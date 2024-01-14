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إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

1/14/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سايمون هندرسون* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/12/27 يؤدي الكشف الجديد عن اليورانيوم عالي التخصيب في إيران والذي أعلنت عنه "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى تضخيم المخاوف بشأن احتمال نشوب حرب متعددة الجبهات بين إسرائيل وإيران.
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في تحول مقلق لسياسة إيران السابقة ووسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ضاعفت طهران إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب ثلاث مرات، بعد أشهر عدة من تخفيضها الإنتاج. وفي تصريحات علنية نادرة حول هذا الموضوع، أكدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في 26 كانون الأول (ديسمبر) لوسائل إعلام مختلفة أن المستوى الشهري لإنتاج المنشآت النووية الإيرانية وصل إلى حوالي 9 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، بدلاً من 3 كيلوغرامات كانت تنتجها سابقاً.
لدى إيران حالياً ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تصل إلى 60 في المائة إذا تم تخصيب المادة بشكل أكبر باستخدام عملية قصيرة أمدها أسبوعين (انظر أدناه). ويعزز هذا الإنتاج الإضافي، المستخلص من مصانع ناتانز وفوردو، مخزون المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة النووية. وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية، ولكن ليس لديها أي استخدام آخر لمثل هذه الكميات الكبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب.
ويتكون اليورانيوم الطبيعي في الغالب من نظير اليورانيوم 238 غير الانشطاري، الذي لا يصلح لصنع القنابل الذرية. أما النظير الانشطاري، اليورانيوم 235، فيتواجد بنسبة سبع ذرات فقط في كل ألف ذرة، أي 7: 993 أو 0.7 في المائة، وهي نسبة أصغر بكثير من النوع الآخر. ولذلك يمكن أن تستغرق المراحل الأولية لإثراء هذه المادة أشهراً. وعادة ما تكون نسبة الهدف الأولى 7: 193، بإنتاجها 3.5 في المائة من اليورانيوم، وهو الصنف المناسب لتزويد محطات الطاقة النووية بالوقود. وحالما يصل التخصيب إلى نسبة 7: 5، أي 60 في المائة من اليورانيوم عالي التخصيب، فلن يستغرق الأمر سوى حوالي أسبوعين إضافيين من المعالجة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المائة المستخدم في صنع الأسلحة النووية أو 7: 1. (لمعرفة المزيد عن عملية التخصيب راجع الرسم البياني على الموقع الإلكتروني لـ"معهد واشنطن" أو قائمة المصطلحات النووية الإيرانية الأساسية المرتبطة به).
يبلغ وزن "الكتلة الحرجة" اللازمة لصنع سلاح نووي فعال حوالي 15 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 90 في المائة، أي ما يعادل حجم ثمرة الليمون الهندي أو الغريب فروت تقريباً، ويعتمد ذلك على فعالية عملية التصميم. وفي شباط (فبراير)، تبين أن إيران وصلت إلى مستوى تخصيب يزيد على 80 في المائة بعد أن لاحظ مفتش من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تعديلاً في أنابيب أجهزة الطرد المركزي لديها. وكانت مستويات التخصيب ومعدلات الإنتاج لدى النظام قد تباطأت هذا الصيف، وهو تحول نسبه الدبلوماسيون إلى المحادثات السرية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران التي أدت إلى إطلاق سراح العديد من المواطنين الأميركيين المحتجزين مقابل الحصول على مزيد من عائدات النفط المجمدة.
ولكن في أيلول (سبتمبر)، توقفت إيران عن منح تأشيرات الدخول لمفتشي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الأكثر خبرة. وفي أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)؛ أي بعد أسابيع فقط من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" المدعومة من إيران على إسرائيل وإشعال حرب غزة، لاحظت الوكالة تغيراً في مستويات إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، مما دفعها إلى التحقق من الكميات المتزايدة في مفاعلي ناتانز وفوردو، في 19 و24 كانون الأول (ديسمبر).
لا يعني هذا الجدول الزمني القصير المثير للقلق الذي يمكن في غضونه أن تنتج إيران مواد لصنع الأسلحة النووية بالضرورة أنها على وشك إنتاج سلاح نووي فعلي. فمن أجل صنع قنبلة ذرية اعتيادية، يحتاج النظام إلى صب اليورانيوم عالي التخصيب الغازي بنسبة 90 في المائة، الناتج من محطات الطرد المركزي، في نصفي كرة معدنيين وإدخالهما في تركيبة معقدة من المواد شديدة الانفجار. وتحديات التصميم المتمثلة في تحويل مثل هذا الجهاز إلى رأس حربي قادر على تحمل الضغوط المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية ومن ثم عودته إلى الغلاف الجوي كبيرة. ومع ذلك، يمكن لإيران التحايل على بعض هذه التحديات من خلال تطويرها المستمر لصواريخ الكروز أو الطائرات المسيرة المتطورة.
مهما يكن الجدول الزمني الحالي لطهران لـ"تجاوز العتبة النووية"، فإن خطر الحرب مع إسرائيل آخذ في الارتفاع. ففي 26 كانون الأول (ديسمبر)، كرر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إيران تشكل تهديداً كبيراً، وصرح للجنة برلمانية بأن إسرائيل تواجه حرباً متعددة الجبهات: "نحن نتعرض للهجوم من سبع ساحات مختلفة: غزة ولبنان وسورية و(الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. وقد قمنا بالرد بالفعل... على ست من هذه الجبهات، وأقول هنا بأوضح صورة ممكنة: كل من يعمل ضدنا هو هدف محتمل، لا حصانة لأحد". وفي سياق الحرب في غزة، والاشتباكات المستمرة مع "حزب الله" في لبنان، وضربات الحوثيين ضد حركة الشحن في البحر الأحمر، يمكن أن تؤدي الأنباء عن زيادة إنتاج إيران لليورانيوم المخصب إلى توسيع نطاق الأزمة في المنطقة.

*سايمون هندرسون: هو "زميل بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن. وهو متخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج الفارسي.

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