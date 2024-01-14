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الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

1/14/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدو واضحا أن الأثمان والخسائر التي يتكبدها اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي يختلط بحساباتها الإستراتيجية المعقدة، إذ إنه ونظرا للتأثير الاقتصادي الكبير على اقتصادها، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا العامل من غير المرجح أن يردع الأهداف العسكرية الإسرائيلية على المدى القصير.
فقد تجاوزت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة المائة يوم، وأدت حتى الآن إلى استشهاد وفقدان وإصابة ما لا يقل عن مائة ألف فلسطيني، ما يقارب 4 بالمائة من سكان غزة، وتدمير الغالبية الكبيرة من البنية التحتية للقطاع، وغالبية المباني والمساكن، وهي منظورة الآن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
فمن جانب آخر، شهد الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، الذي يبلغ حوالي 500 مليار دولار سنويا، تراجعا ملموسا تقدره بعض مراكز الأبحاث الاقتصادية الإسرائيلية بنسبة 2 % في الربع الأخير من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تأثرت إنتاجية وكفاءة القوى العاملة الإسرائيلية سلبا بسبب الظروف العامة التي تفرضها الحرب. وهذا يزيد من الضغوط على سوق العمل، حيث تم تقديم ما يقرب من 200 ألف مطالبة بتعويضات البطالة، وتفاقم ذلك بسبب تعبئة جنود الاحتياط، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر.
علاوة على ذلك، تتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل بسبب الضغوط التضخمية، خاصة مع انخفاض قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل العملات الرئيسية مثل الدولار الأميركي. واثرت الحرب بشدة على قطاع السياحة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وقد ترددت أصداء هذه التحديات في تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، مثل موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، التي أعربت عن مخاوف بشأن جاذبية الاستثمار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في قدرته جذب الاستثمار الأجنبي، ما قد يؤثر سلبا على ميزاته التنافسية على المديين القصير والمتوسط.
على الرغم من هذه التحديات، فإن نهج قادة دولة الاحتلال تجاه الحرب، يتشكل من خلال تصور التهديدات الإستراتيجية للدولة. حيث اعتبرت أعمال المقاومة في السابع من أكتوبر بمثابة ضربة قوية لقدرة الردع الإسرائيلية ومكانتها الدولية -وبعضهم يعتبرها هزيمة قاسية. ولذلك يرى صناع القرار الإسرائيليون أن استمرار الحرب لتحقيق أهدافها أو بعضها، خيار إستراتيجي لا بديل عنه.
وللتغلب على الآثار الاقتصادية للحرب وأثمانها الباهظة، تعتمد دولة الاحتلال بشكل كبير على المساعدات المالية من حلفائها مثل الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا. ومن المتوقع أن تزيد هذه المساعدات مع استمرار العدوان على غزة.
وفي حين يعتقد الساسة الإسرائيليون أن خسائر الحرب المباشرة -والذي يقدر بنحو 250 مليون دولار يومياً- وما سينتج عنها من عجز كبير في موازنة الحكومة، من الممكن تعويضها من خلال مساعدات حلفائها، فإن إصلاح الضرر البنيوي الذي لحق بالاقتصاد سوف يكون أكثر صعوبة. وستتطلب القطاعات المعطلة وقتا وموارد كبيرة للتعافي، مما يشكل تحديات طويلة المدى للاقتصاد الإسرائيلي.
الخلاصة، من المتوقع أن تؤثر التكاليف والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها الطويلة على غزة على إستراتيجيات وأساليب الحرب، ولكن ليس إلى الحد الذي يعجل بإنهاء الحرب. ومن المرجح أن تستمر إسرائيل في حربها على غزة، مدفوعة بالحاجة إلى تحقيق نصر ملموس أو ما يشبهه (صورة نصر). استنادا إلى فرضية أن الاعتبارات الاقتصادية للحرب تظل ثانوية، بالنسبة للاعتبارات الإستراتيجية لدولة الاحتلال.

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