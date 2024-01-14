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سبعينية تصدم بسيارتها متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا

1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألقت الشرطة الإسكتلندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً، السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن صدمت عدداً من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في العاصمة إدنبرة، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.


الصحيفة أشارت إلى أن مئات المتظاهرين تجمّعوا في شارع "ذا ماوند" و"نورث بانك" في العاصمة إدنبرة، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل السير نحو بوت هاوس.


وحاولت السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، شق طريقها بسيارتها أثناء التظاهرة، لتصطدم بعدد منهم، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة.


السيارة شقت طريقها وسط التظاهرة
بدوره، قال متحدث باسم شرطة إسكتلندا: "في حوالي الساعة 2.30 ظهر السبت 13 يناير 2024، علمنا بحادث سير وقع بين سيارة وعدد صغير من المشاة في ماونت بليس إدنبرة".


وأضاف: "تلقى الضباط تقارير عن إصابات طفيفة لدى المارة، لكن لم تكن هناك حاجة إلى رعاية طبية"، موضحاً: "تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً".


يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في لندن وواشنطن ومدن أخرى، السبت، في إطار ما أطلق عليه "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضاً للدعم الأمريكي والبريطاني لإسرائيل.


وبحلول اليوم الأحد، تكمل الحرب الدامية على قطاع غزة الـ100 يوم، بعد أن كانت قد بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط حالة من الترقب الفلسطيني والعالمي لتحقيق "العدالة الدولية ومعاقبة إسرائيل على جرائمها".


وحتى أمس السبت (13 كانون الثاني/يناير 2024)، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة "23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. -وكالات

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