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ولي العهد يجسد الطموح الأردني بخطى عملية لاستقطاب المعارف والخبرات السنغافورية

1/14/2024 2:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمثل سنغافورة محطة مهمة في الواجهات الدولية التي يستهدفها الأردن، لذلك تتجاوز زيارة سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الأخيرة، حدود توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع سنغافورة، إلى استثمار الزيارة لاستقطاب المعارف والخبرات السنغافورية لما فيه مصلحة الأردن.
ملفات عديدة حملها سمو ولي العهد خلال الزيارة التي كانت حافلة باللقاءات والزيارات، وكانت في مجالات عديدة ذات صلة بالإصلاح الإداري والتعليم والتدريب المهني والتقني والرقمنة والتكنولوجيا، لتأتي استمرارا للنهج الملكي في بناء العلاقات الإستراتيجية مع تجارب عالمية فريدة في الحوكمة والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي، على غرار سنغافورة. اذ سبق زيارة ولي العهد، زيارة رسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني في العام 2019.
وتكتسب زيارة سموه، أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الأردن والمنطقة، وبما تشهده من حرب على قطاع غزة التي كانت حاضرة بقوة في سلسلة اللقاءات التي عقدها ولي العهد، وبالمحصلة تبلور الهدف السياسي منها، بحشد الدعم للقضية الفلسطينية وتعزيز الموقف الأردني الرافض للنزوح القسري للفلسطينيين خارج أرضهم، وتسوية القضية الفلسطينية.
كما لم يغب هدف توسيع الشراكة بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، عبر برامج تدريب مشتركة، وبناء القدرات، والتنسيق إزاء المخاطر الأمنية، وتحديدا في مجالات التكنولوجيا والأمن السبراني.
وقد أخذت هذه الزيارة التاريخية طابعا عمليا، وبأهداف واضحة لجذب الاستثمار، وتعزيز القطاع التكنولوجي، وزيادة فرص العمل بالتعليم والتدريب المهني والتقني. لهذا تضمنت لقاءات وزيارات ميدانية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة، تضع أهداف التنمية الاقتصادية والتبادل المعرفي كعنوان رئيس لها.
كما جسدت حسب مراقبين، طموح الاردن بأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي، وفرصة لتشبيك المواهب التكنولوجية الأردنية والسنغافورية، وتعزيز التعاون بينها، لذلك كان منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، ذا أهمية نابعة من هذا الطموح، علما بأن هذا المنتدى تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية في سنغافورة، بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وجمعية SG Tech السنغافورية، بمشاركة 6 شركات أردنية ناشئة، تقدم دعما فنيا لشركات عالمية لقطاعات مثل الألعاب والتعليم الرقمي والصناعات الإبداعية.
ولأن قصة خفض نسب البطالة، تمثل قصة نجاح سنغافورية عبر الصروح التعليمية المتخصصة في التدريب والتعليم المهني والتقني، سعت زيارة سمو ولي العهد، بحسب المراقبين، إلى بناء شراكات مستدامة، بحيث يتطلع الأردن للوصول إلى حلول نهائية وواقعية في استثمار التدريب والتعليم المهني والتقني، لخفض نسب البطالة مستقبلا، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
على صعيد التحديث الإداري، والذي ما يزال يمثل هاجسا أردنيا، يؤكد مراقبون، ان زيارة ولي العهد، لم تتجاوز هدف الاستفادة من تجربة سنغافورة التي وظفت الجامعات لرفد الحكومة السنغافورية بالكثير من قياداتها البارزة في الأعوام الماضية، وساهمت بنهضة سنغافورة الحديثة، فالأردن يعمل في الاتجاه ذاته، وبخطى تحتاج مزيدا من الصقل في هذا المجال، ومن أهداف الشراكات التي يحظى بها معهد الإدارة العامة الأردني، اتاحة الفرصة لتعزيز أساليب تدريب موظفي القطاع العام، والتمكن من نقل المعرفة السنغافورية إلى الأردن، عبر التعليم التنفيذي وبرامج الدراسات العليا.
أجندة ولي العهد كانت حافلة خلال الزيارة، إذ تخللها لقاءات عديدة مع كبار رجال الأعمال والقادة الاقتصاديين، لبحث فرص تعاون استثمارية محتملة بين البلدين، ومن ثم تحقيق التكامل والازدهار بينهما، مستثمرا سموه ما يتمتع به الأردن من مواطن قوة وفرص أردنية متوفرة، ومنها رأس المال البشري والقوى العاملة المتعلمة والمتفوقة في المجالات التكنولوجية والهندسية، والموقع الإستراتيجي للأردن، وطبيعة البيئة الاستثمارية التي يتمتع بها، إذ تعد بيئة استثمارية تقنية وصناعية جاذبة، بسبب تغطية الكهرباء في الأردن بما وصل الى 100 % من أرض المملكة، أكثر من ربعها طاقة خضراء، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الذكية في الأردن.
عمليا، فإن زيارة سمو ولي العهد الى سنغافورة، بملفاتها المتنوعة والزاخرة، جسدت الطموح الأردني الذي لا حدود له، لكنها ملفات، وإن كانت ذات أرضية لها مفرداتها وأدواتها المتوفرة في الأردن، لكنها تحتاج إلى التعزيز والصقل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق، يحمل رؤية أردنية، تحقق للأردن والأردنيين هذا الطموح وترتقي بأهداف التنمية المستدامة.

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