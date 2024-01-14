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قتيلان إسرائيليان في قصف لحزب الله على مستوطنة شمال فلسطين المحتلة

1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الإسعاف الإسرائيلي اليوم الأحد، مقتل مستوطنين اثنين رجل وأمرأة إثر استهداف حزب الله بصاروخ موجه منزلا في مستوطنة كفر يوفال شمال فلسطين المحتلة.

ورد جيش الاحتلال يقصف مناطق في جنوب لبنان.

وكان الحزب شن عدة هجمات على مواقع ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة اليوم الأحد.

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