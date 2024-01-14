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عمال وافدون يطالبون بفرصة لتصويب أوضاعهم وإعفائهم من الغرامات

1/14/2024 2:29:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - تتساءل عاملة المنازل من الجنسية السريلانكية، لونا، فيما إذا كان هناك قرار حكومي يتعلق بمنح فرصة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، أو إعفاء للغرامات من أجل تجديد التصاريح، كالعمالة السورية.
وتقول لونا (48 عاما)، والتي تعمل في الأردن منذ نحو 15 عاما، إنها عندما سمعت بقرار الحكومة بخصوص العمالة السورية كانت على أمل أن تشمل أيضا العمالة الوافدة، مستغربة عدم شمول القرار لكافة العمال.
يشار إلى أنه للمرة الــ 13 تمدد الحكومة العمل بقرار تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة، العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدة عام واحد، ويشمل العاملين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة أشهر للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، بحيث يتم تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.
إلى ذلك، تبين لونا التي تعيش بمفردها في غرفة مستأجرة بمنطقة وسط البلد، أنها تعمل كعاملة في المنازل لمساعدة عائلتها في سريلانكا، وهي بحاجة لتسهيلات بخصوص التصاريح لاستمرارها بالعمل.
وبحسب أرقام لوزارة العمل يوجد نحو 400 ألف عامل وافد، ولكن هناك أعداد أخرى لم تسجل رسمياً، وتجدر الإشارة إلى أن تقارير غير رسمية، تقدر عدد العمالة الوافدة بنحو مليون عامل وعاملة.
بدوره يتفق عامل التنظيف من الجنسية المصرية، أحمد، مع لونا، متمنيا على الحكومة اتخاذ قرار بتصويب الأوضاع لكافة العمال دون استثناء، بخاصة أنها لم تتخذ مثل هذا القرار منذ فترة طويلة.
ويقول أحمد (38 عاما) والذي يعمل في إحدى المؤسسات في القطاع الخاص، إن على الحكومة أن تكون عادلة في قرارها ولا تستثني أحدا، مستغربا أن يشمل القرار فئة دون أخرى.
ويبين أن تكاليف الحياة مرتفعة جدا، وأنه نتيجة لارتفاع كلف التصاريح والرسوم وغرامات التأخير العالية تبرز الحاجة لأن تنظر الحكومة وتعيد النظر فيها.
بدوره أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، ما تم الإعلان عنه سابقا في بيان مشترك بين وزارتي العمل والداخلية، هو عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم على غرار القرارات ‏السابقة، داعيا اصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين إلى المبادرة ‏بتقنين أوضاعهم.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في الثلث الأول من العام الماضي، بوقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية، باستثناء العاملين في قطاع المنازل، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.
ويأتي القرار سنداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها، وتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020.
وفي خطوة لتنظيم قطاع العمالة الوافدة قررت الحكومة أيضا تحديد المهن الحرفية والأشغال اليدوية، التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها، وهي مجالات صالون الحلاقة ومشاغل تنجيد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، إضافة لمعامل الحلويات والمعجنات، وأعمال النجارة والحدادة والألمنيوم، وأشغال التطريز وخياطة الازياء التراثية وغيرها.

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