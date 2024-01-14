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حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

1/14/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة جون هدسون؛ ياسمين أبوطالب؛ وشين هاريس* - (الواشنطن بوست) 2023/1/7
وجد تقييم استخباراتي أميركي أنه سيكون من الصعب على إسرائيل أن تنجح في حرب ضد "حزب الله" اللبناني وسط القتال المستمر في غزة.
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إسطنبول- في الأيام الأخيرة، أرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، كبار مساعديه إلى الشرق الأوسط لتحقيق هدف حاسم: منع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وجماعة "حزب الله" اللبنانية المسلحة.
وقد أوضحت إسرائيل أنها ترى أن تبادل إطلاق النار المستمر بين قواتها و"حزب الله" على طول الحدود هو شيء لا يمكن تحمله، وأنها قد تطلق في القريب عملية عسكرية كبيرة في لبنان.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "نحن نفضل تسوية دبلوماسية متفقًا عليها، لكننا نقترب من النقطة التي ستنقلب فيها الساعة الرملية".
يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق من أن يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قتالاً موسعاً في لبنان سيكون مفتاح بقائه السياسي وسط انتقادات داخلية متصاعدة لفشل حكومته في منع هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، الذي أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1.200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة تم نقلهم إلى غزة.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 6 كانون الثاني (يناير)، دول الشرق الأوسط، على استخدام نفوذها لمنع اندلاع "دوامة لا نهاية لها من العنف".
وفي محادثات خاصة، حذرت الإدارة إسرائيل من القيام بتصعيد كبير في لبنان. وإذا فعلت ذلك، فإن تقييماً سرياً جديداً صادراً عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، (DIA)، وجد أنه سيكون من الصعب على قوات الدفاع الإسرائيلية أن تنجح، لأن أصولها ومواردها العسكرية ستكون منتشرة بشكل قليل الكثافة للغاية، بالنظر إلى استمرار الصراع الدائر في غزة، وفقًا لما أفاد به شخصان مطلعان على هذه النتائج. ولم يقدم متحدث باسم وكالة الاستخبارات الدفاعية أي تعليق.
وقد تحدث أكثر من عشرة من مسؤولي الإدارة والدبلوماسيين إلى صحيفة "الواشنطن بوست" من أجل إعداد هذا التقرير، بعضهم بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الوضع العسكري الحساس بين إسرائيل ولبنان.
وكان وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، قد غادر في وقت متأخر من يوم الخميس في الأسبوع قبل الماضي متوجهًا إلى الشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة بعد هجوم حماس عبر الحدود في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وجاءت هذه الزيارة وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقًا في المنطقة.
نهاية دورة العنف
يريد "حزب الله"، وهو خصم للولايات المتحدة منذ فترة طويلة ولديه مقاتلون مدربون جيداً وعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف، تجنب تصعيد كبير أيضًا، وفقاً لمسؤولين أميركيين، الذين يقولون إن زعيم الجماعة، حسن نصر الله، يسعى إلى تجنب اندلاع حرب أوسع نطاقاً. وقد تعهد نصر الله في خطاب ألقاه يوم الجمعة، 9 كانون الثاني (يناير)، بالرد على العدوان الإسرائيلي، في حين ألمح إلى أنه قد يكون منفتحًا على مفاوضات بشأن ترسيم للحدود مع إسرائيل.
تقرر أن يصل وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الاثنين، 8 كانون الثاني (يناير) لمناقشة خطوات محددة "لتجنب التصعيد"، حسب ما قال المتحدث باسمه، مات ميلر، قبل ركوب الطائرة المتوجهة إلى الشرق الأوسط.
وقال ميلر: "ليس من مصلحة أحد -لا إسرائيل، ولا المنطقة، ولا العالم- أن ينتشر هذا الصراع إلى ما هو أبعد من غزة". لكن هذا الرأي لا يحظى بقبول موحد داخل الحكومة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون أميركيون إنه منذ هجوم حماس في تشرين الأول (أكتوبر)، ناقش المسؤولون الإسرائيليون شن هجوم وقائي على "حزب الله". وقد واجه هذا الاحتمال معارضة أميركية مستمرة بسبب احتمالية جر إيران، التي تدعم كلا المجموعتين، والقوات الوكيلة الأخرى إلى الصراع -وهو احتمال قد يجبر الولايات المتحدة على الرد عسكريا نيابة عن إسرائيل.
