫غزة‬.

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