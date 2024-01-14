القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية

القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية
التاريخ
1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأحد، إنها قصفت أسدود برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75 ، ردا على المجازر
الصهيونية بحق المدنيين في غزة.
ودوت صفارات الإنذار في أسدود وضواحيها، عقب الرشقة الصاروخية من غزة.
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