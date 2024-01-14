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جرائم إبادة بتواطؤ غربي تسقط قناع الاحتلال الزائف

1/14/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تتهاوى أسطورة "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، التي اخترعها الكيان الصهيوني منذ زمن زرعه في فلسطين، على وقع ارتقاء زهاء 100 ألف فلسطيني شهيداً أم جريحاً أم مفقوداً خلال 100 يوم دموي من عدوان الاحتلال المتواصل ضد قطاع غزة، رغم تعثر جيشه الهمجي وعدم تحقيق ما زعمه من أهداف عبثية غير منطقية، الا من استنزاف الدم الفلسطيني.
ولم تجد أسطورة "أم الأكاذيب"، الأطول عمراً قياساً بقائمة الادعاءات المُضللة، مكانها الذي دأب الاحتلال على ترويجه عالمياً بتواطؤ غربي "كدولة" ديمقراطية مدنية حديثة، بين أشلاء جثث الشهداء المترامية وآلام المصابين النازفة وندوب النازحين المُهجرين عن بيوتهم المُدمرة وسط غياب كامل لمقومات الحياة.
وجرائم "الإبادة الجماعية" في غزة تكشف زيف الديمقراطية المزعومة، كما الاستيطان وتهجير أصحاب الأرض وترويعهم، بعدما نزعت القناع عن وجه الاحتلال القبيح والذي ساعد في تسهيل التواطؤ الغربي وتقديم دعمه للمضي في عدوانه ضد غزة، فمارس الكيان المحتل "نازيته" المتجذرة في صهيونيته اليمينية المتطرفة والأصولية العنصرية، بما يُمزق صورتها الزائفة ويظهر وجهها الحقيقي أمام العالم.
ويتجسد هذا الفهم في التحولات الوازنة لاتجاهات الرأي العام العالمي لجهة نصرة الفلسطينيين ومطالبة وقف عدوان الاحتلال فورا، أسوة بالدعوة الموجهة لجميع الأحرار في العالم إلى الإضراب الشامل، اليوم الاثنين، والتظاهر حول سفارات الدول الداعمة للاحتلال، وعبر مختلف فضاءات العالم، احتجاجا ضد استمرار القتل والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، والمطالبة بوقف المجازر الوحشية والتطهير العرقي.
وتصر حكومة الحرب، وفق تصريح لها أمس، على مواصلة مجازرها الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتوسيع نطاق عدوانها الهمجي نحو كافة مناطق القطاع، بهدف التسبب بمزيد من النزوح القسري للغالبية العظمى من سكان غزة، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، في إطار تنفيذها لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.
وتواصل دبابات الاحتلال محاولاتها اجتياح مدينة خان يونس، جنوب القطاع، للشهر الثاني على التوالي، بالتزامن مع القصف المدفعي الكثيف الذي طال، أيضاً، مدينة رفح، إلى جانب استهداف منازل المدنيين بوسط القطاع، لاسيما دير البلح ومخيم المغازي، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
وفي حين انسحب جيش الاحتلال من مناطق شرقي مدينة دير البلح، مخلفا خرابا كبيرا وأبنية مُدمرة بالكامل، إلا أنه واصل قصفه العنيف الذي استهدف المدينة وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.
وعاودت طائرات الاحتلال قصف "حي الدرج"، شرق مدينة غزة، ما ادى لاستشهاد عشرين فلسطينياً وفقدان العشرات بعد وقت قصير من قصف منزل لعائلة فلسطينية كاملة واستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أعداد أخرى.
وطبقاً للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مائة ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وأفاد المرصد، في تقرير أصدره أمس، أن "إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31.497 فلسطينياً، بينهم 12.345 طفلًا و6.471 إمرأة، إلى جانب 295 عاملا بالمجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحفياً، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة".
وما يزال هناك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات وتحت أنقاض الأبنية المدمرة، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الاحتلالية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد أن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكناهم في قطاع غزة بدون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85 % من إجمالي سكان القطاع، فيما دمر فيه القصف الجوي المستمر نحو 69.700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187.300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحون قسراً من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.
ويتعمد الاحتلال تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل استهداف 320 مدرسة، و1.671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحياً بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجداً و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحفية والإعلامية.
ودعا "المرصد الأورومتوسطي" إلى "تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال هجماته العسكرية على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم".
من جانبه؛ أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن المنطقة "لن تنعم بالأمن والسلام" مع وجود حركة قائمة على اغتصاب الأرض الفلسطينية وقتل المواطن الفلسطيني"، في الإشارة إلى الحركة الصهيونية والاحتلال في فلسطين.
وطالب هنية، في تصريح له أمس، بوقف دعم الكيان الصهيوني لقتل الأطفال والشيوخ والمدنيين، وتوسيع نطاق مقاطعته، وإطلاق جهد عالمي شعبي ورسمي لإعادة تجريم الصهيونية في مختلف المحافل والمحاكم الدولية، وملاحقةَ قادته السياسيين والعسكريين المسؤولين عن الجرائم في فلسطينَ.
ودعا إلى تشكيل جبهة عريضة لإسناد المقاومة والدفاع عنها، وتأسيس "الجبهةِ العالمية لإسناد المقاومة الفلسطينية"، والانخراطِ الفعليِ فيها، داعياً إلى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل حلف دولي تحت عنوان "حلف الحرية والعدالة لفلسطين".
وشدد على أهمية بذل الجهود المتواصلة لكسرِ الحصار عن قطاع غزة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأهالي غزة، وتشكيل تحالف إنساني لإغاثتهم.

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