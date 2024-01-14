الحكومة تتورط في حرب بلا نهاية

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: نتان فيسرمان 14/1/2024

بينما توجد الحرب في قطاع غزة في ذروتها، تتواصل مسألة اليوم التالي في اشغال بال الساحة السياسية وخلق استقطاب بين الائتلاف والمعارضة وبين عناصر مختلفة في داخل الهياكل السياسية. يحرك الاستقطاب النقد تجاه سياسة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، على انه لا توجد عمليا خطة لليوم التالي، بل مجرد أقوال عامة في الا ينبغي للسلطة الفلسطينية ان تقود اليوم التالي. فضلا عن ذلك، لم يجر حتى الآن بحث معمق في الحكومة وفي الكابينت. في يوم الخميس الماضي طال أمد بحث الكابينت السياسي الأمني وانتهى في حوالي الساعة 1:00. لكن هذه المرة أيضا لم يبحث الوزراء في مسألة اليوم التالي في قطاع غزة. وحسب الحاضرين في الجلسة، أشار نتنياهو في بدايتها الى ان الجلسة ستعنى بمواضيع أخرى.

في أوساط منتقدي سياسة الحكومة يدعون بان عمليا ليس للحكومة سياسة مرتبة في الموضوع، حتى وان نتنياهو نفسه تملص من الانشغال في المسألة.

عندما يكون هذا هو وجه الأمور، يكون تخوف من ان يفرض على إسرائيل حل غير مريح. بزعمهم، فإن رفض قبول سلطة فلسطينية متجددة أو مختلفة سيكون في طالح إسرائيل. بالمقابل، في أوساط بعض أعضاء الائتلاف يوجد من يشير الى أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين السلطة الفلسطينية وحماس.

أحد الأسئلة الصعبة هو الرقابة على عبور البضائع والمنتجات، حين يكون واضحا تماما ان كل آلية رقابة سابقة فشلت، والحقيقة هي أن حماس تعاظمت جدا. سؤال آخر هو بالنسبة لي حزام امني جديد اوسع من ذاك القائم يسمح أيضا بالسيطرة على المعابر بما فيها محور فيلادلفيا.

وعلى حد قول اوري افينتال، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع سابقا: "دون محافل محلية، اقليمية ودولية، تسيطر على المساعدة وتعمل على استقرار غزة، ودون جهد عاجل وتعاون عميق، بما في ذلك هندسي مع مصر، لسد مسارات وانفاق التهريب الى القطاع من سيناء – سيحكم على إسرائيل أن تجتذب الى داخل القطاع في كل مرة اكثر قليلا، حتى إقامة حكم عسكري مباشر.

"واضح أن الحكومة الحالية، التي يتصرف رئيسها في الحدود التي يمليها عليها أعضاؤها من اليمين المتطرف، غير قادرة على أن تسبق أي سيناريو إيجابي في غزة. سياستها التي تعمل على تفكيك السلطة في الضفة، وتعارض اشراكها في الحل في غزة، تؤدي الى إطالة الحرب بلا نهاية وتحمل إسرائيل وحدها عبء تجريد القطاع من السلاح والقضاء على حماس".