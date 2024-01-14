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هل لأميركا صلاحية مفتوحة لضرب العالم وقتما تشاء؟

1/14/2024 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الشرعان عمان - "التحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن"؛ تلك كانت الحجة الرئيسة للولايات المتحدة الأميركية، لتوجيه 74 ضربة نحو أهداف عدة في اليمن منذ فجر الجمعة الماضية، وذلك بعد إعلان جماعة الحوثيين اليمنية، دخولهم كجبهة مساندة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يشن الاحتلال الصهيوني عليه حرب إبادة جماعية، منذ أكثر من 100 يوم، أمام مرأى ومسمع العالم.
ومنع الحوثيون حركة السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، في ظل حرمان وتجويع مستمرين يمارسهما جيش الاحتلال على أهل القطاع، لذا فإن هذا المنع، سرّع من تطور الأحداث، لتصل إلى مهاجمتهم سفنا وناقلات في البحر الأحمر، رفضت الامتثال لأوامر تغيير المسار نحو رأس الرجاء الصالح.
وخوفا من مهاجمة سفنها، أعلنت شركات نقل بحري كبرى، تغيير مساراتها من آسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية، والنأي عن المرور بالبحر الأحمر، متجهة إلى مسار رأس الرجاء الصالح، وهذا بدوره أدى إلى زيادة المسافة وارتفاع كلفة الشحن والأسعار عليها للوصول الى موانئ الاحتلال.
شكلت الولايات المتحدة إثر هذا التوتر الذي يتصاعد في المنطقة، ما يسمى بتحالف "حراس الازدهار"، تحت لافتة حماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، واقترن ذلك بتمريرها لقرار في مجلس الأمن، يدين هجمات الحوثيين ويمنحها الحق بضرب اليمن، بعد امتناع روسيا والصين عن استخدام حق النقض "الفيتو" في التصويت على قرارها.
ولتبرير قرارها، احتاجت أميركا إلى رواية "حماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، وهو ما جاء على لسان المندوبة الأميركية لدى المجلس ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت إن "الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع بريطانيا على أهداف لجماعة الحوثي، مسعاه تقليص قدراتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".
لكن الحوثيين نفوا استهداف الملاحة الدولية، باستثناء سفن الاحتلال، أو المتجهة إليه.
وفتح القرار بضرب الحوثيين باب التساؤلات حول التعامل الأميركي مع الأحداث في العالم، وأحقيتها بضرب أي مكان وفي أي وقت، بحجة حماية القانون الدولي، في وقت تنتهك هي والاحتلال الصهيوني فيه القانون الدولي، متمثلا بحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الغزيين في القطاع.
وفي هذا الشأن، أكد المحلل السياسي، عامر السبايلة، أن أميركا سعت الى خلق شرعية للتدخل، كما في النماذج السابقة (العراق وأفغانستان)، بحيث تركت هجمات الحوثي في البداية، ثم بدأت بإجراءات وقائية وبصيغة دفاعية وصلت الى قصف الحوثيين.
وقال السبايلة لـ"الغد"، إن "أميركا غير معنية بخوض حروب مباشرة أو فتح جبهات، إلا أن عنوان: مكافحة الإرهاب، أو: الأهداف الإرهابية، استخدمته في هذا التوتر ليتيح لها التحرك في أي وقت تشاء، وأن تتخذ خطوات لضرب اليمن دون الرجوع إلى أحد.
"أميركا غلفت نفسها بالقانون الدولي، ثم شكلت تحالفا دوليا"، حتى لا يظهر أنها تخوض حربا أو عدوانا، وفق السبايلة، الذي يؤكد أن الولايات المتحدة، تحاول تغليف أي تحرك بأطر قانونية، أو لكي لا تكون وحيدة في مثل قرار كهذا، برغم قدرتها على ذلك بنفسها، إلا أنها تحتاج لتحقيق السببين السابقين.
يشير السبايلة إلى أن لأميركا قواعد عسكرية في كل العالم، ما يخولها بالتحرك في أي وقت، دون ردع عسكري يواجهها، لكنها لا تبدأ بذلك دون غطاء قانوني وتحالف دولي.
ويتفق الخبير العسكري، اللواء المتقاعد هلال الخوالدة مع السبايلة، ويقول إن أميركا لديها القوة العسكرية الأولى في العالم، وربما الاقتصاد الأول أو الثاني، وتمتلك القرار العالمي كـ"قطب أوحد"، مع وجود دول كبرى مثل روسيا المشغولة بحربها ضد أوكرانيا، والصين التي تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية أولا، ما يجعلها تضرب أي هدف في أي وقت تريد، دون وجود رادع يمنعها من ذلك.
يصف الخوالدة في حديثه مع "الغد"، الضربات الأميركية على مناطق سيطرة الحوثي بـ"العنجهية"، فهي تحرك العالم للحفاظ على مصالحها المختلفة، إذ رفعت شعار "حماية ممرات الملاحة العالمية"، لتشكيل تحالف من قوات متعددة الجنسيات، وأشعرت الدول الأوروبية بالخطر الذي قد يواجهها، حتى مهدت سببا لضرب اليمن، مستهدفة قوات الحوثيين وقواعدهم، أملا في التأثير على قوته ومنعه من الاستمرار بتعطيل الملاحة العالمية، وفق رأيهم.
واستغرب الخوالدة، "الرواية الأميركية أو السبب الذي روّجته للعالم" معتبرا بأنه غير حقيقي، إذ كانت تصريحات الحوثيين دوما، تؤكد استهداف السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال فقط، دون أن تتضرر أميركا.
ويبين الخوالدة، أن أميركا تستخدم القوة العسكرية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتفرض سيطرتها دون أن يمنحها أحد تلك المساحة، فهي تستخدم الرواية التي تناسبها، وتفعل ما تريده، بغطاء قانوني وعسكري.
وفي النطاق القانوني، فإن الأمر لا يختلف كثيرا عن الشأنين السياسي والعسكري، إذ يعلق الخبير في القانون الدولي د. أنيس القاسم، على ما أقدمت عليه في ضرباتها لليمن، بأنها أكثر "دولة فاجرة" في القانون الدولي، ولديها تجارب مريرة سابقة، في مثل هذا الشأن، سواء في العراق أو فيتنام أو أفغانستان.
وأضاف القاسم، أن أميركا تدعي دوما أقوالا ليس لها أساس من الصحة، وتقدم حججا كاذبة لشن عدوان على أي هدف تريده، مشيرا إلى أن هجمات الحوثيين على أهداف للاحتلال، تأتي في سياق الدفاع عن النفس، وفقا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وأضاف الخبير القانوني القول، إن هجمات الحوثيين على أهداف أو مصالح إسرائيلية يندرج تحت بند حق الدفاع الجماعي عن النفس، وهو تصرف عسكري ضمن القانون الدولي، وكفله أيضًا ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (51) من الجزء السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنص على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال، فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق، في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال، لحفظ السلم والأمن الدوليين، أو إعادته إلى نصابه".
وبرغم ما سبق، بحسب تفسيرات القاسم لـ"الغد"، فإن أميركا وبرغم تجاوزها للقانون الدولي في الضربات الموجهة نحو اليمن، إلا أنه لا يوجد من يحاسبها في العالم.
وختاما، تجسد الولايات المتحدة مقولة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، إن "الحق هو القوة"، وبما أن القوة معها، فيحق لها ما يحق لغيرها على هذه الأرض كما تظن هي، وفق الخبراء.

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