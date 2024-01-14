Monday, 15 January 2024 12:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القسام: قصفنا أسدود المحتلة برشقة صاروخية

1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأحد، إنها قصفت أسدود برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75 ، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

ودوت صفارات الإنذار في أسدود وضواحيها، عقب الرشقة الصاروخية من غزة.

MENAFN14012024000072011014ID1107719461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث