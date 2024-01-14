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الركمجة السياسية

1/14/2024 2:28:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أواخر عام 1989، وبعد قرار الملك الراحل الحسين بن طلال استئناف الحياة البرلمانية الديمقراطية في الأردن بعد توقفها منذ عام 67، وبعد رفع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، خاض الإخوان المسلمون الانتخابات بحملات انتخابية واسعة ومنظمة جدا في كل أنحاء المملكة، بشعار فريد من نوعه وقتها أتخموا به كل زاوية وشارع وعمود إنارة في الأردن، كان نصه: (العودة إلى الإسلام).
وبعد اكتساح الإخوان المسلمين في الانتخابات، وفوزهم بأغلبية مقاعد مجلس النواب وتسيّدهم للمشهد السياسي في انتصار واضح المعالم بانتخابات كانت فعلا نزيهة بإجراءاتها، أتذكر كيف جمع الملك الراحل أركان الدولة - بمن فيهم قيادات التيار الإسلامي المكتسح - في قصره الملكي، وألقى كلمة بثها التلفزيون الأردني حيث تحدث الملك بهدوئه الشديد وصوته الجهوري العميق وقال (أنا ضد العودة إلى الإسلام) مما فاجأ الحاضرين، إلى أن أكمل حديثه بقوله (أنا مع التقدم إلى الإسلام، فالإسلام ليس في الخلف حتى نعود له، بل هو يتقدمنا).
على كل حجم صوفية وإيمانية الملك الراحل، ويقيني بأنه براغماتي معتق بالخبرة والحكمة، إلا أن ما فعله ببساطة كان تفريغ الشعار من محتواه، ومن ثم تفريغ الإخوان من شعارهم!!
ثم، وفي "ضربة معلم" أنهت جولة المناكفات بين النظام والتيار الإسلامي، وجه الملك الراحل إلى رئيس وزرائه المرحوم مضر بدران أن تكون حكومته برلمانية بمعنى أن يراعي في تشكيلها ضم الأغلبية الإسلامية، ليصبح الإخوان شركاء في الحكم إلى حد ما طبعا.
وشهدنا بأنفسنا أيامها، صقور الإخوان الذين كانوا يطالبون بالشريعة الإسلامية حلا لمؤسسات الدولة وقد باتوا جزءا من الحكم، وحملوا الحقائب، وصاروا أصحاب معالي، ولغة خالية من التهديد والشعارات الثورية الغاضبة.
لم يعد الإخوان ينادون - منذ التقاطة الملك حسين الذكية- بالعودة إلى الإسلام، لقد أدركوا مأزق التورط في برنامج عمل حقيقي!! فتمت فضفضة المفهوم والشعار ليصير واسعا جدا ونصه الذي اعتمدوه فيما بعد صار (الإسلام هو الحل)!! هكذا.. ببساطة وتسطيح وبدون برامج حكم وإدارة واقعية، هو الحل!
وفعليا، فالتيار الإسلامي في الأردن - كما في كل العالم- أكبر من حزب، وما الحزبية إلا أداة من أدواته العديدة والمتعددة للهيمنة والوصول إلى السلطة وتحقيق برنامجه "الأيديولوجي" الذي لا يخرج عن معالم طريق عرابه الفكري سيد قطب.
تيار الإخوان المسلمين العالمي لم يعد جماعات بائسة وفقيرة تعمل تحت الأرض، هو اليوم واحد من أكبر "الأخويات" الأيديولوجية في العالم، ويستحوذ على ثروات هائلة وظفها في خلق وإنتاج أدوات تواصل وهيمنة وتأثير واستقطاب، لا في العالم العربي وحسب، بل في العالم كله، منطلقا من رؤيته الأساسية بأنهم "هم وحدهم" مستخلفون على الأرض باسم الله.
واليوم، ومع مفترق طرق مفصلي جديد يواجه الإقليم، يجد التيار "الإخواني" فرصته في ممارسة ركوب الأمواج التي يتقنها بتراكم الخبرات، فيعلو الصوت بالشعارات الضخمة "الصوتية" المزاودة، وعمليات التعليب القائمة على "فسطاطين" إما معنا أو ضدنا، والتحدث "بصوت مرتفع وضجيج أكثر ارتفاعا" باسم المقاومة في غزة على الساحة الأردنية "المجتمعة أصلا" على دعم قطاع غزة وإدانة العدوان الإسرائيلي الاحتلالي بمجمله.
بصراحة، لا أفهم أين يرى رموز التيار "الصارخ دوما" مكمن الخلل في موقف الدولة الأردنية الرسمي وقد مارست التصعيد السياسي إلى أقصى حد ممكن، بل إلى أقصى حدود توظيف الأدوات والمواقف لصالح القضية الفلسطينية وغزة تحديدا، حدود لها كلفتها السياسية التي نحسب لها ونتحسب.

MENAFN14012024000072011014ID1107719447

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