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غزة منزوعة السلاح.. مراد الاحتلال من محور فيلادلفيا بغزة

1/14/2024 2:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - منذ الشهر الماضي وحتى اليوم، تكرر اسم محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر كثيرا في وسائل الإعلام، خصوصا بعدما تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وجوب السيطرة عليه.
وعلى الرغم من الموقف الرسمي الرافض للخطوة، إلا أن كيان الاحتلال يسعى للسيطرة على الشريط الحدودي بين جنوبي قطاع غزة ومصر، المعروف بـ"محور فيلادلفيا" أو "محور صلاح الدين"، بعد ما يقرب من عقدين على انسحابها من القطاع، وذلك لمنع حركة حماس من تهريب الأسلحة إلى القطاع، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
فقد تبين أن هذه الخطة ستكون "جزءا من استراتيجية الاحتلال لهزيمة الفصائل الفلسطينية، كما يزعم قادتها، وكذلك لمنع تكرار هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وبحسب الصحيفة، نقلا عن مسؤولين من الاحتلال فإن العملية ستشمل على الأرجح إبعاد مسؤولين فلسطينيين من معبر رفح، لتتمركز بدلا منهم قوات من جيش الاحتلال على امتداد الأراضي من الزاوية الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، المتاخمة لكل من كيان الاحتلال ومصر، باتجاه البحر المتوسط، على بعد حوالي 14 كيلومتر إلى الشمال الغربي.
وأضافوا أن إنهاء السيطرة الفلسطينية على معبر رفح الحدودي، يعد جزءا أساسيا من رؤية الكيان لمستقبل غزة، والتي بموجبها سيحل كيان فلسطيني غير مسلح بسلطات محدودة محل حماس، ويتولى مسؤولية الشؤون المدنية في القطاع، وفق الصحيفة.
وفي حين كشف مسؤول كبير من دولة الاحتلال دون الكشف عن هويته، أن بلاده لا تريد أن تكون مسؤولة عن غزة على المدى الطويل، لكن السؤال هو كيف نتأكد من بقاء غزة منزوعة السلاح؟، مشددا على أنها معضلة حقيقية.
ولهذا رأى أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على منطقة جغرافية ما، هي التحكم بما يدخل إليها ويخرج منها، بحسب زعمه.
كما تابع أنه في الوقت الحالي وعلى المدى القريب، تحتاج إسرائيل إلى السيطرة على الحدود خلال العقود المقبلة، بسبب القضايا الأمنية.
يشار إلى أن تل أبيب لم تعطِ الضوء الأخضر النهائي للعملية على طول الحدود، وسيعتمد توقيت التنفيذ على المفاوضات مع الحكومة المصرية، حسب الصحيفة الأميركية.
في حين أعربت مصر عن قلقها من أن العملية في محور فيلادلفيا يمكن أن تنتهك شروط معاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها بالقرب من الحدود في المنطقة.
وكان مسؤولون من الاحتلال أكدوا ضرورة السيطرة على محور صلاح الدين، ملمحين إلى التشاور مع القاهرة في هذا الشأن، وهو ما نفته الأخيرة أكثر من مرة".
وكان نتنياهو أشار أول من أمس إلى أن بلاده لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرتها عسكرياً على هذا الممر الواقع عند الحدود بين غزة ومصر.
كما لفت إلى أن "غلق المنطقة الحدودية لعزل حركة حماس أحد أهداف الحرب الجارية في غزة"، مشيراً إلى أن "هناك عدداً من الخيارات منها نقل قوات إلى فيلادلفيا".
يذكر أن مصادر مصرية كانت نفت مراراً خلال الفترة الماضية وجود أي تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين بغزة، مؤكدة أن مثل تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.
ومحور فيلادلفيا يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وكيان الاحتلال عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.-(وكالات)

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