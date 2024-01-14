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هل يضمن عدد منتسبي الأحزاب وصولها للبرلمان؟

1/14/2024 2:29:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان - اعتبر أمناء عامّون لأحزاب أن النسبة التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب حول مجموع عدد المنتسبين للأحزاب تكاد تكون ليس وفق المأمول والمطلوب، لنجاح الأحزاب للوصول إلى البرلمان لكنها في الوقت ذاته، لا تشكل معياراً يقاس عليها احتمالية نجاحها في البرلمان.
وأكدوا في أحاديث لـ"الغد"، أن تمكن حصول الأحزاب على مقاعد في البرلمان وقدرتهم على التمهيد لحكومات برلمانية مستقبلاً، لا يعتمد فقط على عدد أكبر من المنتسبين، بل يعتمد أيضا وبشكل كبير على المؤازرين دون ضرورة انتسابهم إليها، لافتين إلى أن هناك حالة من التغيير ولو كانت ضئيلة لدى المزاج العام للانتساب للأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية.
وكان أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد قد كشف في تصريحات سابقة له، عن المجموع الكلي لعدد المنتسبين للأحزاب الذي بلغ 61534، منهم 34575 ذكورا بنسبة %56.2، و26959 من الإناث بنسبة 43.8 %.
وأشار إلى أن 31 حزبا استكمل متطلبات توفيق الأوضاع وشروط التأسيس حتى الآن وفق أحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، وحول عدد الأحزاب تحت التأسيس، أوضح أن هناك 10 منها ما هو متوقع أن يعقد مؤتمره التأسيسي الشهرين المقبلين.
وحول ما إذا كانت الــ 61 ألفا من مجموع عدد المنتسبين للأحزاب تتوافق مع العتبة المرجوة والمطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان، اعتبر أمين عام حزب "تقدم" خالد بكار أنه لا بد من أن نفرق بين العتبة المطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان وبين الأعداد المستهدفة للانتساب للأحزاب، لافتا إلى أن الأعداد المستهدفة يطمح لأن تصل حوالي نصف مليون منتخب ومنتخبة ويعتقد البكار، إنه في ظل المزاج الشعبي الصعب والتحديات الاقتصادية التي تشكل أولوية لدى المواطن الأردني فإن رقم الـ 61 ألف منتسب للأحزاب يعتبر رقما واعدا وجيدا، ولكننا نطمح للمزيد أملا في الوصول الى العدد المستهدف أي نصف مليون منتخب في نهاية خريطة الطريق أي بعد عشر سنوات.
وأضاف، إما العتبة المطلوبة لنجاح الأحزاب في البرلمان فهي تشكل %2.5 من المقترعين في المملكة للقوائم الحزبية و%7 من المقترعين في الدائرة المحلية وهذا يتطلب أن يكون المؤازرون والمقتنعون ببرنامج عمل الحزب والداعمين أضعافا مضاعفة لعدد المنتسبين.
وهو ما اتفق معه فيه أيضاً أمين عام حزب الميثاق الوطني محمد المومني، الذي قال إن المهم لنجاح الأحزاب في الانتخابات هم من سيصوتون للأحزاب وليس المنتسبون لها، ذلك لأن العتبة لنجاح الأحزاب تقاس من نسبة التصويت وليس من عدد المنتسبين للأحزاب.
وأضاف المومني، أن الواجب الحزبي للأعضاء والمنتسبين في الانتخابات هو حشد المؤازرين للتصويت لصالح أحزابهم.
وعلقت أمين عام حزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة بقولها، إن هناك نقطتين فيما يتعلق بنسبة المنتسبين للأحزاب الأولى، إن عدد الحزبيين المسجلين في الهيئة المستقلة للانتخاب أقل بكثير من الحزبيين الذين نحسبهم كأحزاب، عازيا ذلك إلى أن معايير الهيئة تختلف عن معايير النظام الأساسي للحزب، بالإضافة إلى أن هناك حزبيين لا تنطبق عليه بالضبط شروط الهيئة.
أما النقطة الثانية وفق ما أضافت أبو علبة، أنه ليس بالضرورة ان يكون العدد الذي أعلنت عنه الهيئة المستقلة هو عدد الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب، ذلك لأن كل مرشح حزبي يفترض أن يكون حوله كثير من الأصوات يستطيع استقطابها للحزب، منوهة في الوقت ذاته أن هذا ليس بالضرورة أن ينطبق على الجميع لأن هذا يعتمد على قدرة الحزب نفسه ومدى حيويته، مؤكدة أن العدد الذين أعلنت عنه الهيئة ليس معيارا للأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب في الانتخابات المقبلة.
فيما اعتبر أمين عام الحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن مجموع عدد منتسبي الأحزاب الذي أعنلت عنه الهيئة المستقلة ليس عبرة كبيرة في عدد المنتسبين، لأنه حتى في الدول الديمقراطية فإن نسبة المنتسبين لا تتجاوز الـ %1 من عدد السكان، بيد أن العبرة الأكبر هم المؤازرون للأحزاب الذين وبعددهم نضمن نجاح الأحزاب في الانتخابات.
وأكد السواعير أن أعتى الدول الديمقراطية المرتكزة على حزبية البرلمانات والحكومات فيها، لا تعتمد على عدد المنتسبين في الأحزاب بل على عدد المؤازرين والداعمين لها، معبرا عن أمله أن تكون هناك قاعدة واسعة من مؤازري الأحزاب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى نتجاوز مرحلة ما أسماها الـ "29 %" والتي تعود على نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات الماضية، والتي إذا بقيت في الانتخابات المقبلة فهذه مشكلة كبيرة بحسب قوله.
يشار إلى أنه ووفق قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ولغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو لغايات الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر قبل يوم الاقتراع.

MENAFN14012024000072011014ID1107719471

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