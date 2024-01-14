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إجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد مرتبطة بالتنفيذ وتفعيل الرقابة القانونية

1/14/2024 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة وعبد الرحمن الخوالدة عمان- تعد تدابير وإجراءات الحكومة التي اتخذتها أمس، للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق المحلي والعالم بأسره؛ جراء الحرب العدوانية الصهيونية المستمرة على قطاع غزَة، والأوضاع القائمة في البحر الأحمر، خطوة استباقية تسعى لاستقرار الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني.
هذه الإجراءات، هي محاولة للإسهام بالحد من تضخم الأسعار في السوق، وضمان استمرار تدفق السلع والحد من ارتفاع الكلف على التجار والمصنعين، في ظل ارتفاع لأجور الشحن والتأمين عليها، ما يحقق استمرارا للدورة الاقتصادية وعدم التعرض للركود.
وهي أيضا إجراءات تتمتع بالمرونة والقدرة على التعامل مع الأزمات والحالات الطارئة، وسيكون لها تأثير اجتماعي وسياسي، يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، لكن يبقى الرهان على تحقيقها، والحد من مخاطر التضخم، وضبط الاسواق، بتعزيز الرقابة عبر تفعيل الآليات "القانونية" التي تمتلكها الحكومة، لضبط الأسعار وعدم حدوث شطط في مستوياتها داخل السوق.
وكان رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وجه الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردني والعالم جراء تصاعد الحرب على غزة، والتوترات المتنامية في البحر الأحمر.
في هذا النطاق، اعتبر اقتصاديون إجراءات الحكومية خطوة استباقية، تسهم بتجنيب المملكة أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار في السوق المحلي، بخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفيه ترتفع معدلات الاستهلاك والطلب على السلع الأساسية والغذائية.
وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن نجاعة هذه الإجراءات، مرتبطة بالتنفيذ ضمن خطة واضحة، خصوصا وأنها تتضمن برامج لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص، وتوفير نوافذ للتمويل بشروط وإجراءات ميسرة.
بدوره، قال خبير المنافسة وحماية المستهلك بهاء العرموطي، إن "الاجراءات والتوجيهات التي أعلنت عنها الحكومة، تعتبر طموحة في ظل الأزمة الحالية، لكنها قد لا تحقق الغاية منها إن لم تقترن بخطة تنفيذية، تحدد الإجراءات الضامنة للسيطرة على التضخم".
وأشار العرموطي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وبرامج حكومية، تحفز الأسواق والاستهلاك، بتخفيض كلف الطاقة على سبيل المثال، سواء للشركات أو للمستهلك، مشددا على توسع الحكومة في مفهوم الأسواق الموازية خلال الأزمات ونشر هذه الأسواق في العاصمة والمحافظات، عن طريق بازارات تحدد فيها الأسعار من الحكومة.
وأوضح أن أزمة باب المندب، أدت لارتفاع كلف الشحن، ولكن هذه الكلف تشكل فقط ما بين 10 الى 15 % من كلف المنتجات، وبالتالي فإن ارتفاعها يجب ألا يستغل بمضاعفة أسعار المنتجات أو مغالاة التجار بها، ما يتطلب فرض قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتوجيه المباشر لإنفاذها بجدية قصوى.
ولفت العرموطي، لأهمية اقتران البرامج الحكومية بإجراءات محددة لإحكام الرقابة على الأسواق، سواء على بيانات الأسعار أو على الشركات التي تبالغ في هوامش ربحها، في خضم هذه الأزمة، خصوصا بشأن المواد الغذائية.
وقال إن الرقابة يجب ألا تنصب فقط على الاحتكار، بل وايضا على مراقبة أي اتفاقيات بين الموردين، وأن يكون هناك جدية كبيرة في التعامل معها، بموجب قانون المنافسة لأنها تؤدي للارتفاع غير المبرر بالأسعار سواء للسلع أو الخدمات.
من جهتها، رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتوجيهات رئيس الوزراء لمواجهة أي ارتفاعات محتملة على أسعار السلع الأساسية والغذائية، مشيرة إلى أن المطلوب، استمرار تدفق السلع بأسعار معقولة وجودة عالية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجمعية د. حسين العموش إن توجيهات رئيس الوزراء ضرورية وهادفة، بخاصة وأن المسافة الزمنية التي تفصلنا عن شهر رمضان قريبة جدا.
