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الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

1/14/2024 2:28:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

على مدى سنوات طويلة عشناها ونحن ننتقل من حرب إلى حرب، ومن أزمة إلى أزمة في محيطنا العربي والإقليمي من دون وصف دقيق لطبيعة الأحداث وتطورها، والقدرة على قراءتها في حينها، ولا بعد انتهائها، وذلك في غمرة حالة الانفعالية التي يصعب معها إعمال العقل، والتفكير الموضوعي، خوفا من التفسيرات الخاطئة، والمزايدات الكلامية، وغيرها من المحاذير الأخرى!
الفارق كبير بين التعبير عن الموقف حين يكون شخصيا نابعا من فهم أعمق لما هو سائد، وبين أن يكون موقف دولة قائم على منظومة من المبادئ والثوابت، والحسابات الدقيقة، والتحليل الإستراتيجي للوقائع والحقائق والمعلومات والتوقعات، فالتعبير عن هذا الموقف يصبح واجبا وطنيا، فضلا عن كونة ضرورة لمواجهة محاولات التشويه، والاجندات المشبوهة التي تستهدف الدولة نفسها لإضعاف موقفها، أو التقليل من دورها في التصدي للتحديات المباشرة وغير المباشرة.
نتابع منذ فترة محاولات من هذا النوع تستهدف الموقف الأردني المحصن بحالة التماهي على المستويين الرسمي والشعبي، بالرغم من أن موقفه كان واضحا وصارما قبل وبعد السابع من أكتوبر، والذي يقوم أساسا على أن إنكار الكيان الصهيوني للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وسياسات اليمين المتطرف الذي يقوده بنيامين نتياهو ستؤدي حتما إلى انفجار الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى تهديد أمن واستقرار المنطقة كلها، وفي الحقيقة أنا هذا ما حدث بالفعل، وعلى ذلك فإن الركيزة الأولى في هذا الموقف تقوم على أن القيادة في إسرائيل هي التي تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن، وأنها هي مصدر التهديد للأمن الإقليمي والدولي، وكل ما يمكن أن يسفرعن ذلك من نتائج!
الركيزة الثانية للموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك بقوة وصراحة تامة في كل اللقاءات الثنائية والجماعية، وفي المحافل العربية والإسلامية والدولية تقوم على التحذير من خطورة تعطيل الشرعية الدولية، والاستخفاف بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة، وبالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انتهكتها إسرائيل جميعها بشكل صارخ في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، وبالتالي تحميل دول العالم وقادتها المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة النكراء التي يسفر عنها كل يوم قتل وجرح المئات من أهل قطاع غزة وتدميره من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بشكل يومي.
الركيزة الثالثة لهذا الموقف تقوم على التصدي لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولة للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية كوحدة واحدة تتشكل منها الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، وفق حل الدولتين الذي أصبحت جميع الأطراف تتحدث عنه الآن بعد أن كان موقفا تمسك به جلالة الملك في أصعب الظروف وأعقدها، بسبب تراجع الاهتمام بتلك القضية، والاعتقاد الذي ساد في السنوات الأخيرة بإمكانية تجاوز تلك الحقوق من خلال إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بطريقة أخرى!
لا يحتاج الأردن الذي يتبنى الدفاع عن القضية الفلسطينية على مدى مائة عام أن يبتدع موقفا إضافيا لموقفه الذي سيكون مرجعيا في نهاية المطاف، وفي اللحظة الحاسمة التي سيعرف فيها العالم أن الأردن وضع أمام الجميع الأسس التي يتحقق السلام العادل والدائم بناء عليها ليس على شكل مبادئ ومثل عليا، وإنما كحقائق لا يمكن تجاوزها أو التحايل عليها، أما إذا كانت الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر ذاهبة إلى ما هو أسوأ فذلك شأنها، فالأردن شريك فاعل عندما يكون الهدف هو تحقيق أمن واستقرار وخير المنطقة وشعوبها، وليس بإمكانه أن يكون شريكا في الشر، لا من قريب ولا من بعيد.

MENAFN14012024000072011014ID1107719445

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