ويخشى المسؤولون أن يفوق صراع واسع النطاق يندلع بين إسرائيل ولبنان حجم سفك الدماء الذي شهدته الحرب الإسرائيلية اللبنانية في العام 2006 بسبب ترسانة "حزب الله" التي أصبحت الآن الأكبر بكثير من الأسلحة بعيدة المدى والدقيقة. وقال بلال صعب، الخبير في الشؤون اللبنانية في "معهد الشرق الأوسط"، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "قد يتراوح عدد الضحايا في لبنان بين 300.000 و500.000 ألف، وسوف ينطوي على إخلاء واسع النطاق لشمال إسرائيل بأكمله".
وقد يضرب "حزب الله" إسرائيل بشكل أعمق من السابق، فيضرب أهدافاً حساسة مثل مصانع البتروكيماويات والمفاعلات النووية، وقد تقوم إيران بتنشيط الميليشيات التابعة لها في جميع أنحاء المنطقة. وقال صعب: "لا أعتقد أن الأمر سيقتصر على هذين الخصمين".
استمر التهديد بنشوب صراع أوسع نطاقًا في التزايد يوم السبت، حيث أطلق "حزب الله" حوالي 40 صاروخًا على إسرائيل ردا على الاغتيال المشتبه بأن إسرائيل نفذته للقيادي البارز في حركة حماس، صالح العاروري، وستة آخرين في غارة جوية شُنت في ضواحي بيروت، العاصمة اللبنانية، قبل أيام.
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت عمليات إطلاق النار المنتظمة بين إسرائيل و"حزب الله" على طول الحدود أكثر عدوانية، مما أثار انتقادات خاصة من واشنطن، حسب ما قال مسؤولون أميركيون. ووفقًا للاستخبارات الأميركية التي استعرضتها الصحيفة، فقد ضرب الجيش الإسرائيلي مواقع القوات المسلحة اللبنانية التي تمولها وتدربها الولايات المتحدة أكثر من 34 مرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حسب ما قال مسؤولون مطلعون على الموقف.
وتعتبر الولايات المتحدة الجيش اللبناني المدافع الرئيسي عن سيادة لبنان وتراه ثقلًا موازنًا رئيسيا لنفوذ "حزب الله" المدعوم من إيران.
في 5 كانون الأول (ديسمبر)، أدت أربع قذائف من نيران الدبابات الإسرائيلية إلى مقتل جندي من القوات المسلحة اللبنانية وإصابة ثلاثة آخرين. وفي 8 كانون الأول (ديسمبر)، أصابت نيران المدفعية الإسرائيلية المحتوية على الفسفور الأبيض منشآت تابعة للجيش اللبناني، مما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة اللبنانية استنشق الأبخرة الضارة. وفي 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، أحدثت النيران الإسرائيلية التي أُطلقت على موقع للجيش اللبناني في منطقة سردا "فجوة كبيرة في مبنى للجيش اللبناني"، وفقًا للمخابرات الأميركية. وكانت محطة "سي. إن. إن" قد أبلغت عن بعض تفاصيل هذه الهجمات سابقًا.
ورفض مكتب مدير المخابرات الوطنية التعليق على الضربات الإسرائيلية، لكن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أكد أن واشنطن أبلغت إسرائيل بأن الهجمات على الجيش اللبناني والمدنيين اللبنانيين "غير مقبولة على الإطلاق".
وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي إن إدارة بايدن كانت "مباشِرة وصارمة للغاية" مع الإسرائيليين بشأن هذه القضية، وقال إن الإصابات والوفيات في صفوف القوات المسلحة اللبنانية غير مقبولة.
وقال المسؤول أيضًا إن الأولوية هي الحفاظ على مصداقية الجيش اللبناني، وإنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه لدعمه وتعزيزه، لأنه سيكون عنصرًا حيويًا في أي سيناريو لـ"اليوم التالي" في لبنان يكون فيه "حزب الله" قد أصبح ضعيفاً ويشكل تهديداً أقل لإسرائيل.
ومع ذلك، شدد المسؤول على أن "حزب الله" يشكل "تهديدًا مشروعًا" لإسرائيل، وقال إن للدولة اليهودية الحق في الدفاع عن نفسها.
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "الواشنطن بوست" إن إسرائيل لا تستهدف عمدًا مواقع القوات المسلحة اللبنانية، وألقى باللوم على "حزب الله" في تصعيد التوترات.
