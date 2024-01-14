الحكومة تتورط في حرب بلا نهاية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: نتان فيسرمان 14/1/2024
بينما توجد الحرب في قطاع غزة في ذروتها، تتواصل مسألة اليوم التالي في اشغال بال الساحة السياسية وخلق استقطاب بين الائتلاف والمعارضة وبين عناصر مختلفة في داخل الهياكل السياسية. يحرك الاستقطاب النقد تجاه سياسة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، على انه لا توجد عمليا خطة لليوم التالي، بل مجرد أقوال عامة في الا ينبغي للسلطة الفلسطينية ان تقود اليوم التالي. فضلا عن ذلك، لم يجر حتى الآن بحث معمق في الحكومة وفي الكابينت. في يوم الخميس الماضي طال أمد بحث الكابينت السياسي الأمني وانتهى في حوالي الساعة 1:00. لكن هذه المرة أيضا لم يبحث الوزراء في مسألة اليوم التالي في قطاع غزة. وحسب الحاضرين في الجلسة، أشار نتنياهو في بدايتها الى ان الجلسة ستعنى بمواضيع أخرى.
في أوساط منتقدي سياسة الحكومة يدعون بان عمليا ليس للحكومة سياسة مرتبة في الموضوع، حتى وان نتنياهو نفسه تملص من الانشغال في المسألة.
عندما يكون هذا هو وجه الأمور، يكون تخوف من ان يفرض على إسرائيل حل غير مريح. بزعمهم، فإن رفض قبول سلطة فلسطينية متجددة أو مختلفة سيكون في طالح إسرائيل. بالمقابل، في أوساط بعض أعضاء الائتلاف يوجد من يشير الى أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين السلطة الفلسطينية وحماس.
أحد الأسئلة الصعبة هو الرقابة على عبور البضائع والمنتجات، حين يكون واضحا تماما ان كل آلية رقابة سابقة فشلت، والحقيقة هي أن حماس تعاظمت جدا. سؤال آخر هو بالنسبة لي حزام امني جديد اوسع من ذاك القائم يسمح أيضا بالسيطرة على المعابر بما فيها محور فيلادلفيا.
وعلى حد قول اوري افينتال، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع سابقا: "دون محافل محلية، اقليمية ودولية، تسيطر على المساعدة وتعمل على استقرار غزة، ودون جهد عاجل وتعاون عميق، بما في ذلك هندسي مع مصر، لسد مسارات وانفاق التهريب الى القطاع من سيناء – سيحكم على إسرائيل أن تجتذب الى داخل القطاع في كل مرة اكثر قليلا، حتى إقامة حكم عسكري مباشر.
"واضح أن الحكومة الحالية، التي يتصرف رئيسها في الحدود التي يمليها عليها أعضاؤها من اليمين المتطرف، غير قادرة على أن تسبق أي سيناريو إيجابي في غزة. سياستها التي تعمل على تفكيك السلطة في الضفة، وتعارض اشراكها في الحل في غزة، تؤدي الى إطالة الحرب بلا نهاية وتحمل إسرائيل وحدها عبء تجريد القطاع من السلاح والقضاء على حماس".
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