وناشد العموش التجار بالاكتفاء بهوامش ربح معقولة، مشيدا بالتاجر الأردني الحريص على المستهلك، مبينا أن هناك فئة قليلة ترفع الأسعار وتخفض جودة السلع، ويجب التعامل معها بحزم وفق توجيهات رئيس الوزراء.
وشدد على تفعيل الآليات "القانونية" للحكومة لضبط الأسعار، وضمان عدم حدوث شطط في مستوياتها داخل السوق المحلي، استنادا على التشريعات الناظمة للسوق مثل قوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك، وتعليمات المغالاة بالأسعار، ورصد ودراسة للأسعار والسلع الأساسية والغذائية باستمرار، ومقارنتها بمستوياتها العالمية.
الخبير الاقتصادي حسام عايش، قال إن هذه الإجراءات خطوة استباقية مهمة للمحافظة على استقرار الاقتصاد، والتحوط من أي ضغوظ تضخمية على إثر التوترات في البحر الأحمر، والتي أدت لارتفاع أسعار الشحن وكلف التأمين على البواخر التجارية، وأسعار النفط التي ستنعكس محليا بارتفاع أسعار السوق، لكن إجراءات الحكومة المعلنة ستحد من الارتفاع.
وأضاف عايش، أن هذه الإجراءات ستساعد في استقرار حجم الاستهلاك المحلي، وضمان عدم تراجعه، فضلا عن تجنيب المخزون الغذائي الأردني أي مخاطر أو تأثيرات لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد أن هذه الإجراءات لا سيما المتعلقة باستمرار إجراءات البنك المركزي الخاصة بجائحة كورونا، ستضمن حماية قطاعات عدة وعامليها، بالإضافة لمساعدتها بإشاعة أجواء إيجابية بين المواطنين، ورفع مقدار ثقتهم بالحكومة.
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة، وفي تجارب سابقة عديدة، أثبتت قدرتها على التعامل مع الظروف والأزمات الطارئة، وأظهرت بأنها تتمتع بمرونة للتعامل مع هكذا أزمات، وفي ذلك رسالة طمأنة للمواطنين والاقتصاد الوطني.
ويرى عايش، أن الظروف الحالية تحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية، لضمان عدم تأثرها من أي نوع بهذه الأزمات، عبر دعم المنتج المحلي وتمكين القطاعات الإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج، ووجوب سن قانون خاص بحالات الطوارئ، ينظم العمل القتصادي خلال الظروف المماثلة.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن هذه الإجراءات تستجيب لمواجهة مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم على خلفية التوتر في البحر الأحمر نتيجة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ما يؤثر على حركة التبادل التجاري العالمي، ورفع مستوى المخاطر والتي انعكست على ارتفاع أجور الشحن وكلف التأمين وعودة الارتفاعات على أسعار الطاقة.
ولفت المخامرة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم بالسيطرة على مستويات التضخم، وضمان استقرار الأسعار في السوق، كما ستسهم في ظل تراجع مستويات الدخل، بضمان استمرارية معدلات الاستهلاك المحلية، كما أنها تشكل حماية للقطاع التجاري، والمحافظة على استمرار عامليه.
ونوه بضرورة زيادة حجم المخزون الغذائي، وسد المستهلك منه أولا بأول، استعدادا لأي سيناريوهات طارئة.
الخبير الاقتصادي مفلح عقل، قال إن هذه الإجراءات خطوة ايجابية لضمان استقرار الواقع المعيشي، والمحافظة على استقرار الاسعار وعدم ارتفاعها، ما سيضمن المحافظة على معدلات التضخم المعتدلة على المدى القصير على الأقل.
وأضاف عقل إن هذه الإجراءات ستسمح بعدم تأثر معدل الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالمواطنين، وضمان استمرار الدورة الاقتصادية وعدم تعرضها للركود، مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالنقل، ستضمن عدم ارتفاع كلف التمويل على التجار والمستوردين.

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