ووفق المسؤول: "كان "حزب الله" هو الذي بدأ إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، من دون استفزاز، في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، واستمر في القيام بذلك على أساس يومي، حيث أطلق آلاف القذائف. واضطرت إسرائيل إلى الرد دفاعًا عن النفس".
وأضاف المسؤول: "نتيجة لعدوان 'حزب الله'، اضطر عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى مغادرة منازلهم. لن تعود دولة إسرائيل إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب والذي يشكل فيه 'حزب الله' تهديدا عسكريا مباشرا وفوريا لأمنها على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إنه عندما طرح المسؤولون الإسرائيليون لأول مرة فكرة مهاجمة "حزب الله" خلال الأيام الأولى للصراع في غزة، أثار المسؤولون الأميركيون الاعتراضات على الفور.
كان المسؤولون الإسرائيليون مقتنعين في البداية بأن الجماعة اللبنانية المسلحة كانت وراء توغل حماس، وتلقوا معلومات استخباراتية سيئة تفيد بأن هناك هجومًا وشيكًا لـ'حزب الله' في الأيام التي تلت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقًا لمسؤولَين أميركيَّين كبيرَين. وظهرت مخاوف عميقة في إسرائيل من أن الحكومة تفوِّت علامات على وقوع هجوم عنيف آخر.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إن بايدن كان يتحدث عبر الهاتف ما يصل إلى ثلاث مرات في اليوم، جزئيًا للعمل على ثني إسرائيل عن مهاجمة "حزب الله" -وهي خطوة كان من شأنها أن تؤدي إلى "إطلاق الجحيم كله من عقاله"، كما قال المسؤول. وقد أثرت مخاوف الإسرائيليين العميقة بشأن التهديد الذي يشكله "حزب الله" على قرار بايدن بالسفر إلى تل أبيب بعد أقل من أسبوعين من هجوم حماس، وفقًا لأحد كبار المسؤولين.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية إن خطر قيام إسرائيل بشن هجوم طموح على "حزب الله" لم يذهب أبدًا، لكنَّ هناك قلقًا أوسع بشأن التصعيد ظهر في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد إعلان إسرائيل عن سحب مؤقت لعدة آلاف من جنودها من غزة في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي -وهو قرار قد يحرر بعض الموارد لتنفيذ عملية عسكرية في الشمال. وقال المسؤول الأميركي: "أصبحت لديهم حرية أكبر في التصعيد".
وقال مسؤول أميركي آخر إن القوات التي سحبتها إسرائيل من غزة يمكن نشرها في الشمال بعد وقت كاف من الراحة والاستعداد لموجة أخرى من القتال. لكنَّ القوات الجوية الإسرائيلية مرهقة أيضًا، حيث قامت بتنفيذ ضربات مستمرة منذ بدء الحرب في تشرين الأول (أكتوبر)، حسب ما قال المسؤول، موضحًا تقييم وكالة الاستخبارات العسكرية العسكرية الذي يرى أن من شأن التصعيد في لبنان أن يوسع مناطق انتشار القوات الإسرائيلية وتقليل كثافتها.
وقال المسؤول إن الطيارين الإسرائيليين متعبون، ويجب صيانة الطائرات وإعادة تجهيزها. وسوف يواجهون مهمات أكثر خطورة في لبنان من مثيلاتها في غزة، حيث لا تملك حماس سوى القليل من الدفاعات المضادة للطائرات التي تمكنها من إسقاط الطائرات المهاجمة.
يوم الخميس قبل الماضي الماضي، أرسل بايدن مبعوثه الخاص، عاموس هوشستين، إلى إسرائيل للعمل على التوصل إلى اتفاق لخفض التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. والهدف على المدى القريب هو تطوير عملية لبدء التفاوض على اتفاقية لترسيم الأراضي، والتي يمكن أن تحدد أين وكيف ينشر الجانبان قواتهما على طول الحدود في محاولة لتحقيق استقرار الوضع.
ويجري المسؤولون الأميركيون والفرنسيون مناقشات مع الحكومة اللبنانية حول اقتراح من شأنه أن يجعل الحكومة اللبنانية تسيطر على جزء من الحدود اللبنانية الإسرائيلية بدلاً من "حزب الله"، للمساعدة على تهدئة المخاوف الإسرائيلية، وفقًا لشخصَين مطلعَين على المحادثات. وقد رفض البيت الأبيض تقديم أي تفاصيل الخطة.
