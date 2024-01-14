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بعد طول انتظار.. عجلون على أعتاب الاستثمار الفندقي

1/14/2024 2:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - كشف رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، عن توجه لدى البلدية بإقامة فندق سياحي مصنف بأربعة نجوم أو أكثر، وذلك بالتعاون مع أحد المستثمرين، ما سيلبي رغبات الزوار، وهو أمر انتظرته المحافظة وبات مطلبا ضروريا مع ما تشهده من حركة سياحية نشطة.
وقال الزغول خلال ورشة عقدت بعجلون لمناقشة فرص الاستثمار بالمحافظة حضرها عدد من المعنيين، إن تلفريك عجلون يعد المشروع التنموي الأول من نوعه في المملكة، ما يستوجب البحث عن إقامة مشاريع تنموية إضافية ومرافقه له، لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة، مشيرا إلى أهمية استغلال الميزات السياحية والزراعية التي تتميز بها عجلون.
ولفت إلى أن المشروع الابتكاري "سوق ريف عجلون السياحي"، الذي فازت به البلدية بمنحة قيمتها مليون دولار من مجموعة دول مانحة، سيكون جاهزا في شهر أيار (نيسان) المقبل، وسيتم وضعه على الخريطة السياحية للمحافظة.
وبين أن البلدية بصدد تجهيز الحديقة البيئية في منطقة عنجرة بمبلغ 248 ألف دينار كمنحة من البنك الدولي، إضافة إلى إقامة حديقة صغيرة خضراء وسط مدينة عجلون لتكون متنفسا لأهالي المدينة وزوارها، مشيرا إلى أبرز ما قامت به البلدية لإنجاح مشروع التلفريك مثل إعداد الخطة المرورية والتنسيق مع المحافظة وإدارة السير لتطبيقها على الواقع لوضعها حيز التنفيذ بهدف حل مشكلة الاختناقات المرورية التي يعاني منها وسط المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم في شهر أيار (نيسان) المقبل طرح عطاء لتعبيد وتوسعة أجزاء من طريق القلعة بغية استيعاب أكبر عدد ممكن من المركبات والحافلات المتجهة نحو القلعة ومحطة انطلاق التلفريك.
وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات تأتي هذه الورشة بمشاركة جميع الجهات المعنية للوقوف على التحديات وتحويلها إلى فرص من شأنها النهوض بالواقع السياحي في عجلون ما يسهم بتحريك عجلة التنمية ويعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
وكشف عرفات أن عدد زوار التلفريك منذ تشغيله بلغ 270 ألف زائر غالبيتهم من الأردنيين، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لزيادة أعداد الزوار من خلال عمل خصومات وعروض تشجيعية للمجموعات السياحية حسب عدد كل مجموعة.
وزاد "نسعى إلى جذب أكبر عدد ممكن من الزوار للتلفريك وخاصة في الأوقات التي يعاني من تدني عدد الزوار بسبب الظروف والأحوال الجوية التي تشهدها عجلون.

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