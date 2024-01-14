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المزار الشمالي الرابعة على مستوى البلديات بخفض عجز الموازنة

1/14/2024 2:26:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - احتلت بلدية المزار الجديدة المرتبة الرابعة على مستوى بلديات المملكة، بخفض العجز المالي من 2 مليون إلى 800 ألف دينار، في وقت يتوقع أن يكون العجز للعام الحالي صفراً، وسط رفض الاقتراض المالي وتشديد الرقابة على الأداء العام، حسب تقييم بنك تنمية المدن والقرى.
وقال المدير التنفيذي لبلدية المزار الجديدة المهندس إياد الجراح لـ "الغد"، إن الإجراءات التي سار عليها المجلس البلدي منذ عامين إلى الآن، ركزت على وقف الاقتراض المالي وضبط الإنفاق والاعتماد على مدخولات البلدية، من خلال الحد من فاتورة الإنارة وأتممة نظام المحروقات ورخص المهن، وتفعيل نظام إذن الإشغال ونقل الملكية وربطه ببراءة الذمة، ما أدى إلى تقليل حجم الدين التراكمي منذ عشرين عاما.
وأشار إلى انخفاض فاتورة الكهرباء بتوفير مبلغ 300 ألف دينار سنويا بعد استبدال 6 آلاف وحدة بأخرى موفرة للطاقة، وإزالة الوحدات الواقعة خارج حدود البلدية، وتجديد رخص مهن بنسبة 40 % لمنشآت اقتصادية كانت لسنوات عدة غير مرخصة وتخفيض نسبة الرواتب.
واضاف الجراح إلى انخفاض العجز في الموازنة إلى 800 ألف دينار العام الماضي، بعد أن كان العام الماضي 2 مليون دينار، ومع نهاية العام المقبل سوف تسعى البلدية للوصول إلى صفر عجز موازنة، حيث يتوقع أن تبلغ الموازنة لهذا العام 5 ملايين دينار، دون اقتراض مالي، أي بنسبة تزيد على 10 %.
وأوضح المهندس الجراح، أن الموازنة سوف تشهد زيادة في حجم الإنفاق الرأسمالي بالتوازي مع نسبة الإنفاق الخدمي.

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