وقال المسؤول في مجلس الأمن القومي: "إننا نواصل استكشاف واستنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية مع شركائنا الإسرائيليين واللبنانيين. إن إعادة المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين إلى منازلهم والعيش في سلام وأمن هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة".
ويعترف المسؤولون الأميركيون بأنه من غير المرجح أن يوافق "حزب الله" على صفقة حدودية، بينما يتعرض عشرات الفلسطينيين في غزة للقتل أو الإصابة نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية هناك.
ثمة تصورات مختلفة داخل الإدارة حول اهتمام نتنياهو بالتوصل إلى حل تفاوضي للصراع مع "حزب الله". وقال مسؤول أميركي كبير إن تعهد الزعيم الإسرائيلي بإحداث "تغيير جوهري" لمعالجة الاقتتال الحدودي مع "حزب الله" هو مجرد تهديد يهدف إلى انتزاع تنازلات من المجموعة اللبنانية. وقال آخرون إنه إذا انتهت حرب غزة غدًا، فإن مسيرة نتنياهو السياسية ستنتهي معها، مما يحفزه على توسيع رقعة الصراع.
وقال صعب، الخبير في شؤون لبنان: "المنطق السياسي لنتنياهو هو العودة من جديد بعد الفشل التاريخي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) وتحقيق قدر من النجاح ليعرضه أمام الجمهور الإسرائيلي. لست متأكداً من أن ملاحقة "حزب الله" هي الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، لأن تلك الحملة ستكون أكثر تحدياً بكثير من الحملة في غزة".
وعندما سُئل عما إذا كانت الحوافز السياسية هي التي تحرك طموحات نتنياهو العسكرية، اكتفى مسؤول حكومي إسرائيلي كبير بقول إن "رئيس الوزراء سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين إسرائيل ومستقبلها".
وقبل توجهه إلى الأردن، قال بلينكن إن تخفيف التوترات على الحدود هو "هدف نعمل عليه بنشاط كبير". وأضاف: "من الواضح أنها مصلحة مشتركة ومتقاسمة بقوة" بين دول المنطقة.

*شاركت أبو طالب وهاريس من واشنطن.
‏*جون هدسون‏ John Hudson: مراسل في صحيفة واشنطن بوست يغطي وزارة الخارجية والأمن القومي. كان جزءًا من الفريق الذي وصل إلى التصفيات النهائية لجائزة بوليتزر للخدمة العامة عن تغطية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. قدم تقاريره من عشرات البلدان، بما في ذلك أوكرانيا والصين وأفغانستان والهند وجورجيا وبيلاروسيا وباكستان وماليزيا وإثيوبيا وفيتنام وكولومبيا وكوستاريكا وفرنسا وكينيا ونيجيريا وغيرها الكثير. وفي العامين 2022 و2023، غطى الحرب في أوكرانيا. في العام 2008، غطى الحرب في جورجيا.
*‏ياسمين أبو طالب Yasmeen Abutaleb: مراسلة البيت الأبيض لصحيفة "الواشنطن بوست". انضمت في العام 2019 كمراسلة وطنية تغطي السياسة الصحية وغطت استجابات إدارة ترامب وبايدن لوباء "كورونا"، وكذلك وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. شاركت في تأليف أفضل الكتب مبيعًا حسب تصنيف "النيويورك تايمز"، بعنوان "سيناريو الكابوس: داخل استجابة إدارة ترامب للوباء الذي غير التاريخ". وسبق لها أن غطت الرعاية الصحية والتكنولوجيا لوكالة "رويترز".‏
‏*شين هاريس Shane Harris: كتب عن الاستخبارات والأمن والسياسة الخارجية لأكثر من عقدين. وهو كاتب في صحيفة "الواشنطن بوست"، يغطي وكالات الاستخبارات الأميركية والأمن القومي. كان جزءًا من الفريق الذي فاز بجائزة بوليتزر للخدمة العامة للعام 2021، عن قصص حول هجوم 6 كانون الثاني (يناير) على مبنى الكابيتول والجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية. في العام 2019، كان جزءًا من الفريق الذي وصل إلى المرحلة النهائية لجائزة الخدمة العامة عن تغطية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. كان سابقًا كاتبًا في صحيفة "وول ستريت جورنال".
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Israel's talk of expanding war to Lebanon alarms U.S.

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