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الكرك.. عدد زوار المواقع السياحية الأعلى تاريخيا العام الماضي

1/14/2024 2:26:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – بقفزة نوعية، تجاوز عدد زوار المواقع السياحية والأثرية بمحافظة الكرك الـ 282 ألف زائر العام الماضي، بزيادة 100 ألف زائر عن العام الذي سبقه، وهو عدد تاريخي لم تشهده المحافظة سابقا رغم الظروف الأمنية الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتأثيرها على القطاع السياحي الذي يعيش حالة انتكاسة.
وكانت أعداد الزوار للمحافظة خلال العام 2022، بلغت حوالي 170 ألف زائر، وفق إحصائيات دائرتي السياحة والآثار بالكرك.
ووفق ناشطين ومسؤولين بالكرك، فإن أعداد الزوار الكبيرة التي شهدتها مختلف المرافق السياحية الرئيسة بالمحافظة وخصوصا قلعة الكرك والمدينة التاريخية، انعكس بشكل كبير على النشاط السياحي بالمدينة، وانتشر في محيط القلعة ومواقع المدينة التاريخية عدد من المنشآت السياحية التي تلبي احتياجات السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها في مؤشر واضح على أهمية القطاع السياحي في انعاش الأوضاع الاقتصادية بمحافظة الكرك وتوفير فرص العمل.
وتعد أعداد الزوار العام الماضي هي الأعلى على مدار السنوات الأخيرة، والتي تشهد تصاعدا منذ ثلاث سنوات، خاصة السياح الأجانب مع اهتمام لافت بزيارة قلعة الكرك، اضافة إلى مقامات وأضرحة الصحابة بالمزار الجنوبي ومناطق وادي بن حماد ومتحف أخفض منطقة بالعالم في الأغوار الجنوبية، فضلا عن العديد من المواقع التي تشكل مناطق جذب للزوار والسياح وخصوصا مناطق السياحة الطبيعية، ومن بينها الأودية والسيول التي باتت تشهد إقبالا خلال السنوات الأخيرة بما يعرف بسياحة المغامرة.
وقال مدير سياحة الكرك ساطع مساعدة إن محافظة الكرك وخصوصا قلعتها التاريخية قد استقبلت حتى نهاية العام الماضي زهاء 190 ألف زائر من داخل وخارج المملكة، وهو رقم غير مسبوق لم تشهده المحافظة على الإطلاق منذ سنوات عديدة، لافتا إلى أن أعداد الزوار والسياح للمرافق السياحية الرئيسة المختلفة وهي قلعة الكرك والمدينة التاريخية ووادي بن حماد ومتحف لوط ومقامات وأضرحة الصحابة بالمزار الجنوبي في تزايد مستمر منذ ثلاث سنوات.
وبين المساعدة أن استقبال مدينة الكرك وقلعتها لزهاء 190 ألف زائر يعتبر قفزة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة التي عانت فيها حركة السياحة بالكرك، مشيرا إلى أن من بين الزوار للقلعة حوالي 141 ألف سائح أجنبي من مختلف دول العالم، قدموا من 110 جنسيات مختلفة من دول العالم، إضافة إلى حوالي 46 ألف زائر محلي من خلال برنامج أردننا جنة أو الزيارة الشخصية، فضلا عن 3 آلاف زائر من الدول العربية.
وأكد المساعدة أن أرقام الزيارات الموسم الماضي تؤكد بأن هناك تصاعدا في أعداد الزوار للمواقع السياحية بالكرك وقلعتها ومرافقها السياحية المختلفة، مشيرا إلى أن تلك الأعداد مؤشر مهم على أهمية السياحية وكونها تساهم في انتعاش القطاع الاقتصادي، قائلا "بدأنا نشهد زيادة في العاملين بالقطاع السياحي خصوصا في محيط قلعة الكرك من خلال افتتاح المقاهي والمطاعم ومحال التحف والمنتوجات الشعبية لاستقبال وتقديم الخدمات للسياح".
وبين أن السياح يأتون من دول عديدة وأهمها الدول الأوروبية بأعداد كبيرة وبعضهم يقيم في المدينة وبعضهم تكون الزيارة للتوقف فترة مناسبة لمشاهدة الكرك وقلعتها، مشددا على أهمية توفير المرافق الخدمية المختلفة ليتمكن الزائر من الإقامة والتجول في المدينة وخصوصا وأن هناك مواقع سياحية مهمة وجاذبة للسائح في محافظة الكرك.
وأكد أن هناك متابعة لعدد من البرامج والمشاريع بمحافظة الكرك ستعمل على تطوير واقع الحركة السياحية بالمحافظة ومدينة الكرك، من أهمها مشروع البركة السياحي، إضافة إلى برنامج المسارات السياحية بين مدينة الكرك وبلدة عينون، كما هناك متابعة لمشروع تطوير طريق وادي بن حماد.
وتابع: أن محافظة الكرك تضم العديد من مواقع المنتج السياحي طوال العام لتعدد المواقع الأثرية والطبيعية فيها، ما يسهم بتنوع الزيارات السياحية، من سياحة دينية إلى أثرية وطبيعية وعلاجية وغيرها من أنواع السياحة، لافتا إلى أن وادي بن حماد استقبل زهاء 10 آلاف زائر وسائح من مختلف الجنسيات خلال الموسم الماضي، في حين استقبلت أضرحة ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي 73 ألف زائر، ومنطقة كهف لوط بالأغوار الجنوبية حوالي 8 آلاف زائر.
وقال ناشطون وعاملون بالقطاع السياحي إن هناك تحسنا كبيرا في أعداد الزوار محافظة الكرك وخصوصا زوار القلعة ومحيطها، إضافة إلى احياء المدينة القديمة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على القطاع السياحي عامة وعلى أوضاع المواطنين بالمحافظة بشكل خاص.
وقالوا إن هذه الزيادة فاقت كل الأعداد السابقة خلال السنوات الماضية، وبشكل كبير، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل بالقطاع السياحي ويرفع نسبة مساهمته في إجمالي الدخل بالمحافظة.
وكان المجلس البلدي بالكرك قرر العام الماضي منح تسهيلات للراغبين باستخدام الابنية التراثية الموجودة في المدينة لإقامة مشاريع سياحية وثقافية أو فلكلورية على أن يزيد عمر الأبنية المستخدمة عن 80 عاما، وذلك من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية من الخراب وتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة.
وتتمثل هذه التسهيلات بإعفاء المستثمر من أبناء المحافظة من رسوم المسقفات ورسوم رخص المهن ورسوم النظافة لمدة 10 سنوات.
وقال العامل بالقطاع السياحي محمد الضمور انه رغم الظروف الاقليمية المضطربة فان هناك زيادة كبيرة في أعداد السياح الأجانب وخصوصا السياحة الفردية، ناهيك عن ارتفاع أعداد الزوار الأردنيين من خلال البرامج السياحية التي تنظمها وزارة السياحة.
ولفت إلى أن نشاط الحركة السياحية يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع والعاملين فيه بعد سنوات من التردي شهدت تراجعا لافتا بأعداد السياح.

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