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استمرار العدوان على غزة يعمق الخلافات والشرخ داخل الكيان المحتل

1/14/2024 2:28:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - على وقع احتجاجات تتنامى يوما بعد يوم، وغضب من قبل جمهور الكيان المحتل، ووسط عدوان على غزة لم يحقق أي من أهدافه أجمعت القراءات والدراسات لمراكز الأبحاث أن استمراره يعيد إلى الواجهة الخلافات والصراعات الداخلية، ويعمق الشرخ داخل المجتمع الصهيوني.
ويقول محللون يتضح راهنا أن عجلة الحياة للصهاينة توقفت عند "طوفان الأقصى" التي تعتبر محطة فارقة في مستقبل العلاقات الداخلية بين المحتلين وتشكل نقطة تحول بالصراع مع الفلسطينيين.
وبحسب محللين فإن عملية "طوفان الاقصى" أظهرت إلى السطح الشرخ المجتمعي الكبير وزيف الوحدة المصطنعة بين المحتلين التي تجلت عند بدء العدوان، والذي سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتأطيره عبر الترويج أن "إسرائيل تخوض حربا وجودية"، داعيا إلى الترفع عن الخلافات الداخلية والوحدة التي ما لبث أن تصدعت بعد الفشل في تحرير جميع المحتجزين وعدم تحقيق أي من أهداف العدوان.
يأتي ذلك على وقع تظاهر الآلاف في مناطق مختلفة من دولة الاحتلال أمس وأول من أمس، مطالبين بإنهاء الحرب وإطلاق المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عشية مرور 100 يوم على احتجازهم.
وحملت الحشود لافتة ضخمة كتبت عليها عبارة "والعالم يبقى صامتا"، وهتفوا بضرورة إطلاق سراح الرهائن "الآن، الآن، الآن"، ولوح آخرون بلافتات كتب على بعضها "الانتقام ليس نصرا" و"لا للاحتلال".
وفي موقع الاحتجاج في تل أبيب قال إيدان بيغيرانو (47 عاما) "سنستمر في المجيء إلى هنا كل أسبوع حتى إطلاق سراح الجميع".
ويقول نتان راز أحد الناشطين "اليوم التالي للحرب الذي ما يزال بعيدا على ما يبدو يجب أن يبحث في مستقبل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتسوية الصراع من خلال حلول سياسية، لكنه أيضا يقول إنه "يجب البحث في مجمل العلاقات بين الإسرائيليين أنفسهم، وأيضا العلاقات مع المواطنين العرب في إسرائيل الذين يتم التعامل معهم بموجب أنظمة الطوارئ".
وإلى جانب السجال في الكيان بشأن التباين تجاه أهداف الحرب وإمكانية تحقيقها والانقسام بشأن صفقة تبادل الأسرى وملف المحتجزين، نبه راز إلى أن الخلافات الإسرائيلية الداخلية طفت على السطح مجددا مع إطالة أمد الحرب، حيث عادت قضايا الحوكمة والتشريعات الدينية والتوراتية والتعديلات على الجهاز القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا ومحاكمة نتنياهو بملفات الفساد.
وفي قراءة بشأن مراحل الحرب على غزة وكيف وظفها نتنياهو لمصالحه الشخصية السياسية واستغلالها من قبل أحزاب اليمين المتطرف للحفاظ على الائتلاف الحكومي على حساب تعميق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي، يقول الدكتور إساف ديفيد، وهو رئيس قسم إسرائيل في الشرق الأوسط بمعهد "فان لير" بالقدس إن "حكومة نتنياهو ذهبت إلى حرب. لا خيار أمام حماس".
واستعرض الدكتور ديفيد وهو أحد مؤسسي منتدى التفكير الإقليمي، في تقدير موقف، كيف وظفت حكومة نتنياهو الحرب بمختلف مراحلها القتالية تحت مسميات مختلفة من أجل متانة الائتلاف وخدمة مشروع اليمين المتطرف.
ولفت إلى أن حكومة نتنياهو التي خرجت إلى الحرب على مضض، رأت بمراحل القتال وسيلة لخدمة أهدافها ومشاريعها سواء داخل المجتمع الصهيوني أو حتى مع الفلسطينيين.
ومن وجهة نظر الباحث الصهيوني، فإن حكومة نتنياهو تخوض الحرب على ظهر المحتجزين الإسرائيليين والفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، وكل ذلك لمنع تفكيك الحكومة.
وأشار إلى أن نتنياهو، وفي ظل عدم تحقيق أي من أهداف الحرب، يسعى بالمرحلة الثالثة من القتال للحفاظ على متانة معسكر اليمين للبقاء بالسلطة في حال أجريت انتخابات مبكرة، حتى ولو كان ذلك على حساب تعميق الشرخ بالمجتمع الصهيوني.
وبخصوص التطورات والتغييرات التي قد تطرأ على المشهد السياسي، يعتقد ديفيد أن حكومة الطوارئ التي تشكلت أصلا من أجل دعم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة، قد لا تصمد طويلا بسبب ائتلاف اليمين المتطرف.
ونبه ديفيد إلى وجود بداية تصدع حتى في إجماع الكيان على الحرب، مستذكرا الأصوات التي تتعالى وتصاعد الاحتجاجات في وجه ائتلاف أحزاب اليمين الذي يصر على إرسال الجنود والضباط للقتال بغية أهداف بعيدة المنال حددتها لهم حكومة منقسمة ومتضاربة وغير متجانسة، والتي أوصلت المجتمع الصهيوني إلى كارثة غير مسبوقة.
اليمين المتطرف الذي يهيمن على المشهد السياسي والحزبي بالكيان، يقول ديفيد "لا يفهم إلا القوة، ولا يعرف كيف يتحدث مع خصومه وأعدائه سواء اليهود أو الفلسطينيون إلا بالقوة، وحوّل إسرائيل تدريجيا إلى دولة مجنونة، دون أدنى تفكير باليوم التالي للحرب، وكل أمله بقاء 200 ألف فلسطيني في غزة عوضا عن 2.2 مليون".
ومع استمرار الحرب على غزة والنتائج المرحلية والوقائع على الأرض، يقول الكاتب الصهيوني مناحيم كلاين إن "حكومة الاحتلال تضع بيديها حماس في قيادة الشعب الفلسطيني"، فأي "أي جهة ستأتي للسيطرة على قطاع غزة أو إعادة تأهيله، ستكون مطالبة على الأقل بالحصول على موافقة حماس، وربما أيضا مشاركتها بشكل ما في الحكومة".
وعلى الصعيد الأمني في الكيان، وصف الباحث بالأمن القومي والاستخبارات والصراع العربي الصهيوني، المحاضر في جامعة حيفا البروفيسور أوري بار-سوف، "طوفان الأقصى بالزلزال" ويجزم أنه أهم حدث في تاريخ إسرائيل منذ حرب الأيام الستة في أيار (مايو) 1967.
يقول بار-سوف في تقدير موقف نشره في صحيفة "هآرتس" إن "طوفان الأقصى والحرب نقطة تحول في العديد من المجالات، وأحد أهمها هو مفهوم الأمن القومي، وقد تجلى فشل المفهوم الحالي بشكل واضح في نتائج هجوم حماس"، مضيفا "نعود هنا إلى النقطة الرئيسية، لقد أفلس المفهوم الأمني الإسرائيلي والتفوق العسكري الذي استمر لمدة 75 عاما".-(وكالات)

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