قتيلان إسرائيليان في قصف لحزب الله على مستوطنة شمال فلسطين المحتلة

قتيلان إسرائيليان في قصف لحزب الله على مستوطنة شمال فلسطين المحتلة
التاريخ
1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل مستوطنين اثنين رجل وأمرأة إثر استهداف حزب الله بصاروخ موجه منزلا في مستوطنة كفر يوفال شمال فلسطين المحتلة.
ورد جيش الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان.
وكان الحزب شن عدة هجمات على مواقع ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة اليوم الأحد.
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