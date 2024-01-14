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إعمار القطاع مقابل التطبيع مع السعودية

1/14/2024 2:28:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: جدعون كوتس وحاييم اسروبتس 14/1/2024
يعمل بريت ماكغورك، منسق الأمن القومي الأميركي للشرق الأوسط وشمال افريقيا على اقتراح لإعادة بناء قطاع غزة، تركز على صفقة بين إسرائيل والسعودية.
موقع "هبنغتوند بوست" أفاد على لسان مصادر في الإدارة الأميركية بان ماكغورك رفع اقتراحا جديدا يربط بين أعمار قطاع غزة بعد الحرب وبين استئناف مسيرة التطبيع بين السعودية وإسرائيل، التي انقطعت في 7 أكتوبر.
وحسب ماكغورك، ستكون الخطة حافزا لإعمار القطاع، والتي ستشارك فيها السعودية ودول أخرى في الخليج. ومع ذلك، تخوفت مصادر في الإدارة من أن تؤدي هذه الى عدم استقرار في المنطقة.
في الأسابيع الأخيرة عرض ماكغورك الخطة على محافل امنية. فيها توقع بمحور زمني من نحو 90 يوما، لما برأيه يمكن أن يقع في القطاع بعد انتهاء الحرب.
لقد ادعى المسؤول الأميركي بانه سيكون ممكنا تحقيق "استقرار" في المناطق التي دمرت في الحرب، إذا ما شرعت الولايات المتحدة، إسرائيل والسعودية، إضافة إلى محافل فلسطينية، في جهد دبلوماسي للتوقيع على اتفاق التطبيع.
ومع ذلك، قال موظف أميركي مطلع ان "الخطة تفوت النقطة الأساسية"، فيما يقصد بذلك أن التطلعات الفلسطينية بالدولة تدحر مرة أخرى إلى الهوامش. وحسب الخطة، سيأتي الرئيس جو بايدن إلى المنطقة في الأشهر القادمة في "جولة نصر" ليحصل على الحظوة على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسعودية كـ "جواب على ألم غزة".
ستشكل خطة ماكغورك كحافز من السعودية للمساعدة في إعادة البناء ويحتمل ان تأتي هذه المساعدة أيضا من دول غنية أخرى في الخليج مثل قطر والإمارات العربية، وذلك للضغط سواء على الفلسطينيين أم على الإسرائيليين. والتوقع هو أن يتفق الزعماء الفلسطينيون على حكومة جديدة سواء للقطاع ام للضفة الغربية ولتقليص النقد على إسرائيل – فيما توافق إسرائيل على نفوذ محدود للسلطة في القطاع.
في هذه الاثناء عرض وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن عناصر من الخطة على مسؤولين فلسطينيين – فرفضوها.
وإلى ذلك أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بان وكالة الاستخبارات الأميركية الـ "سي.اي.ايه" توفر لإسرائيل معلومات عن مسؤولي حماس وعن مكان المخطوفين في القطاع".
وحسب النبأ الذي يستند الى مصادر أميركية، فبعد هجمة 7 أكتوبر أمر مستشار الأمن القومي جيك ساليبان الـ "سي.اي.ايه" وزارة الدفاع بتشكيل قوة مهمة خاصة تجمع المعلومات الاستخبارية عن مسؤولي حماس. وروت مصادر أميركية بان هذه القوة نجحت في كشف معلومات عن أكبر الزعماء.
وأضافت الصحيفة بانه "ليس واضحا كم كانت المعلومات ذات قيمة بالنسبة لإسرائيل، وذلك لان أيا من الزعماء الكبار لم يلق القبض عليه أو يقتل". وبالنسبة لتصفية نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري في بيروت في وقت مبكر من هذا الشهر، اشارت المحافل الى أن الولايات المتحدة لم توفر معلومات ترتبط بالهجوم وان هذا استند الى معلومات إسرائيلية فقط.
ويتضح من التقرير أن مهمة أخرى بأفضلية عليا لقوة المهمة هي العثور على مكان المخطوفين وجمع المعلومات عن حالتهم الجسدية والنفسية. وذلك حين يكون مدير الـ "سي.اي.ايه" وليم برنس يعمل الى جانب رئيس الموساد دافيد برنيع في المفاوضات لتحرير المخطوفين.
كما أشارت الصحيفة إلى أن قوات أميركية لعمليات خاصة كانت في إسرائيل للتدريب قبل هجمة 7 أكتوبر بقيت في البلاد وتشارك في معالجة موضوع المخطوفين. كما أن وزارة العدل الأميركية والمباحث الفيدرالية زادت وتيرة التحقيقات حول الأميركيين المشبوهين بتحويل الأموال لحماس.

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