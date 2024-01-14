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مطالبات بتعديل الرزنامة الزراعية

1/14/2024 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات عمان - بينما تؤكد وزارة الزراعة التزامها بالرزنامة الزراعية في ما يخص عملية الاستيراد، وسعيها لتوفير المحاصيل الزراعية المختلفة بالجودة والسعر المناسبين، كشف خبراء زراعيون عن أن هذه الرزنامة ينبغي أن تكون مرنة؛ لأنه في العادة لا يتم منع الاستيراد إلا في حالة إغراق السوق بالسلعة المستوردة.
وتابع هؤلاء في تصريحات منفصلة لـ"الغد" أن المواسم تتعرض لتغييرات في التوقيت والكم بسبب المتغيرات المناخية، ولذا فمن المناسب الإبقاء على الاستيراد مفتوحا، على أن يتم رفع موسمي للرسوم الجمركية على المستورد في حال وجود منتج محلي في الأسواق، وهو ما يطلق عليه "الحماية الجمركية".
وكانت وزارة الزراعة، وضمن برنامج حماية المنتج المحلي، أوقفت استيراد منتجات معينة مثل وقف استيراد رايزومات الكركم الطازج، ومادة سيلاج، والموز، والحمضيات.
وفي السياق، قال وزير الزراعة الأسبق الدكتور عاكف الزعبي إن الاستيراد لا يتم منعه إلا في حالة الإغراق أو الزيادة الكبيرة من السلعة المستوردة خلال مدة قصيرة، أو إذا كانت السلعة مدعومة وغير مسموح استيرادها حسب اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف الزعبي: "أما بالنسبة للخضار والفواكه فإن فتح الاستيراد في الفترة المحددة في الرزنامة الزراعية هو ما جرت عليه العادة، رغم أنه مخالف لمنظمة التجارة العالمية إلا إذا كان بين دول يجمعها تجمع اقتصادي، مثل الدول العربية التي تجمعها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
من جهته، أشار وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري إلى أن المواسم تتعرض لتغييرات في التوقيت والكم بسبب المتغيرات المناخية، ولذا يفضل الإبقاء على الاستيراد مفتوحا، على أن يتم إجراء رفع موسمي للرسوم الجمركية على المستورد في حال وجود منتج محلي في الأسواق، وهو ما يطلق عليه "الحماية الجمركية".
من جانبه قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد إن فتح الاستيراد أو التصدير يجب أن يرتبط برزنامة زراعية متفق عليها من جميع الأطراف (المزارع والمصدر ووزارة الزراعة)، كما يجب أن تتغير هذه الرزنامة سنويا بناء على المتغيرات المناخية مثل تأخر مواسم منتجات معينة في السنوات الأخيرة أو تقدم مواسم أو زيادة الإنتاج أو قلته، ولذلك يجب أن تكون الرزنامة متغيرة في كل موسم، مبينا أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة بهذا الخصوص والعمل جار على ذلك.
وتابع أبو حماد أنه تم الاتفاق كذلك على أنه في حال فتح استيراد منتج معين يتم الإعلان عنه في تاريخ معين، وعلى أن يتم إدخاله إلى السوق بتاريخ محدد، بحيث تدخل جميع الشحنات في ذلك التاريخ.
من جهته، رأى مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أنه عند فتح باب الاستيراد أو التصدير يجب الالتزام بحماية المنتج المحلي، والتركيز على عدم استغلال المستهلك، والابتعاد عن الحالات الفردية، وأن تكون هناك سياسة تضمن توازن المعادلة مع جميع أطرافها.
وأضاف العوران: "يتوجب أن تكون هنالك دراسة لتواريخ الشحن، خاصة بعض الأصناف التي تصل عبر البواخر، وأن يكون تاريخ الوصول بعيدا عن موعد المنتج المحلي، وفي حال فتح باب الاستيراد ألا تكون قابلة للتخزين لفترة طويلة حتى لا نصل حد الإغراق، وأن لا يتقاطع المنتج المحلي مع المستورد.
وزاد: "تجب دراسة السوق من حيث الكميات والعروض والطلب والأسعار، وفيما يخص محاصيل العجز يجب أن تكون هناك نشرات توعية للمزارعين بزراعتها ضمن مساحات معقولة حتى لا يتم التركيز عليها وإغراق السوق بالمنتج ما يؤدي إلى خسارة المزارع.
بدوره، بيّن المختص بالتسويق الزراعي المهندس سليمان عواد، أن التجارب الخاصة بالإجراءات الحمائية للزراعة في كل الدول تعني منع استيراد ووقف استيراد بعض المنتجات الغذائية، سواء المصنعة غذائيا أو حتى المنتجات الزراعية من خضراوات وفواكه، وهذه كلها تدخل في اختصاصات تنطوي أحيانا على بعض التناقض، حيث نرى في القانون أن هناك إجراءات هي من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، التي تحدد دخول المنتجات بناء على توفرها من الإنتاج المحلي، وهنا نجد تناقضا لأن وزارة الزراعة هي التي تمنح رخص الاستيراد.
وأضاف: "نجد أيضا أن إجراءات الوزارات الأخرى قد يكون لها دور مؤثر إذا ما تحدثنا عن مدخلات الإنتاج، ولذلك لا بد من توحيد هذه الجهات بحيث تكون ذات مرجعية واحدة لها علاقة بالتوفر.
وزاد عواد: "إذا علمنا أن استيراد السلع الإستراتيجية، وتحديدا القمح والشعير، هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة والصوامع وغيرها، نرى أنها بعيدة عن وزارة الزراعة، وهنا يكمن التناقض، وإذا نظرنا إلى المنتجات الأخرى كالألبان وغيرها من منتجات الحليب وغيره، وكذلك المعلبات، نجد أنها من صلاحيات وزارة الصناعة، لذلك فإن هذا الموضوع يخلق لدينا نوعا من الخلل في الحوكمة، في مجال هذه الإجراءات وتضاربها".
وقال: "بناء على ذلك، ولكون الأردن أنشأ مجلسا غذائيا، فقد أصبح في إمكانه أن يتحكم بالأمور بشكل آخر، بحيث يقوم بالتنسيق الفعال، وإذا علمنا أن الهدف هو تحقيق الأمن الغذائي، وعلى رأس الأهداف حماية المنتج، لذلك يجب أن تتم المراجعة من أجل تحديد الجهة المخولة بالإجراءات الحمائية فيما يخص الغذاء، سواء كإنتاج مباشر من الخضراوات والفواكه والدواجن، أو المصنّع كالمواد الغذائية.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، أن الوزارة تسعى إلى توفير المحاصيل الزراعية المختلفة بالجودة والسعر المناسبين، حيث تنتهج منظومة تحقق الاكتفاء الذاتي وتجري المسوحات اللازمة سنويا لدراسة الكميات التي تتم زراعتها، ودراسة احتياج السوق، وبناء عليه يتم فتح باب الاستيراد، إضافة مرونة الرزنامة الزراعية في توفير المحاصيل وحماية المنتج المحلي.

MENAFN14012024000072011014ID1107719469

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