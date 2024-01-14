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100 يوم صمود ومقاومة

1/14/2024 2:28:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يتعين علينا نحن الذين عايشنا العدوان الإسرائيلي الداعشي على قطاع غزة معاينة ما يجري في القطاع أولا بأول، حتى يتسنى لنا لاحقا اخبار أطفالنا حقيقة ما يجري، وعدم تركهم يقرأون ما سيكتب لاحقا، فالتاريخ يزور بسهولة والحقائق يلوى عنقها من قبل مرتجفين ومتخاذلين ومنافقين، وجبناء، سيعمدون للكذب لتبرير تقاعصهم.
علينا إدخال بيانات ما يحدث في القطاع في رؤوسنا أولا بأول، وحفظ الأحداث بقوة، فالمرتجفون كثر وسيوظفون كل طاقاتهم لحرف الحقائق، وإدخال انفسهم كأطراف فاعلة، وأبطال وهميون يسردون أفعالا لا أساس لها، وليس مستبعدا أن اولئك يمكن أن يقولوا بعد 50 سنة من الآن انهم هم الأبطال الحقيقيون، والمقاومون الصامدون.
علينا جمع أطفالنا يوميا لنقول لهم ان غزة (شعبا، وأرضاً) تركت وحدها لأكثر من 100 يوم (الحبل على الجرار)، وان دواعش إسرائيل القوا عليها قنابل فسفورية وعنقودية وانشطارية تعادل أضعاف ما تم ألقاه من أعتى جيوش العالم في حروب نظامية بين الدول، ونسجل للتاريخ ولأطفالنا وشبابنا والأجيال القادمة أن في غزة التي تعادل مساحتها 365 كيلو مترا مربعا فقط ويعيش فيها 2.5 مليون نسمة، مقاومة تبحث عن الحرية والاستقلال، وان تلك المقاومة تصدت لجيش نظامي يعتبر أقوى جيوش الشرق الأوسط، والثامن عشر في ترتيب الجيوش العالمية وأذلته وكسرت شوكته، والمقاومون الذين كانوا يبحثون عن استقلال فلسطين وكنس المحتل الصهيوني من الأرض العربية يحاربون حفاة الأقدام، ويزرعون قنابلهم في الدبابات من مسافة صفر.
سنقول للأجيال القادمة لكي لا يكذب التاريخ عليهم ان مقاومة بسيطة لا تمتلك إلا أسلحة فردية وصواريخ محلية الصنع هزمت مخططات جيش نظامي مجهز، وان الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا ودول الغرب فتحت مع دواعش تل ابيب جسورا جوية وبرية وبحرية للإمدادات العسكرية واللوجستية دون فائدة.
سنقول لهم اننا شاهدنا بأم العين في قطاع غزة صمود شعبي أسطوري كنا نعتقد أنه غير موجود إلا في الحكايات الشعبية، ولكننا رأينا رجالا يدفنون أولادهم ونساءهم وبناتهم الشهداء، ويقفون كالعنقاء من تحت الرماد يمتشقون الميكروفون ويعودون للعمل لنقل حقائق دواعش تل ابيب (ليس صمود وصبر وشجاعة الزميل وائل الدحدوح عنا بعيدة)، وسنقول لهم ان كل غزة كانوا وائل، يصبرون ويضعون الملح على جرحهم وينهضون، وسنقول اننا شاهدنا أمهات صبرت، وشيوخا كالجبال، وأطفالا أعطت العالم دروسا في حب الوطن، ومقاومة عرفت العالم معنى الثبات والتضحية والإيمان والعزيمة.
سنقول أيضا أن غزة أسقطت كل أكاذيب الغرب وإنسانيته المزيفة، وان كل المنظمات التي تأتي إلينا للحديث عن حقوق الطفل والمرأة وحق التعبير، يكذبون علينا ولا ينفذون مما يقولون شيئا، فغزة كشفت وعرت الكثير، ومنها منظمات دولية منافقة.
سنقول ان جنوب أفريقيا التي تجلس في آخر الكرة الأرضية عند رأس الرجاء الصالح كانت أكثر تعاطفا من أبناء الجلدة والدين والمعتقد، واستطاعت وحدها، جر دواعش تل أبيب إلى محكمة العدل الدولية بدعوى جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وسنقول ان البرازيل وكوبا والصين وكوريا الشمالية وإسبانيا وإيرلندا وأسكوتلندا وبلجيكا وروسيا وغيرهم الكثير كان حضورهم في تعرية مواقف واشنطن وتل ابيب في المحافل الدولية أقوى من بعض العرب والمسلمين، وان في برلين ولندن وباريس وواشنطن وطوكيو خرجت مظاهرات ضد دواعش تل ابيب وتطالب بالحرية لفلسطين وغزة، فيما منعت وقمعت المظاهرات في بعض عواصم العرب والمسلمين.
سنحكي عن اولئك الذين كانون يتاجرون بالقضية، وعند منعطف الفعل الحقيقي كشفت عوراتهم وانسحبوا وغابوا عن الساحة بلا أثر أو تأثير، وسنقول لهم ان في اليمن ولبنان والعراق خرج من يساند، وبدعم، وأن بعضنا حاول جاهدا إلهائنا في فتح عداوات مع بعضنا الآخر تحت عناوين المذهب والدين والمعتقد، وان غزة عطشت وجاعت لأكثر من 100 يوم، ولم تستطع أكثر من 55 دولة إسلامية وعربية إدخال الماء والطعام إليها.

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