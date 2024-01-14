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هل تستثمر عجلون ميزاتها النسبية بتحقيق الاقتصاد الأخضر؟

1/14/2024 2:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - يفتح امتلاك محافظة عجلون لميزات نسبية كالغابات والبيئة النقية والمناخ المعتدل ومعدلات الأمطار المرتفعة، باب التساؤل حول قدرتها على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كنموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة التي من الممكن أن توفر فرص عمل لشبان المحافظة إذا ما تم تمكينهم من خلال زيادة برامج التعليم والتدريب، وتأهيلهم لأنماط الفرص التي يوفرها هذا النوع من الاقتصاد.
ويعتبر الاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية، ويشكل نموذجا للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي، والطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة مع جميع أشكال التنوع البيئي. وتطرح فاعليات عجلونية أفكارا متعددة حول إمكانية أن تخطو المحافظة نحو هذه النوع من الاقتصاد، وما هي فرص التحول، وكيف يمكن الاستفادة من الميزات النسبية التي تحظى بها المحافظة؟.
هذا الأمر كان محط اهتمام جلسة نقاشية نظمها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع بلدية عجلون الكبرى، عرض خلالها عضوان بفريق عمل المركز الدكتورة علا بدر واحمد بالي، نتائج دراسة تحليل احتياجات سوق العمل للوظائف الخضراء في محافظتي عجلون وجرش والتي أوصت بتمكين الشباب من خلال زيادة فرص التعليم والتدريب والبحث عن فرص العمل المتاحة في الاقتصاد الأخضر وتدريبهم على التقنيات الحديثة المستخدمة.
وأكدا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس ضرورة بيئية فقط، بل هو استراتيجية اقتصادية لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين الحالية والمستقبل، والتي تسهم في توفير فرص عمل مراعية للجوانب البيئية الأمر الذي من شأنه محاربة الفقر والبطالة.
كما أكدا أهمية الإسراع بدعم التوجه بالمحافظة نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني المشاريع الاستثمارية الصديقة للبيئة، والتي تتماشى مع التوجه العالمي للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي، والمساهمة في الوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود، وفرصة لإيجاد فرص عمل مستدامة.
وأوضحا أنه وحتى يتمكن الأردن من خلق قدرته التنافسية في عالم الاقتصاد الأخضر، يتطلب إيجاد أنظمة تشريعية ملائمة، وتشجيع التطوير والابتكار المحلي للمنتجات والحلول الخضراء للقطاعات كافة، والتدريب وريادة الأعمال، وبناء إطار تنظيمي فعال وحاكمية رشيدة تشجع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى تطوير أنظمة عمل تحفيزية تدعم هذه المنتجات المحلية وتزيد الطلب عليها.
ووفقا لخطة النمو الأخضر الصادرة عن وزارة البيئة ومعهد النمو الأخضر العالمي، فإن التركيز المحلي على الاقتصاد الأخضر يتقاطع مع ستة قطاعات رئيسة هي "الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة، والنقل".
يذكر أن "تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، فإن الاستثمار الاقتصادي في وسائل الطاقة النظيفة والمتجددة وكفاءة الطاقة سينتج عنه عدد هائل من الوظائف ما بين عامي 2020 - 2050.
إلى ذلك، أكد الخبير البيئي المهندس خالد عنانزة أن الاقتصاد الأخضر يسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث، ويضمن كفاءة استهلاك الموارد ويمنع فقدان التنوع البيولوجي، إصافة إلى أنه يشجع على النمو والحد من البطالة، ويسهم بتطوير البنى التحتية.
وزاد العنانزة أن محافظة عجلون تتمتع بميزات نسبية تجعلها مؤهلة للتوجه نحو هذا النوع من الاقتصاد، كالغابات والبيئة النقية والمناخ المعتدل ومعدلات الأمطار المرتفعة وغيرها.
من جهته، أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أن المرحلة الحالية من العمل تتطلب التركيز على استخدام الطاقة المتجددة بما يسهم في تنمية المحافظة من خلال إقامة مشاريع تنموية صديقة للبيئة.
وأشار إلى أن البلدية بصدد الانتهاء من تجهيز مشروع الحقل الشمسي بقيمة مليون دولار كمنحة من الحكومة الكندية بهدف خلق فرص عمل وتوفير ما نسبته 75 % من فاتورة الكهرباء السنوية التي تدفعها البلدية لإنارة الشوارع والمباني التابعة لها.
وأكد الزغول أن البلدية تتطلع إلى إقامة مبنى أخضر للبلدية بهدف تجميع مديرياتها وأقسامها المنتشرة في مبنى واحد بغية توفير الوقت والجهد على المواطنين والتسهيل عليهم والاستفادة من استثمار المباني الحالية بما يحقق زيادة الإيرادات وبالتالي تقديم خدمات مثلى للمواطنين.
وزاد أن البلدية تسعى لتبني مبادئ الاقتصاد الأخضر كجزء من جهود واسعة متنوعة تسعى لخلق فرص تنموية واقتصادية في القطاعات الموجودة أو خلق قطاعات جديدة من شأنها تحقيق الأمن الاقتصادي وخفض نسب البطالة وتحقيق الكفاءة في الموارد، خصوصا تلك التي نعاني من ندرتها كالمياه والطاقة، مؤكدا أن التوجه بعجلون نحو الاقتصاد الأخضر، سيساهم بتعزيز آفاق النمو الاقتصادي والإنتاجية وخلق وظائف خضراء وزيادة فرص العمل.

MENAFN14012024000072011014ID1107719437

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