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دعوات لتبني حملات وتغطيات أكثر شمولية لقضايا العنف الأسري

1/14/2024 2:28:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - توافق مختصون وإعلاميون على ضرورة تبني حملات كسب تأييد وتغطيات صحفية وإعلامية أكثر شمولية لقضايا العنف الأسري، مع تأكيد أهمية طرح معالجات وفقا لأبعاد دستورية وقانونية وشرعية وحقوقية، وذلك بالتزامن مع صدور الدليل الاسترشادي الأول الشامل، لحماية الأسرة من العنف.
وطرح مشاركون في ورشة متخصصة وموسعة، أبرز التحديات والفجوات في التعامل مع قضايا العنف الأسري، نظمها على مدار 3 أيام المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في محافظة العقبة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة.
وركز المختصون على ضرورة التوسع في وسائل الإعلام لكسب التأييد والمناصرة من الرأي العام المجتمعي لنبذ العنف بالمطلق، ضمن مرحلة تعزيز الوقاية، قبل المراحل اللاحقة من وقوع العنف التي يتخللها التحقق من مستويات الاستجابة من أجهزة إنفاذ القانون لقضايا العنف الأسري.
وتعتبر آليات المساءلة في تنفيذ الخطط السنوية لدى المؤسسات العامة، من أبرز التحديات والفجوات التي ترافق مراقبة منظومة الحماية من العنف الأسري، وفقا للأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، الذي دعا إلى آلية وطنية وفق نهج تشاركي تضم كل المؤسسات لضمان الرقابة على تنفيذ الخطط، بموجب الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف. وأكد مقدادي ضرورة تقديم معالجات وفق نظرة شمولية لقضايا العنف الأسري، والتركيز على رفض تسويغ العنف في التغطيات الإعلامية والتوسع في الاستقصاء حولها، ومحاربة التصورات الرائجة لسلوك العنف كالتعامل معه بأنه شأن خاص يجب عدم الإفصاح عنه.
كما يعتبر الخطاب الديني في التوعية من خطر العنف الأسري وحرمته، من أساليب التوعية الأكثر تأثيرا في المجتمع، وفقا لما قاله الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة الدكتور إسماعيل نوح القضاة، الذي رأى بأن هناك "مفاهيم اجتماعية رائجة تتسامح مع (العنف الأسري) لا تستند إلى الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي يعتبر العنف الأسري بمختلف أشكاله من المحرمات شرعيا، بما في ذلك الإهمال".
وشدد القضاة، على خطورة التفسيرات الخاطئة وسوء الفهم، للنصوص الشرعية والتوظيف غير الصحيح لها في مسألة محاربة العنف الأسري، مشيرا إلى أن العديد منها يتجه إلى تفسيرات الشارع، مثل تبرير "تعنيف الزوجة بدعوى التأديب أو تبرير تعنيف الابن باسم الولاية". وتطرق إلى الدور المحوري لمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التي تعمل على تعزيز مبدأ الصلح القائم على إحياء العلاقات العائلية، والحفاظ على الأسرة، خاصة دور النيابة الشرعية، من خلال التدخل الوجوبي أو الاختياري في القضايا المرفوعة أمامها، وكذلك دور دائرة الإفتاء في محاربة العنف، كفتاوى تحريم إساءة معاملة الإناث أو الحرمان من الإرث.
وتخلل أعمال الورشة، مناقشة قضايا التفكك الأسري والتأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل المؤسسات التعليمية في تأدية رسالتها التربوية، وتسويغ العنف وتوارثه في بعض البيئات، كأبرز أسباب لانتشاره.
ويتطلب تغيير اتجاهات المجتمع حيال قضايا العنف الأسري، شراكة حقيقية من الأطراف المعنية، بما في ذلك مقدمو الخدمات في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، التي ألزمها قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وفق أحكام المادة 21 من القانون، بالتبليغ عن العنف، وكذلك المساءلة في حال حدوث التسرب المدرسي، الذي تحدثت وزارة التربية والتعليم عن التوجه إلى إصدار نظام لمعالجته في وقت سابق.
وطرحت تساؤلات جوهرية حول قناعة العاملين في مؤسسات مقدمي الخدمات، من قضايا العنف الأسري والتعامل مع المتضررين من منظور "حقوقي وقانوني" رافض للعنف بالمطلق، من دون التأثر بضغوطات المجتمع التي "تبرر العنف ضد النساء" في كثير من الأحيان.
ورأى حكم مطالقة من مديرية شؤون الأسرة في المجلس، بأن العمل خلال السنوات الماضية تركز على "مأسسة الاستجابة لحالات العنف الأسري"، وأن الحاجة اليوم ماسة للتركيز على "التوعية والوقاية" وفق نهج استراتيجي مؤسسي شامل، مؤكدا أنها واحدة من أبرز التحديات في منظومة مواجهة العنف الأسري.
وتوافق المشاركون، على أهمية إطلاق حملات منظمة لكسب التأييد ضد العنف الأسري وخلق "ثقافة رافضة" له بقوة، والتوسع في العمل الاستقصائي لتشخيص أسبابه، واجتراح الحلول التي من شأنها أن تحد من الظاهرة، مع التأكيد أن الاختلالات المتعلقة بمواجهة العنف الأسري ليست تشريعية في المقام الأول.
وتضمن الدليل الذي يصدر للمرة الأولى، 7 فصول تناولت قضية العنف الأسري من منظور شرعي ودستوري وقانوني، والعوامل الأساسية في انتشار العنف على مستوى الفرد والمجتمع والأسرة، والمبادئ الأساسية للحد من العنف، والأسرة والفئات الأكثر تعرضا للعنف، ورسائل حول العنف، إضافة إلى تحديد الأدوار المطلوبة من المؤسسات والمجتمع للحد منه بما في ذلك دور العاملين في مؤسسات الحماية والرعاية ذات العلاقة.

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