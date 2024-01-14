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ليبرمان يُهدد جنوب أفريقيا: يجب أن يدفعوا ثمن المهزلة

1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هدد وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدرو ليبرمان، السبت 13 يناير/كانون الثاني 2024، بتدفيع جنوب أفريقيا ثمن رفع دعوى ضد تل أبيب، أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في غزة.


جاء ذلك في تدوينة لليبرمان، وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها "يجب أن يدفعوا الثمن".


ليبرمان أضاف: "لا بد من دفع ثمن المهزلة المعادية للسامية الجارية حالياً في لاهاي، والتي بدأتها جنوب أفريقيا"، على حد قوله.


كما دعا ليبرمان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تدعم حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله في لبنان.


وزير الجيش السابق اعتبر أن على تل أبيب "أن تدعو اليهود في جنوب أفريقيا إلى الهجرة إلى إسرائيل، وعدم انتظار اندلاع معاداة السامية التي ستشمل الاضطهاد والأذى لليهود"، على حد قوله.


يشار إلى أن عدد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا يبلغ حوالي 77 ألفاً و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة الأفريقية، ويتركز معظمهم في مدن جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان، بحسب إعلام عبري.


يوما الخميس والجمعة عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستَي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.


في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدَّمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".


ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى السبت 23 ألفاً و843 شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة.

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