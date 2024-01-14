على وقع ضغوط اقتصادية.. كيف نحمي الطبقة الوسطى؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الرحمن الخوالدة

على النقيض من تصريحات الحكومة حول دور برامج الإصلاح الاقتصادي في حماية الطبقة الوسطى، يؤكد خبراء أن هذه الفئة من المجتمع الأردني تعاني من ضغوط اقتصادية ومالية شديدة.

وثمة فجوة زمنية مدتها تتجاوز عشر سنوات تجعل تقدير حجم الطبقة الوسطى في الأردن أمرا صعبا، فآخر رقم أصدرته الحكومة حول حجم الطبقة الوسطى في الأردن يقدر بنحو 28 % من المجتمع، لكن الخبراء يؤكدون أنها في حالة انحسار مستمر.

ويوضح الخبراء أن حماية هذه الطبقة والحد من تقلصها يحتاج إلى تحفيز الاقتصاد الوطني بشكل يسمح بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات بنسب حقيقية، فضلا عن أهمية تغيير السياسات الاقتصادية والمالية السائدة.

كما دعا هؤلاء الخبراء إلى وجوب الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية، بما يمكن هذه الطبقة من تقليص إنفاقها على هذه الخدمات، علاوة على ضرورة زيادة الأجور، وتخصيص الحوافز والإعفاءات على مختلف الخدمات التي تستفيد منها هذه الطبقة.

يأتي هذا في وقت قال فيه وزير المالية محمد العسعس، مؤخرا "إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي وقعها الأردن خلال السنوات الأخيرة هدفت إلى حماية الطبقة الوسطى من تداعيات الظروف الإقليمية والعالمية".

ولفت الخبراء إلى أن الطبقة الوسطى تعد من أعمدة الاقتصاد الأساسية، إذ تعد المسهم الأكبر في عملية الإنتاج وتقديم الخدمات، فضلا عن المساهمة في زيادة حجم الاستهلاك، كما أنها تعد لبنة أساسية لاستقرار المجتمع والاقتصاد في أي بلد.

ويقصد بالطبقة الوسطى في المجتمع، أنها تلك التي تتراوح عادة بين الطبقة ذات الدخل المرتفع والطبقة متدنية الدخل، إذ إن الطبقة الوسطى التي تتمتع بقسط مناسب من الدخل والتعليم، وفيها يكون عادة، ليس بالضرورة، من المعلمين والمحامين والمهندسين والأطباء والأكاديميين وغيرهم من الموظفين والعمال المهرة.

وكان قد أكد العسعس، خلال اجتماعات فريق الوزارة مع اللجنة المالية في مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي وقعته الحكومة، مؤخرا، مع صندوق النقد، هو خيار إستراتيجي أردني ووضع بأيد أردنية وجاء استكمالا لنجاح البرامج السابقة في حماية الطبقة الوسطى من تداعيات الظروف الإقليمية والعالمية.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت "إن حماية الطبقة الوسطى يحتاج إلى تحفيز الاقتصاد الأردني بشكل يسمح بزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة؛ حيث إن معدلات النمو الاقتصادي المحلية منذ عقد تراوح مكانها ولم يتجاوز متوسطها 2.5 %، ما يعني أنه لا أثر للنمو المتحقق حاليا في العملية التنموية".

وأضاف الكتكوت، أن المحافظة على الطبقة الوسطى تتطلب العمل على إعادة النظر في السياسات الضريبية المحلية وتوزيع الدخل بشكل عاجل، إذ إن النظام الضريبي لدينا أردنيا يركز على الضرائب المباشرة، لا سيما ضريبة المبيعات، وفي ذلك عدم عدالة للطبقات الوسطى والفقيرة من المجتمع، داعيا إلى ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات والتحول إلى تطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل والتي حثت عليها المادة 111 من الدستور الأردني.

