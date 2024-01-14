Monday, 15 January 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

1/14/2024 2:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مضى أكثر من 100 يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وفي كل يوم تتواصل المجازر، ويزداد عدد الشهداء، ويعمّ الدمار، ويصل الناس حد المجاعة.
لم يلقِ الاحتلال الإسرائيلي بالا للدعوات بوقف هذه الحرب، بل كان يُمعن أكثر في جعل الحياة مستحيلة في غزة، ورغم المظاهرات التي تعم شوارع كل مدن العالم المُنددة بجرائم الاحتلال، والمطالبة بالحرية لفلسطين بقيت عواصم غربية تشكل غطاء سياسيا داعما لإسرائيل، وتعمدت تعطيل عمل المنظومة الأممية.
المتغير الأساسي منذ بدء هذه الحرب كانت قضية الإبادة الجماعية التي اقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال، وهي محاولة ربما تكون الأخيرة في استخدام آليات الأمم المتحدة لتحقيق العدالة، وسيادة القانون، وإن فشلت فإن قانون القوة يسود، ولا تعود هناك أي حاجة لكل هذه المعاهدات، والاتفاقيات إن كانت وثائق فقط غير قابلة للإنفاذ، والتطبيق.
بعيدا عن التكهنات بقرار محكمة العدل الدولية، فإن محاكمة إسرائيل بحد ذاتها تشكل علامة فارقة، فعلى مسمع، ومرأى كل العالم كانت حكومة جنوب أفريقيا توثق الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لم تلجأ في أدلتها إلى أصوات فلسطينية لتوثيق المذبحة، بل عرضت كلام قادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يشير بوضوح إلى نيتهم ارتكاب جريمة إبادة، فهم قتلوا أكثر من 24 ألفا، جُلهم من الأطفال والنساء، وهم يمنعون الغذاء، والدواء، والماء، والكهرباء، والوقود لإهلاك الجماعة الفلسطينية، هذا عدا عن التصريحات العلنية لقادة الاحتلال بأهمية القضاء على كل سكان غزة، وحتى مزاعمهم بأن يتجه السكان لمناطق آمنة كانت شراكا لقتلهم، يُضاف لها الاستخفاف بكرامتهم الإنسانية، ووصفهم بالحيوانات، وتجريدهم من ثيابهم بشكل مذل عند اعتقالهم، وكما يُقال ((من فمك أدينك)).
دولة جنوب إفريقيا التي عانت من الفصل العنصري تتصدى لدولة إسرائيل التي أكدت تقارير أممية، ومنظمات دولية أنها دولة فصل عنصري بامتياز، وهي - أي جنوب أفريقيا - التي عانت أهوال التمييز تقف لتعرية إسرائيل، وفضحها، والعمل على مساءلتها.
قوة دولة جنوب أفريقيا أنها لا تخضع للمساومات، والابتزاز الأميركي، والأوروبي، وحدود الدعوى حال ثبوت جريمة الإبادة يطال الدول المتواطئة التي ساندت إسرائيل، ومنعت اتخاذ قرارات لوقف الحرب، وبالتالي وقف الإبادة الجماعية، عدا عن مساهمتها في إمدادها بالسلاح الذي كان أداة لقتل المدنيين.
أكثر ما يهم، وهو مستعجل أن تتخذ المحكمة قرارا احترازيا بالدعوة لوقف الحرب، وهو سيكون قوة قانونية لمواجهة إسرائيل، وعلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير لإنفاذ القرار، وسيكون من العار على أميركا، أو أي دولة غربية أن تُعارض قرار أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة.
ملاحقة إسرائيل وفق آليات الدولية ليست قضية عبثية، حتى لو كان واضحا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط بعشرات القرارات، ولا يحترمها، أو ينفذها، ففي ظل غياب عربي عن مواجهة إسرائيل، لا بديل سوى استخدام كل أوراق القوة المتاحة للفلسطينيين.
كثيرة هي التداعيات التي تخشى إسرائيل منها في حال إدانتها في جريمة الإبادة الجماعية، ربما أهمها أنها تفتح الطريق لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا يقل أهمية نبذ، وعزل إسرائيل، وخلق رأي عام دولي مناهض لها، قد يكون خطوة على طريق أحكام المقاطعة السياسية، والاقتصادية، وقد يؤدي إلى الامتناع عن تزويدها بالأسلحة، وفرض عقوبات عسكرية، واقتصادية، وقد تمتد عند بعض الدول لقطع علاقاتها السياسية مع دولة الاحتلال.
قرار المحكمة النهائي سيحتاج وقت، وقصة تسييس المحكمة، وتأثير الدول الكبرى مسألة قد تكون من بين المخاطر، والحسابات، ولكن علينا أن نتذكر أن ذات المحكمة أدانت إسرائيل بقضية الجدار، والدماء الفلسطينية التي اريقت دليل دامغ على مذبحة مستمرة لا يمكن تجاهلها، والشارع العالمي صرخاته التي تدين الاحتلال تصل، وتسمع من قضاة المحكمة، والنصر المؤقت الآن أن تنطق المحكمة بقرار وقف الحرب لأن الجريمة ستستمر، وعليها أن تتدخل فورا لوقفها.
في سياق القضية كانت هناك مطالبات للدول العربية بالتدخل القانوني لدعم جهود جنوب إفريقيا، والاردن أعلن فورا أنه سيقدم خبرته وموقفه القانوني الداعم لجنوب أفريقيا، وهذا واجب، وأقل ما يمكن أن نفعله، وفي المقابل هناك أصوات شعبية تقول علنا للدول العربية ابتعدوا عن هذه الدعوى حتى لا تبطلوها.
جنوب أفريقيا أصبحت عنوانا للعدالة، والضمير الحي، ومبادئ الزعيم العظيم نيلسون مانديلا لم تمت، وهي شمعة تنير الدرب للحق، وتواجه الطغيان، والاستبداد.

MENAFN14012024000072011014ID1107719443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث