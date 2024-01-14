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المُعالجة النفسية للسلوك العالمي تجاه غزة أردنيا

1/14/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. سيف الجنيدي تعامل الأردن مع موقف المجتمع الدولي من العدوان على قطاع غزة، كالطبيب الماهر أو الباحث المُفكر، الذي اتخذ سلسة مدروسة من الإجراءات، وفق دراية معمقة للأصول التاريخية، والقواعد المبدئية للنظام العالمي الجديد، وتركيبته المُعقدة، لتحقيق غاية نبيلة هي السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
بدأت مراحل السياسة الأردنية في المعالجة النفسية لتقويم السلوك العالمي تجاه العدوان على غزة، بتشخيص المرض ((إزدواجية المعايير)) ومكاشفة العالم به وبمخاطره، باعتباره تهديداً وجودياً للعيش المشترك، ونقضاً لمفهوم الأمن والسلم الدوليين، وقد أنجز الأردن هذه المرحلة ببرهة وجيزة زمنيا، وأكسب رؤيته لأصل المرض إقراراً أممياً، بعد صدمة خُلاصية. وبعض تلك المؤشرات؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 أكتوبر 2023، لجوء الأمين العام للأمم المتحدة للإجراء المستند إلى المادة (99) ميثاق الأمم المتحدة، وتصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان من عمان، انخفاض وتيرة حماس واندفاع بعض العواصم الأوروبية المؤثرة للترويج والدفاع عن السردية الإسرائيلية لأحداث السابع من أكتوبر، والمؤشر الأهم ربما، التأثير في الموقف الشعبي في تلك الدول.
انتقلت السياسة الأردنية إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة المُعالجة ((تشافي الجراح القديمة عبر المصالحة مع التاريخ)).
تُدرك السياسة الأردنية أن إسرائيل ولدت مشاعر مكبوتةٍ لدى الشعوب الأوروبية خصوصا، وعمقت هذه المشاعر إلى مرتبة عُقدة الذنب تجاه المظلومية التاريخية ((الهيلوكوست))، لممارسة الابتزاز والمخادعة والتمادي، فالمشاعر المكتومة لا تموت أبداً، إنها مدفونة وعلى قيد الحياة وستظهر لاحقا بطرق بشعة)) -فرويد-.
قبل ساعات من ((اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية)) وقف جلالة الملك متأملاً صور ضحايا الإبادة الجماعية في صرح كيغالي في روندا، قائلاً: ((الفظائع التي شهدت عليها هذه الجدران، تذكرنا باستمرار بالتبعات المخيفة لتجريد الآخر من إنسانيته،.. وأن وراء كل قتيلٍ بالإبادة الجماعية عالمٌ بأكمله))، فماذا يعني هذا من حيث دلالات التوقيت على الخصوص؟
أن اليهود ليسوا وحدهم من تعرض للاضطهاد في تاريخ البشرية، فهناك شعوبٌ تعرضت لهذه الآفة البغيضة، لكنها تصالحت معها، وتجاوزت المأساة، وتوحدت نحو تحقيق السلام، دون أن تتجذر فيها الكراهية واللاإنسانية تجاه الآخر، ليُقدم علاجاً نفسياً لتحرير المجتمعات الغربية من عقدة الذنب، ووصفةً مُحكمةً لتقويم سلوكها تجاه أحداث غزة.
أن إسرائيل تضع الأسرة الدولية في حالة انفصام عن الواقع، وتُدخلها في أزمةٍ أخلاقيةٍ وقانونيةٍ وأمنية، وتدفع المنطقة نحو الحروب والصراع المُميت.
أن إسرائيل ترتكبُ جرائم كبرى اليوم، والذاكرة مهمة وستعود علينا، والتاريخ سيذكرنا بتعاملنا مع جرائم إسرائيل، و))الاستكانة إلى الواقع تواطؤ))، ففلسطين وشعبها والمنطقة لا يصح ولا يُقبل أن تكون تكفيراً عن ذنوب، وثمناً لمظلمة، وسعياً لنفوذ، وجلباً لمصلحة اقتصادية، وأن الإقرار بالوحشية هو السبيل الوحيد والطبيعي لتحقيق السلام.
الغرب اليوم بدأ مرحلة العلاج ربما، ففقدان الحماس في الدفاع عن إسرائيل في نزاعها القضائي أمام محكمة العدل الدولية مؤشر نوعي مهم، خصوصاً إذا ما أدركنا أبعاد ملاحقة إسرائيل قضائياً أمام أعلى هيئة قضائية في النظام القانوني الدولي، بالاستناد إلى استراتيجيتها الدفاعية ((اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)) التي تعتبرها إسرائيل الأساس الشرعي والقانوني لمظلوميتهم التاريخية، خصوصاً وأن وقوف الفريق القانوني لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كان مُربكاً ووحيداً قبل انضمام ألمانيا، متمسكاً بشكلية الإجراءات والاختصاص، وبحُجة الدفاع عن النفس بالاستناد إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي حسمت المحكمة موقفها تجاهها بموجب قرارها الخاص بجدار الفصل العنصري 2003.
خط الأردن رحلة الاستشفاء، وتبقى أن يستكمل المريض العلاج!

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