وتنص المادة 111 من الدستور الأردني بأنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون، ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة، وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي، مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وألا تتجاوز قدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري، بدوره، أكد أن الطبقة الوسطى تعد من أعمدة الاقتصاد الأساسية في أي بلد حول العالم، إذ تعد هذه الطبقة المساهمة الكبرى بعملية الإنتاج وتقديم الخدمات، إضافة إلى أنها المساهمة الكبرى كذلك في عملية الاستهلاك، ما يعني أن النشاط الاقتصادي مبني عليها بشكل كبير، لذا فإن المحافظة عليها جزء من المحافظة على أركان الاقتصاد الوطني ككل.

وأوضح الحموري أن الطبقة الوسطى في الأردن في حالة تآكل وتقلص منذ سنوات طويلة نتيجة تشوه النظام الضريبي القائم على ضريبة المبيعات التي تعد مرتفعة وتثقل كاهل المواطنين وتحد من معدلات الإنفاق، فضلا عن تواضع معدلات النمو وبقائها على مدار الأعوام الماضية تتراوح ما بين 2-2.5 %، إذ إن معدلات النمو هذه لا يسفر عنها تحسن في المستوى المعيشي للمواطنين أو زيادة في الدخل، ما أدى إلى ركود الدخل الشهري لقطاع واسع من الطبقة الوسطى.

ودعا الحموري، الحكومة، إلى ضرورة الالتفات لأهمية هذه الطبقة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى وجوب العمل على إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات بنسب كبيرة وذات أثر، إضافة إلى أهمية تخصيص بعض الحوافز والإعفاءات على مختلف الخدمات لهذه الطبقة، علاوة على ضرورة تحسين معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس على تحسن المستوى المعيشي للمواطنين.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "إن الطبقة الوسطى ينظر لها دائما بأنها صمام أمان للمجتمع ومحرك رئيسي للعملية الاقتصادية، وتعد لبنة أساسية لاستقرار المجتمع والاقتصاد في أي بلد، ومن هنا يأتي حرص الدول عادة على حماية هذه وتوفير كافة السبل لاستدامتها".

وأكد عقل أن السياسات المالية الحكومية الأخيرة أسهمت في المحافظة على بقاء معدلات التضخم في نطاق معتدل، وأن ذلك بلا شك كان له دور في تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى.

ومن أجل حماية هذه الطبقة والحد من انحسارها، طالب عقل بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية، إذ إن هذه الطبقة تنفق عادة جزءا كبيرا من دخلها على هذه الخدمات، ما فاقم الأعباء الاقتصادية عليها في السنوات الأخيرة، علاوة على أهمية تحسين الأجور التي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ سنوات طويلة، إلى جانب أهمية المحافظة على مستويات التضخم وعدم ارتفاعها من خلال مراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات.

وبين عقل أن الطبقة الوسطى في أغلب المجتمعات تعد الطبقة الواسعة؛ حيث تشكل حوالي 60 % من تركيبة المجتمع مقابل 20 % لكل من المجتمعات الثرية والفقيرة، إلا أن هذه التركيبة تبدو مختلفة محليا، إذ انزلقت كثير من العائلات في السنوات الماضية إلى الطبقة الفقيرة.

إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أن الطبقة الوسطى في الأردن تعرضت، خلال السنوات الأخيرة، لتحديات قضت على بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، وكان ذلك نتيجة للسياسات الاقتصادية التي أفرزت معدلات نمو اقتصادي متواضعة صاحبها ارتفاع في أسعار الاحتياجات المعيشية والخدمية الأساسية، كالنقل والمحروقات والكهرباء والتعليم مقرونا بثبات تقريبي للأجور وتوزيع غير عادل في تحمل الأعباء الضريبية وسوء توزيع لمكتسبات التنمية، إذ أفضت الظروف السابقة كافة إلى انحسار هذه الطبقة وتراجع دورها في مفاصل العملية الاقتصادية.

وأكد زوانة أن حماية هذه الطبقة تتطلب من الحكومة تغيير السياسات الاقتصادية والمالية السائدة بما يفضي إلى تحسين المستوى المعيشي وإصلاح النظام الضريبي لصالح خفض ضريبة المبيعات، لتتمكن هذه الطبقة من استعادة ألقها ودورها.







